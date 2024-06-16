«Зенит» может перехватить Горшкова у «Спартака», сделка с красно-белыми под угрозой срыва (Иван Карпов)
«Зенит» может перехватить Юрия Горшкова у «Спартака».
Ранее сообщалось, что защитник «Крыльев Советов» близок к переходу в московский клуб.
По информации инсайдера Ивана Карпова, в переговоры с футболистом вступил «Зенит». Сделка по трансферу игрока в «Спартак» находится под угрозой срыва.
Напомним, в действующем контракте Горшкова есть опция выкупа за 120 млн рублей.
В минувшем сезоне 25-летний игрок провел 29 матчей в Мир РПЛ и забил 4 мяча. На его счету 3 матча за сборную России.
«Спартак» близок к подписанию защитника «Крыльев» Горшкова. Классен может уйти в аренду (Metaratings)
⚡️ «Зенит» собирается перехватить всех мужчин с российским паспортом, которые могут через раз попасть по мячу — источник.
Ну конечно, тут мы верим Карпову😂😂😂
Главное что не Тикнизян : там один сплошной минус. Переоцененный (по всем метрикам он уступает тому же Круговому), за огромные деньги, ещё и с дикими запросами по личке и на понтах.
Уж лучше Горшков
Московским командам проще свою лигу создать и играть между собой, куда интереснее будет. У ЦСКА перехватили Фернандеса, у Спартака хотят Горшкова, и так будет продолжаться дальше, лишь бы другим не достались, хотя самим они не нужны