Федотов о 0:0 со «Спартаком»: «Дерби точно не было скучным. Футбол прекрасен голами, но есть еще множество элементов»
Владимир Федотов не считает, что матч со «Спартаком» был скучным.
ЦСКА сыграл вничью с красно-белыми в 21-м туре Мир РПЛ (0:0).
– Есть претензии к главному арбитру?
– Да нет, конечно, это же не наша профессия. У них есть руководство. Они все игры разбирают, анализируют так же, как и мы свои команды. Если мы судейство начнем изучать, у нас времени не останется трудиться.
– Это самое скучное дерби за время вашей работы в ЦСКА?
– Только если брать счет 0:0… Но оно точно не было скучным. Футбол прекрасен голами, но есть еще множество элементов. Мы видели подкаты, мужские единоборства – чистые, красивые, когда болельщики взрывались овациями. Это и есть футбол во всех его проявлениях.
Если брать 95% игры футболиста, то она проходит без мяча. Правильно открыться, перестроиться – это тоже футбол. Но про мяч, который надо забивать в ворота, мы тоже не забываем, – сказал главный тренер армейцев.
А команды разочаровали.
обе команды правильно поступили, сконцентрировались на том, чтобы не делать ошибок, особенно в обороне...
глупо было бы ждать каких-нибудь 3-3 или что-то типа того, зачем?
обе команды ждали ошибок противника, ну, кто-то дождался, но кроме команд на поле были ещё и судьи, которые решили, что ошибки были не критические,
ну и вот вам унылые нули на табло.
хотя матч был вполне интересным и эмоциональным, жаль, что эмоциональным он был только для болельщиков, а интересным для тех, кто разбирается в футболе
- Старались.
- Честно говоря, потраченного времени жаль, пятикратно переваренный кал.
Нет трибун.Нет огня в глазах игроков.