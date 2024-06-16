Критика сборной Бразилии от Роналдиньо была частью рекламной кампании: «Я бы никогда не предал бразильский футбол. Парням нужна поддержка»
Критика Роналдиньо в адрес сборной Бразилии оказалась неискренней.
Ранее бывший форвард сборной Бразилии и «Барселоны» раскритиковал «селесао». Роналдиньо заявил, что сборная играет плохо, а большинство игроков команды средние.
Сегодня бразилец объяснил, что его слова были частью рекламной кампании марки дезодорантов.
«Я бы никогда не предал бразильский футбол. Я бы никогда [всерьез] не сказал тех слов, что вы видели.
На самом деле это слова реальных бразильских болельщиков. Это реальные комментарии, которые я видел в интернете. Представьте себе, что вы слышите это перед игрой? Это невозможно, мотивация падает.
Поддержка болельщиков имеет огромное значение для игроков. Я знаю, что говорю. Ребята, в это время нашим парням нужна поддержка. Чем больше уверенности проявим мы, тем больше уверенности будет на поле у них.
Вот почему я присоединился к рекламной кампании, чтобы поддержать команду. Мы просим всех присылать сообщения поддержки во время Кубка Америки», – написал Роналдиньо в инстаграме.
Рафинья о словах Роналдиньо: «Сборная Бразилии шокирована, он никогда такого не говорил. Мы слышали от Винисиуса, что три дня назад он просил билеты на наш матч»
Набросил так, что дезик понадобился
Какая ещё реклама дезодарантов и прочтение критикующих комментов болельщиков, ещё и в качестве какой-то поддержки ))
Насчёт каникул, извини, через год будет двадцатилетие выпуска :) а тебе удачи с ЕГЭ
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Скажи что троллил!
Сборная Бразилии действительно играет плохо и какие не были там звезды сейчас, но до звезд нулевых им действительно далеко