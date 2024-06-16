Критика сборной Бразилии от Роналдиньо была частью рекламной кампании: «Я бы никогда не предал бразильский футбол. Парням нужна поддержка»

Критика Роналдиньо в адрес сборной Бразилии оказалась неискренней.

Ранее бывший форвард сборной Бразилии и «Барселоны» раскритиковал «селесао». Роналдиньо заявил, что сборная играет плохо, а большинство игроков команды средние.

Сегодня бразилец объяснил, что его слова были частью рекламной кампании марки дезодорантов.

«Я бы никогда не предал бразильский футбол. Я бы никогда [всерьез] не сказал тех слов, что вы видели.

На самом деле это слова реальных бразильских болельщиков. Это реальные комментарии, которые я видел в интернете. Представьте себе, что вы слышите это перед игрой? Это невозможно, мотивация падает.

Поддержка болельщиков имеет огромное значение для игроков. Я знаю, что говорю. Ребята, в это время нашим парням нужна поддержка. Чем больше уверенности проявим мы, тем больше уверенности будет на поле у них.

Вот почему я присоединился к рекламной кампании, чтобы поддержать команду. Мы просим всех присылать сообщения поддержки во время Кубка Америки», – написал Роналдиньо в инстаграме.

Рафинья о словах Роналдиньо: «Сборная Бразилии шокирована, он никогда такого не говорил. Мы слышали от Винисиуса, что три дня назад он просил билеты на наш матч»