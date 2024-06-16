Критика сборной Бразилии от Роналдиньо была частью рекламной кампании: «Я бы никогда не предал бразильский футбол. Парням нужна поддержка»

Теги Сборная Бразилии по футболу Роналдиньо Кубок Америки Футбол

Критика Роналдиньо в адрес сборной Бразилии оказалась неискренней.

Ранее бывший форвард сборной Бразилии и «Барселоны» раскритиковал «селесао». Роналдиньо заявил, что сборная играет плохо, а большинство игроков команды средние.

Сегодня бразилец объяснил, что его слова были частью рекламной кампании марки дезодорантов.

«Я бы никогда не предал бразильский футбол. Я бы никогда [всерьез] не сказал тех слов, что вы видели.

На самом деле это слова реальных бразильских болельщиков. Это реальные комментарии, которые я видел в интернете. Представьте себе, что вы слышите это перед игрой? Это невозможно, мотивация падает.

Поддержка болельщиков имеет огромное значение для игроков. Я знаю, что говорю. Ребята, в это время нашим парням нужна поддержка. Чем больше уверенности  проявим мы, тем больше уверенности будет на поле у них.

Вот почему я присоединился к рекламной кампании, чтобы поддержать команду. Мы просим всех присылать сообщения поддержки во время Кубка Америки», – написал Роналдиньо в инстаграме.

Рафинья о словах Роналдиньо: «Сборная Бразилии шокирована, он никогда такого не говорил. Мы слышали от Винисиуса, что три дня назад он просил билеты на наш матч»

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41 комментарий
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На самом деле это печально, что легенда футбола(не только Барсы или сборной Бразилии) нулевых(ведь недавно было!) успел прокутить всё своё состояние, что приходится играть в футбол с Рамзаном да для рекламы говорить всякую фигню
+63
-6
+57
Ответ Сергей Максимюк
А реклама то в чем?
Реклама в запахе от слов.
Набросил так, что дезик понадобился
+23
0
+23
Хахаххахахахаахахахахах
+22
-1
+21
А реклама то в чем?
+20
0
+20
🤡
+18
-2
+16
Ответ Ришад Хайруллин
так ещё в тюряги посидел
Было, вроде по тупняку... Для меня это самое странное - нахрена по поддельному паспорту ехать куда-то, когда тебя и так узнают в лицо во многих странах, а уж в латинской Америке - 100%
+16
-1
+15
Никто конечно в это не поверит.Прилетел хейт и пришлось включать заднюю
+10
-1
+9
Ответ Log in
На самом деле это печально, что легенда футбола(не только Барсы или сборной Бразилии) нулевых(ведь недавно было!) успел прокутить всё своё состояние, что приходится играть в футбол с Рамзаном да для рекламы говорить всякую фигню
так ещё в тюряги посидел
+9
0
+9
Больше похоже, что Рон строчил в инсту или твиттер по пьяной лавочке, а теперь проспался и ужаснулся от написанного, а точнее от того как это может на нем сказаться (потеряет контракты, друзей из мира футбола и тд).
+8
-2
+6
"Я просто троллил а ты повелся хаха я притворялся что я до...б но на самом деле я так троллил"
+5
0
+5
Просто Рони протрезвел и понял, что лишнего наговорил ))
Какая ещё реклама дезодарантов и прочтение критикующих комментов болельщиков, ещё и в качестве какой-то поддержки ))
+5
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Ответ Петрович
Да мужик живёт весёлой жизнью, что не так? Я бы хотел почитать его автобиографию через много лет, там явно шикарное чтиво получится, если он всё честно расскажет)
Ну здесь такие особи попадаются, которые всё знают и рассказывают всем как правильно жить, тыкая пальцами по клавишам, пока не спалили оценки в дневнике и не отключили интернет) Хотя сейчас каникулы, так что поток подобных высказываний от умников очень возрастёт...
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Ответ Пенс
заставили извиняться походу. Сброд неженок обиделся и нужно было исправлять ситуацию.
В Бразилии 180 миллионов тренеров сборной© и точно фанатов этой сборной. И многие из них имеют при себе ножи или огнестрел - тут ты тоже извинишься, если не захочешь повторить судьбу Эскобара (игрока)
+2
0
+2
Ответ Log in
На самом деле это печально, что легенда футбола(не только Барсы или сборной Бразилии) нулевых(ведь недавно было!) успел прокутить всё своё состояние, что приходится играть в футбол с Рамзаном да для рекламы говорить всякую фигню
Да мужик живёт весёлой жизнью, что не так? Я бы хотел почитать его автобиографию через много лет, там явно шикарное чтиво получится, если он всё честно расскажет)
+2
0
+2
Ответ Log in
На самом деле это печально, что легенда футбола(не только Барсы или сборной Бразилии) нулевых(ведь недавно было!) успел прокутить всё своё состояние, что приходится играть в футбол с Рамзаном да для рекламы говорить всякую фигню
С чего ты взял, что он прокутил состояние? В-вторых, у всех знаменитостей реклама и частные корпоративы являются большой статьёй доходов. Почему он должен от неё отказываться?
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Странная история доктора джекила и мистера хайда
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заставили извиняться походу. Сброд неженок обиделся и нужно было исправлять ситуацию.
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тем страшнее, что эти "рекламные" слова нашли такой отклик у болельщиков
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Он ведь правду сказал. Просто не все могут прямо сказать. И не все могут правду принимать.Из-за них пришлось придумывать про дезодорант.
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Ответ Антон Киселёв
Зато какие комментарии про "все по факту" оставили и заплюсовали юзеры спортса под основной новостью🤣
И я тоже) Бразилия сейчас не сильна, как её представляют. Это сильная сборная - да, но не те кампеоны, которые не замечали противников, как их многие себе представляют. То же самое с Англией - трансфермаркт не играет на турнирах
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Ответ Сергей Максимюк
А реклама то в чем?
Походу реклама буков, но это неточно
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Ответ Log in
На самом деле это печально, что легенда футбола(не только Барсы или сборной Бразилии) нулевых(ведь недавно было!) успел прокутить всё своё состояние, что приходится играть в футбол с Рамзаном да для рекламы говорить всякую фигню
Пошёл гуглить, первая ссылка «Роналдиньо и Кадыров играли вместе, их тренировал Газзаев». Протёр глаза, ничего изменилось, стал охеревать. Такой бред даже нейросети не придумают
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Ответ spartakgorky
Ну здесь такие особи попадаются, которые всё знают и рассказывают всем как правильно жить, тыкая пальцами по клавишам, пока не спалили оценки в дневнике и не отключили интернет) Хотя сейчас каникулы, так что поток подобных высказываний от умников очень возрастёт...
Ну он позажигал, как и Роналдо, о вечеринках которого ходят легенд. Хотел бы я позажигать так же? Не знаю, скорее нет. Уж точно нет, чтобы мои похождения и вообще личная жизнь были на первых полосах всех газет уже наутро.

Насчёт каникул, извини, через год будет двадцатилетие выпуска :) а тебе удачи с ЕГЭ
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По ходу принимать что то начал запретное
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Чето какая то слабая отмазка).
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Что ж ты фраер, сдал назад...
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Обо....ся?
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Скажи что троллил!
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Эхх, а я успел поверить в его слова и зауважать ещё больше.
Сборная Бразилии действительно играет плохо и какие не были там звезды сейчас, но до звезд нулевых им действительно далеко
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Лучше бы молчал
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врёт роналдиньо
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