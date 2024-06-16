Эджуке бесплатно перейдет в «Севилью» из ЦСКА

Чидера Эджуке уйдет из ЦСКА в «Севилью».

Нигериец договорился об условиях трансфера в клуб , сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Медосмотр и подписание контракта запланированы на следующую неделю.

В прошедшем сезоне, приостановив контракт с , 26-летний игрок выступал за бельгийский « ». Эджуке провел 29 матчей в национальном чемпионате, забив 4 гола и отдав 4 результативные передачи. Подробная статистика футболиста доступна здесь.