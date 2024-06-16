Виртц не уйдет из «Байера» этим летом. «Бавария», «Реал», «Барса» и клубы АПЛ могут попытаться подписать его в 2025-м

Теги Бавария Байер Хаби Алонсо премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Флориан Виртц Футбол

«Байер» не намерен отпускать Флориана Виртца этим летом.

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, «Байер» дал гарантии тренеру Хаби Алонсо, что 21-летний полузащитник останется в клубе на следующий сезон.

Однако летом 2025 года немец может уйти из клуба. Флорианом интересуются «Бавария», «Реал», «Барселона» и клубы АПЛ.

Виртц в прошлом сезоне провел 49 матчах за «Байер» во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 20 ассистов. Статистику игрока сборной Германии можно найти здесь.

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28 комментариев
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Смешно видеть в этом списке банкротных)
+43
-13
+30
Ответ Ulan Akimov
Надо связку Мусиала Виртц
Да, Мусиала точно подойдёт Байеру, надо забирать
+32
-4
+28
Мне нравится формулировка «Бавария, Реал, Барса и клубы АПЛ»)
Многое говорит об уровнях лиг. В АПЛ на него может претендовать 5-6 клубов, а финансово так по сути любой, когда в других лигах подписывать топов есть возможность только у 1 или 2 клубов.
+22
-2
+20
Ответ Ко-ко-джамбо
Комментарий скрыт
У одного Мадрида из этой,как вы назвали, недолиги, ЛЧ больше,чем у все АПЛ вместе взятой
При всем моем уважении к английскому футболу и неуважении к вам
+21
-7
+14
Ответ войд
Смешно видеть в этом списке банкротных)
Премиум подписка спотифай Виртцу, и обычная подписка всем членам семьи!
Ориоль Ромеу в качестве телохранителя
+18
-4
+14
Посмотрим как в лиге Чемпионов проявит себя Байер.
+5
-1
+4
Ответ samatzakirzyanov
Ну пускай тогда Реал один и играет в Суперлиге. Только тогда все окончательно перейдут смотреть АПЛ, потому что АПЛ реально развивается, у них доходы каждый год увеличиваются. А Ла Лига с Тебасом и Пересом загниет лет через 10, если уже сейчас не начать предпринимать меры.
каждый раз когда я решаю посмотреть АПЛ вижу беготню и удары наобум. Зрелище конечно есть, но разницы в качестве футбола там особой нет, просто больше хороших игроков, а играют по сути хуже чем в ЛЛ.
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Ответ Ко-ко-джамбо
учитывая современные ценники, Вирц ну точно не меньше 100 лям стоить будет, и тут напрашивается вопрос, что в списке делает Барселона)))
А у Барсы новый спортивный контракт с Nike, к декабрю сдадут новый стадион, молодежь проявляет себя неплохо, благодаря чему не придется совершать много трансферов, долг сокращается, к 2025 году уже выплатят долги по зарплатам. Да и у Барсы нет проблем с финансами, есть проблемы с лимитом затрат. Ну и Виртц был фанатом Барсы, может это сыграет роль. Еще Флик немецкий тренер.
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Я думаю он уйдет туда же, куда пойдет Алонсо
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Ответ TinTin
Это 100% будущая замена Кроса в Реале, сейчас за месяц сам Тони его еще обработает, а в 2025году Алонсо пойдет в Реал и Виртц за ним
Вирц- никаким боком не центральный полузащитник, либо атакующий- либо вингер
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Ответ News13
Провалятся, скриньте
Очень даже возможный вариант.
+2
-1
+1
Ответ TinTin
Это 100% будущая замена Кроса в Реале, сейчас за месяц сам Тони его еще обработает, а в 2025году Алонсо пойдет в Реал и Виртц за ним
Вирц это позиция Винисиуса и Мбаппе.
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Ответ samatzakirzyanov
А у Барсы новый спортивный контракт с Nike, к декабрю сдадут новый стадион, молодежь проявляет себя неплохо, благодаря чему не придется совершать много трансферов, долг сокращается, к 2025 году уже выплатят долги по зарплатам. Да и у Барсы нет проблем с финансами, есть проблемы с лимитом затрат. Ну и Виртц был фанатом Барсы, может это сыграет роль. Еще Флик немецкий тренер.
А ещё на Камп Ноу газон зелёный как на Бай арене
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Ответ News13
Провалятся, скриньте
А что Вы подразумеваете под провалом? По мне так выход из группы, где будет восемь матчей и абсолютно рандомные соперники уже будет считаться неплохим успехом. Ведь можно нарваться на топов, а если пройдут в 1/4, то это уже будет большой успех для такого скромного клуба.
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Ответ Никита Алексеев
Премиум подписка спотифай Виртцу, и обычная подписка всем членам семьи! Ориоль Ромеу в качестве телохранителя
Флик в качестве личного тренера.
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Ответ войд
Смешно видеть в этом списке банкротных)
Денег на Хави нет, но Вирца за 100+ млн. - дайте двух. )
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Ответ войд
Смешно видеть в этом списке банкротных)
Будут опять дёргать рычаги, на потеху комментаторам Спортса.
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Ответ samatzakirzyanov
Ну пускай тогда Реал один и играет в Суперлиге. Только тогда все окончательно перейдут смотреть АПЛ, потому что АПЛ реально развивается, у них доходы каждый год увеличиваются. А Ла Лига с Тебасом и Пересом загниет лет через 10, если уже сейчас не начать предпринимать меры.
А где я хоть что-то сказал про суперлигу?
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Всё правильно. В 2025 заберём в Реал.
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Ну и правильно. Нефиг дёргать парня. Пусть играет и во второй сезон доказывает и показывает. Ещё молод и доказывать есть много чего.
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Барселона😂😂😂
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