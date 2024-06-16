Аршавин об эпизоде с Родри в матче Испания – Хорватия: «Как судья не показывает красную? Явная возможность забить – пустые ворота, человек стоит в 6,5 метрах»

Андрей Аршавин не согласен с решением судьи в матче Испания – Хорватия (3:0).

Первую игру группы B на обслуживал английский арбитр .

В конце второго тайма сфолил в штрафной – судья назначил пенальти, а полузащитник сборной Испании получил желтую карточку. Форвард хорватов не реализовал пенальти, но после добивания отправил мяч в сетку ворот. Впоследствии этот гол был отменен.

«У меня есть вопросы по этому эпизоду. Я не уверен, что был фол, это раз. Но если ты назначаешь пенальти, то там же была явная возможность забить гол. Я не понимаю. Пустые ворота, человек стоит в шести с половиной метрах, как судья не показывает красную карточку?

Если судья так категоричен к , что он забежал рано в штрафную, то давай придираться к вратарю – у него ноги не на линии. Я бы дал красную карточку и гол бы засчитал», – сказал бывший игрок сборной России.

Ошибка Симона привела к пенальти в ворота Испании. Голкипер отразил удар с точки, хорваты добили – но гол отменили из-за рано вбежавшего в штрафную Перишича