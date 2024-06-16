Польша – Нидерланды, 16.06.2024, Евро 2024 – коэффициенты букмекеров на матч

Третий соревновательный день на Евро 2024 откроют представители группы D сборные Польши и Нидерландов. Они проведут свой матч в Гамбурге на арене Фолькспаркштадион, начало матча в 16:00 по московскому времени.

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Сборная Польши

Смотришь на состав сборной Польши, и не покидают мысли, что такие сильные футболисты должны давать результат на постоянной основе. Между тем на чемпионате мира 2022 поляки вышли из группы но запомнились абсолютно блеклой и безвольной игрой. Отборочный турнир тоже провалили, заняв третье место в группе со сборными Албании и Чехии. Затем в стыках лишь благодаря удачной игре Войчеха Щченсного удалось выиграть в серии пенальти у команды Уэльса. Федерация перестала делать ставку на именитых наставников из-за рубежа и пригласила на пост главного тренера Михала Пробежа. Возможно с ним игроки найдут общий язык как в прямом, так и в переносном смыслах. Накануне Евро 2024 «бело-красные» провели два контрольных поединка и оба выиграли: у сборной Украины со счетом 3 : 1, у команды Турции со счетом 2 : 1. Результаты во многом можно объяснить везением, удалось реализовать практически все, что создали. Удача очень пригодится в группе D.

Сборная Нидерландов

Предстоящий турнир покажет, пережила или нет сборная Нидерландов смену поколений и насколько успешно. Если еще два-три года назад Дензел Думфрис, Хави Симонс, Коди Гакпо считались молодыми игроками подающими надежды, то сейчас это опытные мастера, которые играют на ведущих ролях в топ-командах Европы. Интересно, что в отборочном турнире «оранжевые» играли со сборной Франции, это была хорошая проба сил, хотя все закончилось двумя поражениями. С тех пор команда Рональда Кумана сильно прибавила. Сложно сходу сказать, какая линия представляется наиболее сильной. В обороне играют Маттейс де Лигт, Вирджил ван Дейк, Натан Аке, Джереми Фримпонг, — одни из самых сильных футболистов в своем амплуа. Есть кому творить в полузащите и забивать в атаке. В начале июня команда Нидерландов провела два товарищеских матча против сборных Канады и Исландии и выиграла с одинаковым счетом 4 : 0.

Коэффициенты букмекеров

Букмекеры полностью на стороне номинальных гостей предстоящего поединка. Сложно сказать, что поляки смогут противопоставить сильному сопернику. Статистика тоже не на их стороне. Достаточно сказать, что из 19 очных поединков сборная Польши выиграла три, и последний раз успех праздновала в 1979 году. Наверняка мы увидим более двух забитых мячей, отсюда тотал больше 2,5. Команда Кумана должна выигрывать, как минимум, с преимуществом в один мяч. С другой стороны, и сборной Польши нужно продемонстрировать свои лучшие качества. Уповать в дальнейшем на победу в матче с австрийцами не стоит, да и трех очков может не хватить для выхода в плей-офф. Букмекеры предлагают следующие коэффициенты.

Ставки 1 Х 2 Ф1 +1 Ф2 -1 ТМ 2,5 ТБ 2,5 Лига Ставок 6,00 4,30 1,61 1,80 1,99 1,83 1,95 Fonbet 6,40 4,20 1,60 1,87 1,95 1,85 1,95 Winline 5,80 4,20 1,61 1,80 2,00 1,86 1,99 Olimpbet 5,59 4,29 1,62 1,82 2,02 1,85 1,98 Pari 6,40 4,20 1,60 1,87 1,95 1,85 1,95 BetBoom 6,26 4,14 1,58 1,88 1,96 1,91 1,93 Leon 5,40 4,10 1,60 1,81 2,01 1,84 1,97 1Win 5,60 4,10 1,59 1,80 1,99 1,88 1,89 Tennisi 6,00 4,00 1,58 1,82 1,99 1,85 1,95

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