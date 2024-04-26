«Ман Сити» идет 2-м в АПЛ, отставая от «Арсенала» на очко и имея матч в запасе. «Ливерпуль» – 3-й

«Манчестер Сити» вышел на 2-е место в АПЛ.

Победив «Брайтон» (4:0), команда Пепа Гвардиолы вышла на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. У нее 76 очков.

« » отстает от « » (77 баллов) на одно очко, но при этом имеет матч в запасе.

« » идет третьим в таблице, набрав 74 очка.