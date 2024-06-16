Кириченко о самом быстром голе на Евро: «Сильно удивлен, что именно албанцы побили мой рекорд! Думал, это сделают раньше, и более именитая сборная»

Теги Дмитрий Кириченко премьер-лига Россия Сборная Италии по футболу Сборная России по футболу Текстильщик Сборная Албании по футболу Евро-2024 рекорды Вторая лига А Футбол

Дмитрий Кириченко отреагировал на новый рекорд по быстроте гола на Евро.

Вчера в матче группы B против Италии полузащитник сборной Албании Недим Байрами отличился на 22-й секунде и побил рекорд россиянина, который забил Греции на Евро-2004 на 65-й секунде. Итальянцы затем забили дважды и одержали победу со счетом 2:1.

«Очень сильно удивлен, что именно албанцы побили мой рекорд! Думал, это сделают раньше, и более именитая сборная. А так, чему тут удивляться? Ну забили они на 21-й секунде. Молодцы!

Единственное, удивительно, что мой рекорд держался целых двадцать лет! 68-я секунда – это не так уж и быстро, поэтому я удивлен, что понадобилось столько лет, чтобы забить быстрее.

Я вообще ни на что не рассчитывал. Никогда не думал о своем рекорде на Евро в Португалии. Только если мне о нем напоминают», – сказал бывший форвард сборной России.

Побит рекорд Кириченко! Самый быстрый гол в истории Евро – у албанца на 22-й секунде

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11 комментариев
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Тут все верно. хоть на 3 секунде забей, но ни Кириченко, ни албанцам не легче. А рекорды... Это для детей.
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Вообще удивительно, Кириченко немного и поиграл за сборную России, а успел побыть рекордсменом всех Чемпионатов Европы аж 20 лет... Респект!
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Там еще итальянец Димарко соавтор
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Ответ Shuller18
Ну небось во всем мире тоже удивляются, когда видят фамилию некого Кириченко в списке рекордсменов. А так Дима прав, 68 секунда это не прям очень быстро, и странно, что за 16 крупных турниров его никто не смог побить.
Какие 16 турниров? На Чемпионатах Мира самый быстрый гол забит на 11-ой секунде. Речь тут только про ЧЕ, а их не так уж и много было с 2004-го года.
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Это всего лишь статистика
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Димарко здорово помог. Можно считать, что Италия тоже поучаствовала.
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Ну небось во всем мире тоже удивляются, когда видят фамилию некого Кириченко в списке рекордсменов. А так Дима прав, 68 секунда это не прям очень быстро, и странно, что за 16 крупных турниров его никто не смог побить.
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А я больше удивлен, что итальянцы пропустили.
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Ответ Дмитрий Пузырёв
Вообще удивительно, Кириченко немного и поиграл за сборную России, а успел побыть рекордсменом всех Чемпионатов Европы аж 20 лет... Респект!
Это вообще его единственный матч на большом турнире.
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Ответ Дмитрий Пузырёв
Вообще удивительно, Кириченко немного и поиграл за сборную России, а успел побыть рекордсменом всех Чемпионатов Европы аж 20 лет... Респект!
Удивительно, что он так мало играл в сборной и вызывался в нее - он был очень неплохим нападающим
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