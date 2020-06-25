Дзюба подпишет с «Зенитом» контракт по схеме «2+1» и будет получать около 3,7 млн евро в год («СЭ»)

«Зенит» официально сообщит о продлении контракта с нападающим после финала Олимп Кубка России, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, стороны договорились о продлении соглашения по схеме «2+1».

Зарплата 31-летнего россиянина останется прежней – он будет получать по контракту 3,6-3,7 млн евро в год с учетом бонусов.

Напомним, что действующее соглашение между «Зенитом» и Дзюбой рассчитано до 31 июля 2020 года. Форвард выступает за «Зенит» с сезона-2015/16.

В этом сезоне Дзюба провел 27 матчей за «Зенит» в РПЛ, забил 17 мячей и сделал 13 голевых передач. На данный момент он является лучшим бомбардиром и ассистентом турнира.

С полной статистикой форварда вы можете ознакомиться здесь.

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