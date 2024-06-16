Виртц не уйдет из «Байера» этим летом. «Бавария», «Реал», «Барса» и клубы АПЛ могут попытаться подписать его в 2025-м

«Байер» не намерен отпускать Флориана Виртца этим летом.

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, «Байер» дал гарантии тренеру , что 21-летний полузащитник останется в клубе на следующий сезон.

Однако летом 2025 года немец может уйти из клуба. Флорианом интересуются «Бавария», «Реал», « » и клубы .

Виртц в прошлом сезоне провел 49 матчах за «Байер» во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 20 ассистов. Статистику игрока сборной Германии можно найти здесь.