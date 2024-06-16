«Организация на Евро-2024 далеко не лучшая. Рядом с Россией никто и близко не стоит. Охрана, логистика, безопасность – все выше на несколько голов». Болельщица из Йошкар-Олы о турнире

Российская болельщица рассказала об организации матча открытия Евро-2024.

начала домашний турнир с победы над Шотландией (5:1).

– Какой нашли организацию матча в Мюнхене?

– Далеко не лучшая. Очень длинные очереди. Досмотры перед стадионом прошли легко, и пронести любой флаг и символику было нетрудно. Проход на стадион занимает уйму времени. У метро не было автобусов до арены, очереди собирались уже там. Организаторы не разрулили это и после матча. А ушли мы за десять минут до финального свистка – чтобы избежать толпы.

К сожалению, матч открытия немного подкачал. Сама церемония — вообще ничего особенного, на троечку. Надеюсь, это лишь издержки первого дня. А так мне есть с чем сравнить – бывала в Санкт-Петербурге на ЧМ и на .

– Сравните?

– В 2021-м еще не кончилась пандемия, атмосфера была не такая волшебная. Но на 100% скажу: по организации крупных международных спортивных событий рядом с нашей страной никто и близко не стоит. Охрана, логистика, безопасность – в этом плане у нас все на несколько голов выше, – сказала болельщица Олеся Иванова из Йошкар-Олы.

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