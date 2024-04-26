Федотов о 0:0 со «Спартаком»: «Дерби точно не было скучным. Футбол прекрасен голами, но есть еще множество элементов»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Владимир Федотов Матч ТВ Футбол

Владимир Федотов не считает, что матч со «Спартаком» был скучным.

ЦСКА сыграл вничью с красно-белыми в 21-м туре Мир РПЛ (0:0).

– Есть претензии к главному арбитру?

– Да нет, конечно, это же не наша профессия. У них есть руководство. Они все игры разбирают, анализируют так же, как и мы свои команды. Если мы судейство начнем изучать, у нас времени не останется трудиться.

– Это самое скучное дерби за время вашей работы в ЦСКА?

– Только если брать счет 0:0… Но оно точно не было скучным. Футбол прекрасен голами, но есть еще множество элементов. Мы видели подкаты, мужские единоборства – чистые, красивые, когда болельщики взрывались овациями. Это и есть футбол во всех его проявлениях.

Если брать 95% игры футболиста, то она проходит без мяча. Правильно открыться, перестроиться – это тоже футбол. Но про мяч, который надо забивать в ворота, мы тоже не забываем, – сказал главный тренер армейцев. 

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22 комментария
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Счёт 00 похож на два яичка. Полностью отражает суть этого, простигосподи, дерби.
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Кайфанул от матча. Кучу дел успел по дому сделать за 2 часа.
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Да даже комментарии сегодня под новостями про матч сегодня прекраснее и веселее были, что он такое несёт)
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Дерби точно не было скучным. Оно было унылым, бездарным и безидейным
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Ответ Остап Бендер
Да феерия, чивоуштам. Пиршество футбола! Пир духа, можно сказать. Впору было требовать доплату с болельщиков после матча, нечестно смотреть такое зрелище по цене одного билета...
Остап Ибрагимович, восхищаюсь Вашим Талантом зрить в корень!!! глаголом жечь сердца людей, так сказать...
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Я во время матча успел слетать Москва Санкт-Петербург и обратно!
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В этом дерби веселил только Казарцев с Мешковым на ВАРе. Причём, грубейшие ошибки в обе стороны и никакой последовательности в принятии решений. Почему такие казарцевы вообще работают в футболе?
А команды разочаровали.
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Евсеев зашел в чат)
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Ответ Веселый Адебайор
Евсеев зашел в чат)
легендарный герой пресс-конференции Евсеева 10 лет спустя. где он сейчас???
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Ему главное, что бы никто по бровке не бегал
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Вообще-то было
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На редкость дуболомная игра даже по меркам нашего чемпионата
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закономерный результат на самом деле, Спартак играл в своей вечной воронке крутящейся после потери тренера, а ЦСКА играл без основных защитников, и тоже не особо блистающий -
обе команды правильно поступили, сконцентрировались на том, чтобы не делать ошибок, особенно в обороне...
глупо было бы ждать каких-нибудь 3-3 или что-то типа того, зачем?
обе команды ждали ошибок противника, ну, кто-то дождался, но кроме команд на поле были ещё и судьи, которые решили, что ошибки были не критические,
ну и вот вам унылые нули на табло.
хотя матч был вполне интересным и эмоциональным, жаль, что эмоциональным он был только для болельщиков, а интересным для тех, кто разбирается в футболе
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Расстраивают такие комментарии от главного тренера, ты приходишь с подругой, женой, другом, ребенком...посмотреть захватывающую игру...красивые прекрасные яркие подкаты...овации, тебе, Владимир Федотов - стендапер ты, куражный🤬
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- Спасибо, Клим Саныч!
- Старались.
- Честно говоря, потраченного времени жаль, пятикратно переваренный кал.
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ужас а не дерби.
Нет трибун.Нет огня в глазах игроков.
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Матч века!🐡
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Скажу за себя, для нейтрального болельщика это было невыносимо скучно.
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Если бы не судья, это матч был бы полным унынием, а так хоть давал бороться, хоть на силовую борьбу поглядели
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Да феерия, чивоуштам. Пиршество футбола! Пир духа, можно сказать. Впору было требовать доплату с болельщиков после матча, нечестно смотреть такое зрелище по цене одного билета...
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