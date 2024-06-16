«Ман Сити», «МЮ», «Арсенал» и «Бавария» связывались с «ПСЖ» насчет Симонса. Парижане не продадут его летом, возможна новая аренда
Топ-клубы АПЛ интересуются полузащитником «ПСЖ» Хави Симонсом.
Насчет трансфера 21-летнего игрока с «ПСЖ» связывались «Бавария», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», пишет Bayern & Germany со ссылкой на Фабрицио Романо.
Однако «ПСЖ» не будет продавать нидерландца этим летом, потому что в случае трансфера до января 2025 года значительная часть полученной суммы достанется ПСВ. Вероятнее всего, Симонс снова уйдет в аренду.
Возможен вариант, при котором Хави снова арендует «Лейпциг», где он выступал в прошлом сезоне. Сам Симонс с радостью остался бы в Бундеслиге.
Окончательное решение игрок примет после Евро. Его статистику можно найти здесь.
Он универсален, Арсенал в ЛЧ выглядел уставшим - глубина состава не помешает.
На этом основании я делаю свои выводы.
Футбольные мозги и технику не увидишь по статистике.