«Организация на Евро-2024 далеко не лучшая. Рядом с Россией никто и близко не стоит. Охрана, логистика, безопасность – все выше на несколько голов». Болельщица из Йошкар-Олы о турнире

Теги Сборная Германии по футболу болельщики Сборная Шотландии по футболу ЧМ-2018 FIFA Евро-2024 Футбол

Российская болельщица рассказала об организации матча открытия Евро-2024.

Сборная Германии начала домашний турнир с победы над Шотландией (5:1). 

– Какой нашли организацию матча в Мюнхене?

– Далеко не лучшая. Очень длинные очереди. Досмотры перед стадионом прошли легко, и пронести любой флаг и символику было нетрудно. Проход на стадион занимает уйму времени. У метро не было автобусов до арены, очереди собирались уже там. Организаторы не разрулили это и после матча. А ушли мы за десять минут до финального свистка – чтобы избежать толпы.

К сожалению, матч открытия немного подкачал. Сама церемония — вообще ничего особенного, на троечку. Надеюсь, это лишь издержки первого дня. А так мне есть с чем сравнить – бывала в Санкт-Петербурге на ЧМ и на Евро.

– Сравните?

– В 2021-м еще не кончилась пандемия, атмосфера была не такая волшебная. Но на 100% скажу: по организации крупных международных спортивных событий рядом с нашей страной никто и близко не стоит. Охрана, логистика, безопасность – в этом плане у нас все на несколько голов выше, – сказала болельщица Олеся Иванова из Йошкар-Олы. 

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11 комментариев
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Ну и ехала бы домой. Как можно терпеть эти издевательства от страны НАТО?
+16
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верим 🤣🤣
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+8
Ну ходи тогда на мероприятия в своей Йошкар-Оле. Наверняка в Мари Эл всё на космическом уровне.
+8
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+7
Если ты приехала искать негатив то тебе обратно в Россию
+7
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У нас тоже минусы были в Екатеринбурге
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Думаю для самих немцев это ничем не отличалось от обычного матча Баварии. Они ведь по сути вообще ничего не строили для Евро
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Болельщица из йошкар олы не оценила Мюнхен 😂
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Ответ serov1
Был на двух матчах, никаких минусов не заметил. От метро 1905 года спокойно доходил до стадика, досмотр в павильоне с минимальной очередью, а стадион махом покидал
1. Сейчас досмотр на стадион тоже с минимальной очередью? Даже если на матч приходит 20 тысяч - уже очереди.
2. Так и в Баварии никто не запрещает пешком или на велике проехать. Немцы так уже многие годы живут и им нормально. Для здоровья полезно.
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Ответ Spartakus1984
без тебя разберется что ей делать)).Человек высказал свое мнение.
Она несет ересь
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