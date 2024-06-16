Кириченко о самом быстром голе на Евро: «Сильно удивлен, что именно албанцы побили мой рекорд! Думал, это сделают раньше, и более именитая сборная»

Дмитрий Кириченко отреагировал на новый рекорд по быстроте гола на Евро.

Вчера в матче группы B против полузащитник сборной Албании Недим Байрами отличился на 22-й секунде и побил рекорд россиянина, который забил Греции на Евро-2004 на 65-й секунде. Итальянцы затем забили дважды и одержали победу со счетом 2:1.

«Очень сильно удивлен, что именно албанцы побили мой рекорд! Думал, это сделают раньше, и более именитая сборная. А так, чему тут удивляться? Ну забили они на 21-й секунде. Молодцы!

Единственное, удивительно, что мой рекорд держался целых двадцать лет! 68-я секунда – это не так уж и быстро, поэтому я удивлен, что понадобилось столько лет, чтобы забить быстрее.

Я вообще ни на что не рассчитывал. Никогда не думал о своем рекорде на Евро в Португалии. Только если мне о нем напоминают», – сказал бывший форвард сборной России.

Побит рекорд Кириченко! Самый быстрый гол в истории Евро – у албанца на 22-й секунде