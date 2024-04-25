Тренер «Сочи» Морено раскритиковал РПЛ за решение проводить игру с «Ахматом» на фоне отравления игроков: «Стыдно, что в такой хорошей лиге позволяют такие ситуации»
Роберт Морено раскритиковал РПЛ за решение не переносить матч с «Ахматом».
В четверг «Ахмат» дома победил «Сочи» в матче перенесенного 21‑го тура РПЛ со счетом 1:0. Перед игрой Морено сообщил, что 14 футболистов сочинцев отравились накануне игры. Испанец говорил, что «Сочи» «заставили играть».
– Стыдно, что в такой достаточно хорошей лиге, как чемпионат России, позволяют такие ситуации. У нас было много неготовых игроков, но нам не разрешили перенести этот матч. Мы были вынуждены менять футболистов по ходу игры, их тошнило. Это непозволительно, что такое происходит.
– Несмотря на это, ваша команда показала неплохой футбол?
– Представьте, что было бы, если бы мы были готовы на 100 процентов, – сказал тренер «Сочи».
Но сам Сочи играл с Ростовом, который находился в похожей ситуации, в 2020 году, и все было нормально.
Проиграв тогда, шпоры выпали из зоны ЛЧ, куда пробрался Арсенал
- Мы обосрались, но не обосрались.