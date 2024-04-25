Мусиала назвал Месси величайшим игроком в истории и включил Роналду, Пеле, Марадону и Герда Мюллера в топ-5

Джамал Мусиала назвал Лионеля Месси величайшим футболистом в истории.

– Кто величайший игрок всех времен? Месси или ?

– Для меня это должен быть Месси.

– Твой топ-5 лучших игроков всех времен?

– Есть Месси и Роналду, один-два. Мне сложно называть имена некоторых футболистов, чью игру я не видел. Пеле, можно назвать , можно даже назвать из «Баварии», – сказал полузащитник мюнхенского клуба в интервью каналу «Баварии».