Виртц не уйдет из «Байера» этим летом. «Бавария», «Реал», «Барса» и клубы АПЛ могут попытаться подписать его в 2025-м
«Байер» не намерен отпускать Флориана Виртца этим летом.
Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, «Байер» дал гарантии тренеру Хаби Алонсо, что 21-летний полузащитник останется в клубе на следующий сезон.
Однако летом 2025 года немец может уйти из клуба. Флорианом интересуются «Бавария», «Реал», «Барселона» и клубы АПЛ.
Виртц в прошлом сезоне провел 49 матчах за «Байер» во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 20 ассистов. Статистику игрока сборной Германии можно найти здесь.
Многое говорит об уровнях лиг. В АПЛ на него может претендовать 5-6 клубов, а финансово так по сути любой, когда в других лигах подписывать топов есть возможность только у 1 или 2 клубов.
При всем моем уважении к английскому футболу и неуважении к вам
Ориоль Ромеу в качестве телохранителя