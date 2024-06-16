Трансфер защитника «Краснодара» Волкова в «Зенит» под угрозой срыва. Переговоры между клубами не ведутся («СЭ»)

Трансфер защитника «Краснодара» Сергея Волкова в «Зенит» под угрозой срыва.

В данный момент переговоры между клубами не ведутся.

Как утверждает « », у клуба из Санкт-Петербурга есть несколько других кандидатов на позицию правого защитника.

Сообщалось, что сумма сделки может составить 5 миллионов евро. В минувшем сезоне провел за « » 29 матчей во всех турнирах и отдал 3 голевые передачи.