Тренер Сербии о Беллингеме: «Он обязательно выиграет «Золотой мяч» в будущем. Не стоит давать ему пространство, постараемся его контролировать»

Тренер Сербии высказался о Джуде Беллингеме перед матчем против сборной Англии.

Сегодня Сербия сыграет против англичан на чемпионате Европы в группе C. Игра состоится в 22:00 по московскому времени.

«Он отличный парень, обязательно выиграет « » в будущем.

Он играет впечатляюще, он силен, хоть и молод, он качественный игрок и показал все это в «Реале». Его выступления в каждой игре действительно потрясающи. Это хорошо для Англии и плохо для нас. Но мы сделаем все возможное, чтобы контролировать его. Не нужно давать ему много пространства, он очень важный игрок для английской команды.

Я здесь, чтобы говорить о Сербии, а не об . Эта команда попытается стать чемпионом Европы, но им нужно делать это на поле.

Мы знаем, какая у них система, какие игроки, никаких сюрпризов здесь нет. Важно то, что у наших игроков есть вся информация о команде.

Она у нас есть, но мы не забываем о себе, мы должны выполнить свою часть работы», – заявил .