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    Нападающий «Ахмата» Лео прокомментировал информацию об интересе «Зенита» и ЦСКА

    Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Ахмат Лео Жаба

    Нападающий «Ахмата» Леонардо Родригес Лима прокомментировал сообщения СМИ об интересе к нему со стороны «Зенита» и ЦСКА.

    «Знаю, что об этом написала российская газета. Также я читал, что по поводу меня прощупывают почву «Арсенал» и «Милан». Но предложений мне не поступало и мои агенты ничего об этом не говорят», — сказал 19-летний бразильский футболист.

    В числе прочего Лео попросили рассказать, что для него стало самым трудным во время жизни в России. «Здесь очень холодно. К счастью, чемпионат взял паузу, и я отправился в отпуск в Бразилию. В России есть город Хабаровск, добираться до которого 10 часов, а температура там может достигать минус 30 градусов. Что касается еды, то тут есть все, включая японскую кухню. Я скучаю по рису и фасоли, которые готовит моя мама. Но такова цена, ведь переезд в Россию стал возможностью изменить жизнь моей семьи».

    В нынешнем сезоне РФПЛ Лео забил 3 гола в 19 матчах.

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