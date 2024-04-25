Тренер «Сочи» Морено раскритиковал РПЛ за решение проводить игру с «Ахматом» на фоне отравления игроков: «Стыдно, что в такой хорошей лиге позволяют такие ситуации»

Роберт Морено раскритиковал РПЛ за решение не переносить матч с «Ахматом».

В четверг « » дома победил «Сочи» в матче перенесенного 21‑го тура со счетом 1:0. Перед игрой сообщил, что 14 футболистов сочинцев отравились накануне игры. Испанец говорил, что «Сочи» «заставили играть».

– Стыдно, что в такой достаточно хорошей лиге, как чемпионат России, позволяют такие ситуации. У нас было много неготовых игроков, но нам не разрешили перенести этот матч. Мы были вынуждены менять футболистов по ходу игры, их тошнило. Это непозволительно, что такое происходит.

– Несмотря на это, ваша команда показала неплохой футбол?

– Представьте, что было бы, если бы мы были готовы на 100 процентов, – сказал тренер « ».