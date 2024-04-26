«Ман Сити» идет 2-м в АПЛ, отставая от «Арсенала» на очко и имея матч в запасе. «Ливерпуль» – 3-й

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

«Манчестер Сити» вышел на 2-е место в АПЛ.

Победив «Брайтон» (4:0), команда Пепа Гвардиолы вышла на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. У нее 76 очков.

«Сити» отстает от «Арсенала» (77 баллов) на одно очко, но при этом имеет матч в запасе.

«Ливерпуль» идет третьим в таблице, набрав 74 очка.

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55 комментариев
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Команда показывает характер на важный отрезок сезона. Скаузеры с января орут про чемпионство и квадрупл. Сейчас видно только мультиаккаунт Витяна
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Ответ ман сити фейк
Команда показывает характер на важный отрезок сезона. Скаузеры с января орут про чемпионство и квадрупл. Сейчас видно только мультиаккаунт Витяна
Витян идейный бот. Своеобразный конечно, но бьется за юнву когда другие слились
+13
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+11
У Сити только один приличный соперник дальше-Тоттенхэм. У шпор календарь интересный: Сити, Арсенал и Ливерпуль. Могут и шарлатана обломать с чемпионством, и Артету, и окончательно добить Ливерпуль.
+10
-1
+9
Ответ ОттоДракула
У Сити только один приличный соперник дальше-Тоттенхэм. У шпор календарь интересный: Сити, Арсенал и Ливерпуль. Могут и шарлатана обломать с чемпионством, и Артету, и окончательно добить Ливерпуль.
Возможно, это странно, но мне кажется, что Сити испытает гораздо больше проблем с НФ, чем с ТТХ
+8
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+8
Ответ ОттоДракула
У Сити только один приличный соперник дальше-Тоттенхэм. У шпор календарь интересный: Сити, Арсенал и Ливерпуль. Могут и шарлатана обломать с чемпионством, и Артету, и окончательно добить Ливерпуль.
Нынешний Тоттенхем как раз удобный соперник для Сити. Они играют открытый футбол. Смотря на последние матчи Тоттенхем не лучшей форме. В любом случае у Арсенала календарь труднее
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всё туманно ещё для двух команд, у каждого есть шанс, Сити прошлого года без сомнений зарешал матчи всё и тот же не стабильный Арсенал прошлого, а как взяли Райс то появился лучик и качество, Сити главное Холанда не выпускать, пусть Алварез до конца играет)
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Ответ Topwintop
На матч ТТХ-Арсенал судья из Манчестера Тейлор будет наверно Уже судьи так не парятся и нагло подсуживают Ситевику
Это Сити виноват что Арсенал проиграл АстонВиле ?
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Ответ ОттоДракула
У Сити только один приличный соперник дальше-Тоттенхэм. У шпор календарь интересный: Сити, Арсенал и Ливерпуль. Могут и шарлатана обломать с чемпионством, и Артету, и окончательно добить Ливерпуль.
Ливер уже добит 🤣
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Ответ Topwintop
Про Нуньеза вранье. Холланд 300 лямов цена вся трансфера. Нуньез точно стоил дешевле Ливерпулю. Йошко Гвардиол стоил дороже Ван Дейка. Врёшь ради плюсиков?
Вирджил ван Дейк – 84,6 млн евро;
Дарвин Нуньес – 80 млн евро;
Доминик Собослаи – 70 млн евро;
Алиссон – 62,5 млн евро;
Наби Кейта – 60 млн евро;
Луис Диас – 47 млн евро;
Диогу Жота – 44,7 млн евро;
Алексис Мак Аллистер – 42 млн евро.

Глоры порта: Ужасное руководство, не покупает игроков нашему Юргену! 😃
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Ответ Topwintop
На матч ТТХ-Арсенал судья из Манчестера Тейлор будет наверно Уже судьи так не парятся и нагло подсуживают Ситевику
У конспирологов смотрю уже коленки трясутся, еще за 2 дня до игр свою шизу выписывают)
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Ответ Topwintop
Причём тут Реал? Речь о том,что ты перед матчем говорил одно,а когда это не сбылось,ждал игру Арсенала чтобы типо -ой все ж забыли
Твоя команда слилась. Отдыхайте лучше. След сезоне без клопа восьмое место АПЛ ждёт вас
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Ответ Topwintop
Меняешь тему ибо незнаешь ,что ответить Ясно.
да как-то стремно чето говорить когда портовый прикрывается реалом. Ваш ливер сколько страдал от него
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Ответ Topwintop
Как раз ты говорил,что Холланд хеттрик Реалу А потом как всегда-до матча Арсенала не появлялся
тебе не стыдно глорить за халамадрит и юнву одновременно?
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Ответ Topwintop
Ливерпуль соблюдает ФФП КАЖДОЕ лето игроки за 100 дозволено лишь Сити покупать
У Сити только 1 игрок был дороже 100 млн за всю историю. Это Грилиш. Ни одного защитника не покупали дороже Ван Дейка. Холанд был дешевле Дарвина, прости господи Нуньеса. 😃
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Ответ Topwintop
Причём тут Реал? Речь о том,что ты перед матчем говорил одно,а когда это не сбылось,ждал игру Арсенала чтобы типо -ой все ж забыли
зачем врешь, Витян
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Ответ S. A.
Возможно, это странно, но мне кажется, что Сити испытает гораздо больше проблем с НФ, чем с ТТХ
Вообще не странно, все верно. Не факт что больше. Но факт, что матч не будет таким легким, как его рисуют. Сверхмотивация за прописку в АПЛ + есть кому по флангам убегать
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Ответ леннорыч-абрамович
Скринь, после 38 тура будут доказательства.
Ну такое
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Кстати не так давно разница забитых и пропущенных была лучше у Ливерпуля, чем у Сити. Поражает конечно как команда Клоппа деградировала под конец. Может прийдёт Слот и вытащит команду из ямы. Юрген оставляет после себя выжженную землю.
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Н-да, по факту Ливерпуль раздарил очки, конечно, необязательными ничьими особенно. Все-таки Клопп, мне кажется, выжал максимум из этой команды, без вливания действительно звёздных игроков, а не "просто" крутых трудяг и талантливых ребят, оч трудно будет удерживать планку.
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Ответ Topwintop
Правда глаза режет?
Какую правду ботик, не смеши народ
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Ответ Bullship
Н-да, по факту Ливерпуль раздарил очки, конечно, необязательными ничьими особенно. Все-таки Клопп, мне кажется, выжал максимум из этой команды, без вливания действительно звёздных игроков, а не "просто" крутых трудяг и талантливых ребят, оч трудно будет удерживать планку.
страшно представить, что оставит после себя Юрген учитывая, что выжил максимум, уйдёт Салах, Трент реал собирается купить, нужен топ тренер, состав под него, игру будет перестроить под себя, а это всё время, скорее на след год претендовать небудут
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Ответ CHELSEA_2008
Так Сити за это время каждый год получал призовые за победы в АПЛ (три подряд), требл, финалы/полуфиналы ЛЧ. + Продает игроков (Палмер (47 млн), Марез(35), Стерлинг(56), Ферран (55), Жезус (52), Зинченко (35)). А откуда деньги берет порт на трансферы? Если даже в ЛЧ не квалифицировался в прошлом году? Может ФФП подсуетиться. 🤔
3 финала ЛЧ,финал ЛЕ,почти каждый сезон в топ 3.
Продажа Коутиньо-трансфер Ван Дейка.
Продали всяких Соланок и Неко здорово и вот так.
Сити продаёт?не смеши.
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Ответ CHELSEA_2008
Так Сити за это время каждый год получал призовые за победы в АПЛ (три подряд), требл, финалы/полуфиналы ЛЧ. + Продает игроков (Палмер (47 млн), Марез(35), Стерлинг(56), Ферран (55), Жезус (52), Зинченко (35)). А откуда деньги берет порт на трансферы? Если даже в ЛЧ не квалифицировался в прошлом году? Может ФФП подсуетиться. 🤔
А 115 нарушений ФФП у Сити как образовались ?
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Манчестер сити слишком хорош, чтобы они не стали чемпионами, другим надо все матчи выиграть, иначе Манчестер сити вновь станет чемпионом.
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Ответ Анхолик
Зачем ты пишешь что-то фанат арсеноля
Чтоб глорикам правда глаза колола)
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Ответ Den-is
Чувствую, что Сити, лишившись шансов на ЛЧ, подключил всех и вся, чтоб совсем не облажаться перед шейхами.
Зачем ты пишешь что-то фанат арсеноля
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Ответ Den-is
Без поддержки судей как у Сити, да, не станет, ты прав)
Эка тебя разбомбило. Чувствуешь как Могучий Сити идет за титулом?
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Ответ S. A.
Возможно, это странно, но мне кажется, что Сити испытает гораздо больше проблем с НФ, чем с ТТХ
Со всеми могут быть трудности, это АПЛ.
Хочу, чтобы апл забрал сити, но кажется Арсенал не упустит уже свой шанс.
Да, у Сити матч в запасе, но в этом матче сити может влететь и Арсенал снова будет на 1 месте
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Ответ S. A.
Вряд ли
Вот увидишь.
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Ответ #SharkTeam
какие ваши доказательства
Скринь, после 38 тура будут доказательства.
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