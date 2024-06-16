Эджуке бесплатно перейдет в «Севилью» из ЦСКА
Чидера Эджуке уйдет из ЦСКА в «Севилью».
Нигериец договорился об условиях трансфера в клуб Ла Лиги, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Медосмотр и подписание контракта запланированы на следующую неделю.
В прошедшем сезоне, приостановив контракт с ЦСКА, 26-летний игрок выступал за бельгийский «Антверпен». Эджуке провел 29 матчей в национальном чемпионате, забив 4 гола и отдав 4 результативные передачи. Подробная статистика футболиста доступна здесь.
Ты недооцениваешь разницу профи и людей с улицы ))) даже повторюсь профи из рпл
Наверное перейдёт в Севилью на лавку
Но он а абсолютно не уровень Севильи
Уходят в дальние края
Прощай, под белым небом января
Мы расстаемся навсегда, прощай.
и ничего больше. 🙂