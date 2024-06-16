«Ман Сити», «МЮ», «Арсенал» и «Бавария» связывались с «ПСЖ» насчет Симонса. Парижане не продадут его летом, возможна новая аренда

Теги Бавария ПСЖ Манчестер Юнайтед ПСВ Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция Арсенал возможные трансферы РБ Лейпциг Хави Симонс Футбол

Топ-клубы АПЛ интересуются полузащитником «ПСЖ» Хави Симонсом.

Насчет трансфера 21-летнего игрока с «ПСЖ» связывались «Бавария», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», пишет Bayern & Germany со ссылкой на Фабрицио Романо.

Однако «ПСЖ» не будет продавать нидерландца этим летом, потому что в случае трансфера до января 2025 года значительная часть полученной суммы достанется ПСВ. Вероятнее всего, Симонс снова уйдет в аренду.

Возможен вариант, при котором Хави снова арендует «Лейпциг», где он выступал в прошлом сезоне. Сам Симонс с радостью остался бы в Бундеслиге.

Окончательное решение игрок примет после Евро. Его статистику можно найти здесь.

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16 комментариев
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Ответ Inside 88 LW
Очень любопытно глянуть на Симонса в Арсенале.
А куда его в Арсенал? Он разве не в похожей манере Эдегора роль выпоняет?
+10
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+10
Ответ people people
А куда его в Арсенал? Он разве не в похожей манере Эдегора роль выпоняет?
На позицию вингера.
Он универсален, Арсенал в ЛЧ выглядел уставшим - глубина состава не помешает.
+6
-1
+5
Очень любопытно глянуть на Симонса в Арсенале.
+6
-3
+3
Ответ cektor
очередной воспитанник Барсы , который ушел вроде даже за бесплатно , а теперь за ним гонятся топ клубы ...
Очередной, а кто еще был в ближайшем прошлом?
+2
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Я вотине понимаю, у меня как то фильтры неправильно настроены или на спортсе на главной новости в основном про клубные дела, а про Евро только нападения с топорами и общий дайджест какой то..
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По мне, он давно готов играть в топ-клубе ведущие роли.
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Ответ Александр Андреев
|Насчет трансфера 21-летнего игрока с «ПСЖ» связывались «Бавария», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», пишет Bayern & Germany со ссылкой на Фабрицио Романо.| Очень хотел, чтобы в прошлом году его Сити летом подписал. Жаль, что не срослось. Вообще считаю, что: состав Сити сейчас+Симмонс+Витинья и это будет неудержимая машина.
Не проще Пепа в ПСЖ забрать через пару сезонов))
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Ответ Alexander Yavriantz
Давно? Откуда такое мнение?) Посмотрел сейчас, он только 2 полных сезона провёл - один в ПСВ и вот последний в Лейпциге. Причём в Лейпциге похуже у него дела шли по г+п и особенно карточкам. МЮ уже прикупил игроков из Эредивизи и Бундеслиги за дорого, толку из этого мало было.
Бундеслига сильнее эредивизи , да и плюс не по г+п можно так скажем решить как он играет , он хорошо играет я думаю то что это будущий топ , г+п не самое главное это важно но не самое главное
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Ответ Alexander Yavriantz
Давно? Откуда такое мнение?) Посмотрел сейчас, он только 2 полных сезона провёл - один в ПСВ и вот последний в Лейпциге. Причём в Лейпциге похуже у него дела шли по г+п и особенно карточкам. МЮ уже прикупил игроков из Эредивизи и Бундеслиги за дорого, толку из этого мало было.
Внимание только на статистику обращают далёкие от футбола люди. Я видел его полные матчи в Лейпциге и главным образом в ПСВ. Всего, более 40.
На этом основании я делаю свои выводы.
Футбольные мозги и технику не увидишь по статистике.
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Ответ Alexander Yavriantz
Давно? Откуда такое мнение?) Посмотрел сейчас, он только 2 полных сезона провёл - один в ПСВ и вот последний в Лейпциге. Причём в Лейпциге похуже у него дела шли по г+п и особенно карточкам. МЮ уже прикупил игроков из Эредивизи и Бундеслиги за дорого, толку из этого мало было.
Все верно в бундеслиге полно хлама. Вернеры. Санчо итд. Но Симонс вроде не из того десятка что набили стату в бавар лиге и стали считаться топом.не зря он был лучшим воспитанником барсы
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Ответ Sultan Turarbek
Придурок, у тебя закончился контракт с ПСЖ и ты едешь играть в ПСВ, нахрена ты подписываешь контракт с ПСЖ? Ты же был свободным агентом
Давай Турарбек научи игрока и его агента как вести дела😅
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