Аршавин об эпизоде с Родри в матче Испания – Хорватия: «Как судья не показывает красную? Явная возможность забить – пустые ворота, человек стоит в 6,5 метрах»
Андрей Аршавин не согласен с решением судьи в матче Испания – Хорватия (3:0).
Первую игру группы B на Евро-2024 обслуживал английский арбитр Майкл Оливер.
В конце второго тайма Родри сфолил в штрафной – судья назначил пенальти, а полузащитник сборной Испании получил желтую карточку. Форвард хорватов Бруно Петкович не реализовал пенальти, но после добивания отправил мяч в сетку ворот. Впоследствии этот гол был отменен.
«У меня есть вопросы по этому эпизоду. Я не уверен, что был фол, это раз. Но если ты назначаешь пенальти, то там же была явная возможность забить гол. Я не понимаю. Пустые ворота, человек стоит в шести с половиной метрах, как судья не показывает красную карточку?
Если судья так категоричен к Перишичу, что он забежал рано в штрафную, то давай придираться к вратарю – у него ноги не на линии. Я бы дал красную карточку и гол бы засчитал», – сказал бывший игрок сборной России.
Ошибка Симона привела к пенальти в ворота Испании. Голкипер отразил удар с точки, хорваты добили – но гол отменили из-за рано вбежавшего в штрафную Перишича