Мусиала назвал Месси величайшим игроком в истории и включил Роналду, Пеле, Марадону и Герда Мюллера в топ-5
Джамал Мусиала назвал Лионеля Месси величайшим футболистом в истории.
– Кто величайший игрок всех времен? Месси или Роналду?
– Для меня это должен быть Месси.
– Твой топ-5 лучших игроков всех времен?
– Есть Месси и Роналду, один-два. Мне сложно называть имена некоторых футболистов, чью игру я не видел. Пеле, можно назвать Марадону, можно даже назвать Герда Мюллера из «Баварии», – сказал полузащитник мюнхенского клуба в интервью каналу «Баварии».
Бабу заведи себе, клоун)
С Месси два ранних вылета в 1/8 ЛЧ.
Игрок не способен даже клубный уровень тянуть, имея в напарниках Неймара и Мбаппе.
Величайший игрок не может так обсираться. Так что месси один из топ-5.