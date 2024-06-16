Трансфер защитника «Краснодара» Волкова в «Зенит» под угрозой срыва. Переговоры между клубами не ведутся («СЭ»)
Трансфер защитника «Краснодара» Сергея Волкова в «Зенит» под угрозой срыва.
В данный момент переговоры между клубами не ведутся.
Как утверждает «Спорт-Экспресс», у клуба из Санкт-Петербурга есть несколько других кандидатов на позицию правого защитника.
Сообщалось, что сумма сделки может составить 5 миллионов евро. В минувшем сезоне Волков провел за «Краснодар» 29 матчей во всех турнирах и отдал 3 голевые передачи.
Журналисты сами придумали трансфер, сами его сорвали, благодарные читатели радуются)))
Что за мания приувеличения про "всех"?
"Под угрозой срыва" то, чего и не было