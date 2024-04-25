Глава французской судейской комиссии разочарован невызовом Фраппар на Евро: «Тот факт, что ни одну женщину не взяли в качестве главного судьи, – плохой сигнал»
Во Франции разочарованы решением УЕФА не вызывать Стефани Фраппар на Евро-2024.
Ранее УЕФА огласил список судей, которые будут работать на матчах Евро-2024. Стефани Фраппар не попала в этот список.
Председатель французской федеральной судейской комиссии Эрик Боргини прокомментировал это решение.
«У нас пока нет оценок за этот сезон. Есть только впечатления. Я только могу сказать, что Стефани Фраппар, похоже, проводит этот сезон несколько менее успешно, чем предыдущие.
Я разочарован тем, что УЕФА не вызвал Стефани Фраппар. У них свои критерии отбора, но это прискорбно. Это – по крайней мере временно – приостанавливает работу женщин-арбитров на самом высоком европейском уровне.
Тот факт, что ее не вызвали и, тем более, не взяли ни одну женщину в качестве главного судьи, является плохим сигналом», – сказал Боргини.
Кто нибудь разочарован что владельцев клубов АПЛ нет ни одного филлипинца / бангладешца / или небинарного чилийца ?
Вот американцы обязали, что если хочешь выдвигаться на Оскар у тебя в фильме должен быть негр и представитель ЛГБТ+ и женщина. Хоть одна. При этом негр не может играть отрицательную роль. Правда качество фильмов не улучшилось, а скорее наоборот.
Но ничего. Главное поступать как модно. А качество судейства и футбола это такая ерунда. Кому оно вообще нужно.
Равные возможности- не есть равный профессианализм.