«Ман Сити» идет 2-м в АПЛ, отставая от «Арсенала» на очко и имея матч в запасе. «Ливерпуль» – 3-й
«Манчестер Сити» вышел на 2-е место в АПЛ.
Победив «Брайтон» (4:0), команда Пепа Гвардиолы вышла на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. У нее 76 очков.
«Сити» отстает от «Арсенала» (77 баллов) на одно очко, но при этом имеет матч в запасе.
«Ливерпуль» идет третьим в таблице, набрав 74 очка.
Дарвин Нуньес – 80 млн евро;
Доминик Собослаи – 70 млн евро;
Алиссон – 62,5 млн евро;
Наби Кейта – 60 млн евро;
Луис Диас – 47 млн евро;
Диогу Жота – 44,7 млн евро;
Алексис Мак Аллистер – 42 млн евро.
Глоры порта: Ужасное руководство, не покупает игроков нашему Юргену! 😃
Продажа Коутиньо-трансфер Ван Дейка.
Продали всяких Соланок и Неко здорово и вот так.
Сити продаёт?не смеши.
Хочу, чтобы апл забрал сити, но кажется Арсенал не упустит уже свой шанс.
Да, у Сити матч в запасе, но в этом матче сити может влететь и Арсенал снова будет на 1 месте