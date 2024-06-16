Фигу считает Португалию претендентом на победу на Евро: «Нынешнее поколение невероятно талантливо»

Теги Луиш Фигу Сборная Португалии по футболу Евро-2024 Футбол

Луиш Фигу верит в шансы Португалии выиграть Евро-2024.

«У португальского футбола яркое будущее с учетом невероятно талантливого нынешнего поколения и постоянного притока многообещающей молодежи благодаря работе академий.

[На Евро] у Португалии сильная команда с хорошим балансом между опытными игроками и перспективной молодежью. 

Как и на чемпионате мира, исход Евро часто решается в незначительных моментах, что затрудняет прогнозирование. Однако Португалия входит в число 5-6 команд, которые выйдут на турнир с большой уверенностью в том, что смогут его выиграть.

Мне не терпится увидеть, как далеко они смогут зайти», – сказал бывший полузащитник сборной Португалии, «Барселоны» и «Реала».

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6 комментариев
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То поколение с Фигу и юным Роналду было не менее талантливым. Удивительно, как они умудрились Греции дома проиграть.
+3
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+3
Ответ United_LP
То поколение с Фигу и юным Роналду было не менее талантливым. Удивительно, как они умудрились Греции дома проиграть.
Гений Отто Рехаглеса повлиял
+2
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Отто Рехагль топ
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Да , вот только у руля этого талантливого поколения максимально посредственный тренер , который ничего не выиграл с не менее талантливым поколением сборной Бельгии
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Очень хотелось бы красивого завершения карьеры Роналду в сборной с победой на чемпионате Европы .
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