Глава французской судейской комиссии разочарован невызовом Фраппар на Евро: «Тот факт, что ни одну женщину не взяли в качестве главного судьи, – плохой сигнал»

Теги лига 1 Франция судьи Стефани Фраппар Евро-2024 Футбол

Во Франции разочарованы решением УЕФА не вызывать Стефани Фраппар на Евро-2024.

Ранее УЕФА огласил список судей, которые будут работать на матчах Евро-2024Стефани Фраппар не попала в этот список.

Председатель французской федеральной судейской комиссии Эрик Боргини прокомментировал это решение.

«У нас пока нет оценок за этот сезон. Есть только впечатления. Я только могу сказать, что Стефани Фраппар, похоже, проводит этот сезон несколько менее успешно, чем предыдущие.

Я разочарован тем, что УЕФА не вызвал Стефани Фраппар. У них свои критерии отбора, но это прискорбно. Это – по крайней мере временно – приостанавливает работу женщин-арбитров на самом высоком европейском уровне.

Тот факт, что ее не вызвали и, тем более, не взяли ни одну женщину в качестве главного судьи, является плохим сигналом», – сказал Боргини.

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27 комментариев
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Плохой сигнал для женщин — это то, что никто из них нормально не подготовился к турниру и не смог опередить ни одного мужика из списка.
+26
-1
+25
Игорь Новиков тоже разочарован
+11
0
+11
Ответ snegoviq
Плохой сигнал для женщин — это то, что никто из них нормально не подготовился к турниру и не смог опередить ни одного мужика из списка.
Да, не опередить даже Оливера, это значит у них совсем низкий уровень судейства.
+8
0
+8
А на женский турнир мужики попали?
+4
0
+4
Я считаю что это отличный сигнал
+3
0
+3
Правильный сигнал. Качественный. Пусть судят женские виды спорта.
+4
-1
+3
Почему женщинам не хватает их женских ЧМ и они так хотят влезать в мужской ?

Кто нибудь разочарован что владельцев клубов АПЛ нет ни одного филлипинца / бангладешца / или небинарного чилийца ?
+4
-1
+3
Ответ Александр Александров
Игорь Новиков тоже разочарован
Да, но он не насчёт Фрипар расстроен. Он за Якуба Янкто переживает.))
+2
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+2
Ну... Ещё не вызвали явного п.. Ра в цветных перьях... И чО?
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+1
Сам говорит, что она проводит не самый удачный сезон, а потом удивляется что ее не взяли…🥴
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0
+1
Плохой сигнал? Поменяй оператора или телефон.
+1
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Это не "плохой сигнал", а просто констатация факта, что женщина не может на должном уровне судить мужской футбол! Зачем в мужском футболе бабы?! Кто-то может внятно объяснить?! ))) Даже в больной на всю голову Европе не рискнули так экспериментировать.
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У меня лайфхак.
Вот американцы обязали, что если хочешь выдвигаться на Оскар у тебя в фильме должен быть негр и представитель ЛГБТ+ и женщина. Хоть одна. При этом негр не может играть отрицательную роль. Правда качество фильмов не улучшилось, а скорее наоборот.

Но ничего. Главное поступать как модно. А качество судейства и футбола это такая ерунда. Кому оно вообще нужно.
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Так равноправие же?. Не потянула нормативы и все.
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Так может берут лучших, а не по половому признаку? Как тебе такое, Карл Маркс?
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А какая разница? Сами же говорите, что различий быть не должно, вот ни кто на пол и не смотрел, выбрали лучших.
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Пусть изменит пол и сам судит. Так сразу две квоты закроет и женщины судьи и лгбт-судьи.
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Ответ Ranepsa
Отсутствие женщин среди главных судей на крупных соревнованиях, таких как Евро-2024, может послужить плохим сигналом и затруднить достижение гендерного равенства в профессиональном футболе. Важно, чтобы женщины имели равные возможности и признание в мире футбольного судейства, и решения, подобные этому, могут замедлить движение к большему включению и разнообразию среди судей.
Надеюсь, что твой спич был сатирическим, хотя, кроме текста, об этом ничто не говорит.
Равные возможности- не есть равный профессианализм.
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А кто-нибудь знает, кого от Франции вызвали? И чем Фраппар лучше любого из них? Только тем, что женщина?
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Ну, начинается
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Глава российской судейской комиссии разочарован невызовом Казарцева на Евро: Плохой сигнал, он продолжит судить у нас
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Фраппар на Фраппар ))
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Фраппар во всех отношениях лучше убогого Энтони Тейлора. Но этого чудилу вызвали.
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Нет плохого сигнала, что мужчины не парятся, что они не судят женщин?
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Там всего двое судей из Франции, двое из Германии, двое из Англии и двое из Италии. Остальные же страны имеют по одному представителю
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Будет месяц на кухне луковый суп варить
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