Мусиала назвал Месси величайшим игроком в истории и включил Роналду, Пеле, Марадону и Герда Мюллера в топ-5

Теги Бавария Криштиану Роналду МЛС бундеслига Германия Лионель Месси Герд Мюллер Диего Марадона Пеле высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Интер Майами Джамал Мусиала Футбол

Джамал Мусиала назвал Лионеля Месси величайшим футболистом в истории.

– Кто величайший игрок всех времен? Месси или Роналду?

– Для меня это должен быть Месси.

– Твой топ-5 лучших игроков всех времен?

– Есть Месси и Роналду, один-два. Мне сложно называть имена некоторых футболистов, чью игру я не видел. Пеле, можно назвать Марадону, можно даже назвать Герда Мюллера из «Баварии», – сказал полузащитник мюнхенского клуба в интервью каналу «Баварии».

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14 комментариев
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Справедливо. Джамал разбирается
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Возможно это действительно была бы величайшая пятёрка футболистов в истории, если бы в футбол играли только нападающие.
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Ромку опять накрыло😁.
Бабу заведи себе, клоун)
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Как тепличное дитя фифа может попадать в такие списки? Даже в лигу бургеров прихватил с собой половину барсы - это уже показывает его уровень и степень зависимости
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ПСЖ без Месси финалы, полуфинал ЛЧ.
С Месси два ранних вылета в 1/8 ЛЧ.

Игрок не способен даже клубный уровень тянуть, имея в напарниках Неймара и Мбаппе.

Величайший игрок не может так обсираться. Так что месси один из топ-5.
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Ответ atomio
можно даже назвать Герда Мюллера из «Баварии» (c) можно даже? да его и надо называть, когда заходит спор о великих супер-бомбардирах. Ведь у Герда есть Кубок мира, а у кого то его нет.
Кубок мира есть у доброй сотни игроков, имена которых ты не вспомнишь при всем желании. А у таких суперзвёзд как Кройф, Платини, Баджо и Ван Бастен кубка нет. От этого они не менее великие.
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А где Полуяхтов ?
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Скучный топ. Хотя немного удивительно, что Мюллер, но без Беккенбауэра, тоже играл за Баварию. Одни атакующие получились.
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Ответ Men77
Ромку опять накрыло😁. Бабу заведи себе, клоун)
Например ригоберку
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