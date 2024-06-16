«Зенит» может перехватить Горшкова у «Спартака», сделка с красно-белыми под угрозой срыва (Иван Карпов)

Теги Спартак Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы Юрий Горшков Футбол

«Зенит» может перехватить Юрия Горшкова у «Спартака».

Ранее сообщалось, что защитник «Крыльев Советов» близок к переходу в московский клуб.

По информации инсайдера Ивана Карпова, в переговоры с футболистом вступил «Зенит». Сделка по трансферу игрока в «Спартак» находится под угрозой срыва.

Напомним, в действующем контракте Горшкова есть опция выкупа за 120 млн рублей.

В минувшем сезоне 25-летний игрок провел 29 матчей в Мир РПЛ и забил 4 мяча. На его счету 3 матча за сборную России.

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121 комментарий
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Мешок уже все хватает, что движется
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позор России себе не изменяет...
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В интернете уже пошли мемы:

⚡️ «Зенит» собирается перехватить всех мужчин с российским паспортом, которые могут через раз попасть по мячу — источник.
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" Что бы ещё придумать?!"- Иван Карпов.
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+25
Ответ Roman
Мешок уже все хватает, что движется
а сколько вы напахали, не считал?)
+44
-26
+18
Господи, алкогольный Карп уже много лет каждое межсезонье занимается выдумыванием трансферов. А поскольку он еще и ненавидит Зенит, то новости у него все про одно и то же. Что вы как дети ведётесь на всякую дичь?
+31
-13
+18
Карпов решил всю рпл отправить в зенит своими "инсайдами"?
+16
-6
+10
Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Скоро всю лигу выкупят и будет чемпионат Газпрома. Московским командам проще свою лигу создать и играть между собой, куда интереснее будет. У ЦСКА перехватили Фернандеса, у Спартака хотят Горшкова, и так будет продолжаться дальше, лишь бы другим не достались, хотя самим они не нужны
Давно пора в чемпионат Москвы заявляться. Хоть там кто-то станет первым.
+19
-11
+8
Ответ </c/>
позор России себе не изменяет...
Поэтому не стоит Горшкову портить себе карьеру в тарасовском середняке
+20
-13
+7
Ответ -DF-
Господи, алкогольный Карп уже много лет каждое межсезонье занимается выдумыванием трансферов. А поскольку он еще и ненавидит Зенит, то новости у него все про одно и то же. Что вы как дети ведётесь на всякую дичь?
Ну что-то одно точно сбудется). Осталось еще про Скопинцева накидать.
+8
-2
+6
Ответ </c/>
позор России себе не изменяет...
Позор Росси это чаи с судьями гонять, глав судейских комитетов дважды снимать и всё равно выигрывать титулы раз в 20 лет))
+12
-7
+5
Ответ Roman
Мешок уже все хватает, что движется
😂😂😂
Ну конечно, тут мы верим Карпову😂😂😂
+8
-3
+5
Ответ </c/>
позор России себе не изменяет...
Эталонно страдаете ))) Надеюсь скупим всех )))
+19
-14
+5
Как игрок на скамейку и дублёр Сантоса - нормально.
Главное что не Тикнизян : там один сплошной минус. Переоцененный (по всем метрикам он уступает тому же Круговому), за огромные деньги, ещё и с дикими запросами по личке и на понтах.
Уж лучше Горшков
+13
-8
+5
Ответ Поцелуй Оздоева
Поэтому не стоит Горшкову портить себе карьеру в тарасовском середняке
... зато там вкусный борщ...
+5
-1
+4
Скоро всю лигу выкупят и будет чемпионат Газпрома.
Московским командам проще свою лигу создать и играть между собой, куда интереснее будет. У ЦСКА перехватили Фернандеса, у Спартака хотят Горшкова, и так будет продолжаться дальше, лишь бы другим не достались, хотя самим они не нужны
+23
-20
+3
Андреев подключил рычаги чтобы очередное полено тушинским втюхать 😅
+6
-3
+3
Ответ </c/>
позор России себе не изменяет...
Зачем ты так про спартак...
+21
-18
+3
Ответ алекс голудин
Реально позор, 40 футболистов на контракте, сколько Зенит заработал за сезон? У нас за победу в наших деревянных турнирах столько не дают. ФФП вообще когда-нибудь накажет за эту сраную монополию? Даже уже дело не в персоналиях, а просто в тратах. Мы, конечно, верим, что Зенит с 10 трансферами каждое то и аппетитами агентов, покупает все за стакан семечек.
Ты не переживай. Одного бразильца продадим, всё с лихвой паспортисты окупятся.
+9
-6
+3
Ответ -DF-
Господи, алкогольный Карп уже много лет каждое межсезонье занимается выдумыванием трансферов. А поскольку он еще и ненавидит Зенит, то новости у него все про одно и то же. Что вы как дети ведётесь на всякую дичь?
Не надо быть таким наивным. Ничего он не придумывает, а выполняет свою работу. Очевидно, Крылья пытаются вытрясти с кого-то всё до копейки (в данном случае, видимо, со Спартака). Так что вовремя сделанный за копеечку вброс, что трансферная цель уходит к другому, отобьётся многократно. Надеюсь, в Спартаке не поведутся на этот аршавинский твист.
+6
-4
+2
Ответ Miller83
Хааа:))Еще бы. А давайте совет дам. Чего мудохаться с каждым трансфером, кому денег подкидывать, кому метки кровавые. Купить все команды сразу. Бюджета Газпрома вполне достанет. И переименовать в Зенит Российская Премьер-Лига. Классно же будет. ФК "Зенит СПб", ФК "Зенит Спартак", ФК "Зенит Динамо".. И всех когда угодно можно цеплять в главный Зенит страны.
Поганить имя Зенит разным дном мы не станем))
+9
-7
+2
Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Скоро всю лигу выкупят и будет чемпионат Газпрома. Московским командам проще свою лигу создать и играть между собой, куда интереснее будет. У ЦСКА перехватили Фернандеса, у Спартака хотят Горшкова, и так будет продолжаться дальше, лишь бы другим не достались, хотя самим они не нужны
привыкли на халявку выхватывать, ослабляя региональные команды. а тут не прокатило конкуренты появились, и кто от этого в выигрыше? правильно команда продавец, а насчёт своего чемпионата всё верно надо создавать. а лучшая команда московии может в стыковых матчах побороться за выход в высшую лигу, то бишь в РПЛ
+4
-2
+2
Стандартный развод. Все знают, что если есть возможность перейти в Зенит, то Спартаку отказывают. Этим и пользуются агенты для продажи средних футболистов.
+3
-1
+2
Ответ Александр Васильев
нравится мне, как москвичи радуются нашим трансферам)
Да че там москвичи, вся Россия ) смотрим с придыханием. А у кого есть вопросы и неудовольствие - так это сугубо от зависти. Примерно, как за успехами сына Кадырова следим. С восхищением!
+3
-1
+2
Может Зениту всех выкупить? Играть 15 команд будут молодежными составами, в годовщину столетия точно возьмут золото!
+17
-15
+2
Ответ Roman
Мешок уже все хватает, что движется
Тюкавин тоже в Зените или он ползает как весь 7 партак? )) игрокам хочется стать чемпионами России, а не посмешищем в бледно-розовом.
+15
-13
+2
Ответ Александр Васильев
нравится мне, как москвичи радуются нашим трансферам)
Так и трансферов-то пока нет, одни слухи) Зато все ветки в их слезах)
+10
-8
+2
Карпову верить - себя не уважать...
+3
-1
+2
Ответ </c/>
позор России себе не изменяет...
Да уж, продолжаем над вами смеяться)
+7
-5
+2
Болтун Ваня Карпов как всегда хайпует на противоречиях, клоунидзе.
+5
-3
+2
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