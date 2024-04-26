Федотов о 0:0 со «Спартаком»: «Дерби точно не было скучным. Футбол прекрасен голами, но есть еще множество элементов»

Владимир Федотов не считает, что матч со «Спартаком» был скучным.

ЦСКА сыграл вничью с красно-белыми в 21-м туре Мир (0:0).

– Есть претензии к главному арбитру?

– Да нет, конечно, это же не наша профессия. У них есть руководство. Они все игры разбирают, анализируют так же, как и мы свои команды. Если мы судейство начнем изучать, у нас времени не останется трудиться.

– Это самое скучное дерби за время вашей работы в ?

– Только если брать счет 0:0… Но оно точно не было скучным. Футбол прекрасен голами, но есть еще множество элементов. Мы видели подкаты, мужские единоборства – чистые, красивые, когда болельщики взрывались овациями. Это и есть футбол во всех его проявлениях.

Если брать 95% игры футболиста, то она проходит без мяча. Правильно открыться, перестроиться – это тоже футбол. Но про мяч, который надо забивать в ворота, мы тоже не забываем, – сказал главный тренер армейцев.