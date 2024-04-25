Глава французской судейской комиссии разочарован невызовом Фраппар на Евро: «Тот факт, что ни одну женщину не взяли в качестве главного судьи, – плохой сигнал»

Во Франции разочарованы решением УЕФА не вызывать Стефани Фраппар на Евро-2024.

Ранее УЕФА огласил список судей, которые будут работать на матчах . не попала в этот список.

Председатель французской федеральной судейской комиссии Эрик Боргини прокомментировал это решение.

«У нас пока нет оценок за этот сезон. Есть только впечатления. Я только могу сказать, что Стефани Фраппар, похоже, проводит этот сезон несколько менее успешно, чем предыдущие.

Я разочарован тем, что УЕФА не вызвал Стефани Фраппар. У них свои критерии отбора, но это прискорбно. Это – по крайней мере временно – приостанавливает работу женщин-арбитров на самом высоком европейском уровне.

Тот факт, что ее не вызвали и, тем более, не взяли ни одну женщину в качестве главного судьи, является плохим сигналом», – сказал Боргини.