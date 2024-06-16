«Зенит» может перехватить Горшкова у «Спартака», сделка с красно-белыми под угрозой срыва (Иван Карпов)

«Зенит» может перехватить Юрия Горшкова у «Спартака».

Ранее сообщалось, что защитник « » близок к переходу в московский клуб.

По информации инсайдера Ивана Карпова, в переговоры с футболистом вступил « ». Сделка по трансферу игрока в «Спартак» находится под угрозой срыва.

Напомним, в действующем контракте Горшкова есть опция выкупа за 120 млн рублей.

В минувшем сезоне 25-летний игрок провел 29 матчей в Мир и забил 4 мяча. На его счету 3 матча за сборную России.

«Спартак» близок к подписанию защитника «Крыльев» Горшкова. Классен может уйти в аренду (Metaratings)