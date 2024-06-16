Фигу считает Португалию претендентом на победу на Евро: «Нынешнее поколение невероятно талантливо»

Луиш Фигу верит в шансы Португалии выиграть Евро-2024.

«У португальского футбола яркое будущее с учетом невероятно талантливого нынешнего поколения и постоянного притока многообещающей молодежи благодаря работе академий.

[На Евро] у Португалии сильная команда с хорошим балансом между опытными игроками и перспективной молодежью.

Как и на чемпионате мира, исход Евро часто решается в незначительных моментах, что затрудняет прогнозирование. Однако Португалия входит в число 5-6 команд, которые выйдут на турнир с большой уверенностью в том, что смогут его выиграть.

Мне не терпится увидеть, как далеко они смогут зайти», – сказал бывший полузащитник сборной Португалии, «Барселоны» и «Реала».