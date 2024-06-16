Эджуке бесплатно перейдет в «Севилью» из ЦСКА

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Севилья Ла Лига возможные трансферы Чидера Эджуке Футбол

Чидера Эджуке уйдет из ЦСКА в «Севилью».

Нигериец договорился об условиях трансфера в клуб Ла Лиги, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Медосмотр и подписание контракта запланированы на следующую неделю.

В прошедшем сезоне, приостановив контракт с ЦСКА, 26-летний игрок выступал за бельгийский «Антверпен». Эджуке провел 29 матчей в национальном чемпионате, забив 4 гола и отдав 4 результативные передачи. Подробная статистика футболиста доступна здесь.

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38 комментариев
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Всего плохого
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Вылетел с Лентой, завалил сезон с Антверпеном (мимо еврокубков в пост чемпионском сезоне). Учитывая прошлый сезон Севильи, с Эджуке андалусийцы могут быть реальными кандидатами на вылет
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Ответ qiqe
можно было бы с улицы взять чела за 0 который мог бы в центре поля обвести двух соперников несколько раз без продвижения к воротам соперника, просто жесть это даж футболистом трудно назвать, а тут за это днище лямов 12 отдали, гениальная скаутская служба ЦСКА
ну муса тоже кроме бегать ничего не умел, но слепили из него футболиста
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ФИФА и УЕФА которые разрешили этот бред в нарушении всех норм юридических договоренностей должны исправиться и обязать именно игроков выплачивать компенсации клубам рф. Их новые клубы, также должны попасть под ответственность.
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Хорошо так поднялся .
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Господи, Севилья видимо кризисная и денег нет, но зачем ей этот конч??
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Ответ qiqe
можно было бы с улицы взять чела за 0 который мог бы в центре поля обвести двух соперников несколько раз без продвижения к воротам соперника, просто жесть это даж футболистом трудно назвать, а тут за это днище лямов 12 отдали, гениальная скаутская служба ЦСКА
Чувак , чел с улицы язык бы на плечо повесил бы на 5 минуте даже от темпа рпл , и ни одного мяча бы не успел принято так как его бы просто накрывали
Ты недооцениваешь разницу профи и людей с улицы ))) даже повторюсь профи из рпл
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поступил некрасиво,но пошел на явное повышение.
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Странный трансфер конечно,слабый игрок,не уровня Севильи
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Удачи полировать банку
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Скатертью дорога...
+2
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+2
можно было бы с улицы взять чела за 0 который мог бы в центре поля обвести двух соперников несколько раз без продвижения к воротам соперника, просто жесть это даж футболистом трудно назвать, а тут за это днище лямов 12 отдали, гениальная скаутская служба ЦСКА
+18
-16
+2
Пусть поломается конченый тупой ублюдок, и посильнее бы
+2
0
+2
Севилье там совсем плохо чтоли, зачем такое дно брать то, тогда уж из академии кого подтянуть можно
+2
0
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Ответ Михаил Лубянский
Странный трансфер конечно,слабый игрок,не уровня Севильи
У Севильи щас такой уровень в целом слабый. Игрок соответствующий.
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0
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По фиг на него
+1
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10 лямов выброшенные на ветер. "Спасибо" Фифа и Уефа
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Отвратительный поступок.
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29 матчей, 4 + 4. -не густо.
Наверное перейдёт в Севилью на лавку
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Ответ Михаил Лубянский
Странный трансфер конечно,слабый игрок,не уровня Севильи
Нормальный игрок, фиктивный трансфер 2020 года ни о чем не говорит
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Только в суд. ФИФА оборзели. Это просто узаконенная кража.
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Ответ Roundabout
На кое-кого другого подай
На наших западных партнёров?
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Ответ Доктор Щульц
Хорошо так поднялся .
Вы видимо давно не следили за результатами Севильи)
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Этот электровеник сейчас бы очень не помешал цска , хоть и бестолковый но он мне нравился, за счёт проходов создавал остроту

Но он а абсолютно не уровень Севильи
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Прощай, со всех вокзалов поезда
Уходят в дальние края
Прощай, под белым небом января
Мы расстаемся навсегда, прощай.
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Побольше красивых "обводок ради обводок"
и ничего больше. 🙂
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Резинотехническое изделие #2
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Да он никакой совсем, его и так бы никто не купил дороже шапки сухарей
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