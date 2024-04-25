Тренер «Сочи» Морено раскритиковал РПЛ за решение проводить игру с «Ахматом» на фоне отравления игроков: «Стыдно, что в такой хорошей лиге позволяют такие ситуации»

Теги премьер-лига Россия Ахмат Матч ТВ Сочи Роберт Морено Футбол

Роберт Морено раскритиковал РПЛ за решение не переносить матч с «Ахматом».

В четверг «Ахмат» дома победил «Сочи» в матче перенесенного 21‑го тура РПЛ со счетом 1:0. Перед игрой Морено сообщил, что 14 футболистов сочинцев отравились накануне игры. Испанец говорил, что «Сочи» «заставили играть».

– Стыдно, что в такой достаточно хорошей лиге, как чемпионат России, позволяют такие ситуации. У нас было много неготовых игроков, но нам не разрешили перенести этот матч. Мы были вынуждены менять футболистов по ходу игры, их тошнило. Это непозволительно, что такое происходит.

– Несмотря на это, ваша команда показала неплохой футбол?

– Представьте, что было бы, если бы мы были готовы на 100 процентов, – сказал тренер «Сочи».

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23 комментария
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Ответ Кирилл
Конечно, неправильно такие матчи проводить. Но сам Сочи играл с Ростовом, который находился в похожей ситуации, в 2020 году, и все было нормально.
Я думаю Морено про это знать не знает. Для него это дикость. Тут травят команду, там детям десятку грузят в ковид. Добро пожаловать в рос футбол.
+38
-2
+36
Команда-сосед по подвалу таблицы, отравилась аккурат перед матчем с чеченцами в Чечне - ну очень жирное стечение обстоятельств
+35
-4
+31
Конечно, неправильно такие матчи проводить.

Но сам Сочи играл с Ростовом, который находился в похожей ситуации, в 2020 году, и все было нормально.
+25
-8
+17
Ответ Ебздрогыч
Команда-сосед по подвалу таблицы, отравилась аккурат перед матчем с чеченцами в Чечне - ну очень жирное стечение обстоятельств
Вспоминается отравление игроков ТТХ перед матчем с ВХ последнего тура АПЛ в сезоне 2005/06
Проиграв тогда, шпоры выпали из зоны ЛЧ, куда пробрался Арсенал
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стыдно,Что так тянут чай
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Извинись , дон
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Морено:
- Мы обосрались, но не обосрались.
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Зря, что ли, отравлению пропадать.
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Конкретно Сочи не жалко по очевидным причинам.
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После этой истории и после матча против ростовских детей хочется обеим командам отправиться в лучшую лигу мира
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В РФС считают, что это не форс-мажор и игру переносить не надо, а расследовать им никто не даст на независимой от них территории. Да и у типов из одного городка другие заботы. они проверяют слова про то, что Краснодар Рубину заплатил за победу над их клубом.
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Кто кормил? Ахмат, стоящий на вылет! Подсыпали что-то и всё!
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Дон спешит на помощь!
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отца йозе марино кинули что ли
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А ведь Сочи уже травился или скорее "травился" когда к ним Федотов переходил из Оренбурга и им переносили игру с тем же Оренбургом. А сами потом отказали Ростову.
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Добро пожаловать в рпл
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Привет из Ростова)
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На таких победах далеко не уезжают, команда без игры и идентичности!
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Ответ Фут.Боль
Морено: - Мы обосрались, но не обосрались.
Проблевались, но не обосрались.
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