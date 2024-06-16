Аршавин об эпизоде с Родри в матче Испания – Хорватия: «Как судья не показывает красную? Явная возможность забить – пустые ворота, человек стоит в 6,5 метрах»

Теги Андрей Аршавин Сборная Испании по футболу Сборная Хорватии по футболу судьи Евро-2024 Иван Перишич Майкл Оливер Бруно Петкович Родри Матч ТВ Футбол

Андрей Аршавин не согласен с решением судьи в матче Испания – Хорватия (3:0).

Первую игру группы B на Евро-2024 обслуживал английский арбитр Майкл Оливер.

В конце второго тайма Родри сфолил в штрафной – судья назначил пенальти, а полузащитник сборной Испании получил желтую карточку. Форвард хорватов Бруно Петкович не реализовал пенальти, но после добивания отправил мяч в сетку ворот. Впоследствии этот гол был отменен.

«У меня есть вопросы по этому эпизоду. Я не уверен, что был фол, это раз. Но если ты назначаешь пенальти, то там же была явная возможность забить гол. Я не понимаю. Пустые ворота, человек стоит в шести с половиной метрах, как судья не показывает красную карточку?

Если судья так категоричен к Перишичу, что он забежал рано в штрафную, то давай придираться к вратарю – у него ноги не на линии. Я бы дал красную карточку и гол бы засчитал», – сказал бывший игрок сборной России.

Ошибка Симона привела к пенальти в ворота Испании. Голкипер отразил удар с точки, хорваты добили – но гол отменили из-за рано вбежавшего в штрафную Перишича

7 комментариев
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Солидарен. Беспредел
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Больше вопросов вызвало то, что гол после пенки отменили. Ок, Перишич забежал раньше времени, но там же и Симон вроде тоже при ударе из ворот вышел дальше положенного. Почему перебить просто не дали, не очень понял.
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Если честно, я там вообще нарушения не увидел, хватит споткнулся о землю и упал
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Андрей адекватен, как всегда
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Ответ Edwin_Hubble
Если честно, я там вообще нарушения не увидел, хватит споткнулся о землю и упал
Ну реально же он ногой пнул в землю , с того повтора который показали так и было
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