Трансфер защитника «Краснодара» Волкова в «Зенит» под угрозой срыва. Переговоры между клубами не ведутся («СЭ»)

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Спорт-Экспресс Сергей Волков Футбол

Трансфер защитника «Краснодара» Сергея Волкова в «Зенит» под угрозой срыва.

В данный момент переговоры между клубами не ведутся.

Как утверждает «Спорт-Экспресс», у клуба из Санкт-Петербурга есть несколько других кандидатов на позицию правого защитника.

Сообщалось, что сумма сделки может составить 5 миллионов евро. В минувшем сезоне Волков провел за «Краснодар» 29 матчей во всех турнирах и отдал 3 голевые передачи. 

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28 комментариев
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Хорошие новости подъехали 😎
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Отлегло
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Ответ evgen-elektromen
Комментарий удален модератором
а спартак - посмешище?)
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Нет и не надо.
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Ответ Дядя ТУРА
Зенит решил всех кто хорошо себя проявил в прошлом сезоне забрать себе.
а обычно клубы берут тех, кто хуже всех играл?)
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Зачем он при Адамове в аренде? Вернуть Арсена и дело в шляпе.
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Зенит решил всех кто хорошо себя проявил в прошлом сезоне забрать себе.
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Ответ CoMoBo3
Хорошие новости подъехали 😎
Это не новости, это корм для рыбок.
Журналисты сами придумали трансфер, сами его сорвали, благодарные читатели радуются)))
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Ответ Дядя ТУРА
Зенит решил всех кто хорошо себя проявил в прошлом сезоне забрать себе.
Что-то не было новостей по Лантратову и Митаю в Зените и это только из вашего клуба.
Что за мания приувеличения про "всех"?
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Ответ Дядя ТУРА
Зенит решил всех кто хорошо себя проявил в прошлом сезоне забрать себе.
их чемпионство было под угрозой, нельзя допустить в год столетиядаже намека на провал, рецепт прост, ослабить всех конкурентов, заманивая ее лучших игроков, но игроки др клубов не понимают одного, что играть они не будут, у футболистов при переходе в Зенит перед глазами только бабки, спортивной составляющей там нет
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Ответ Александр Васильев
а обычно клубы берут тех, кто хуже всех играл?)
Обычно 1 клуб не дербанит всю лигу
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Комментарий удален модератором
Если переговоры не ведутся, то это просто болтовня журнашей.
"Под угрозой срыва" то, чего и не было
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Ответ Владислав88
Зачем он при Адамове в аренде? Вернуть Арсена и дело в шляпе.
Ну да, только Адамова ещё не хватало...
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Ответ Проблемы Аршавина
Евген электрик - позор мирового масштаба.
Пояснение правильное, только сформулировано двояко. Можно еще подумать, что вы Евгена позором назвали, а не уточнили за Зенит.
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