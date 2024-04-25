Зарема Салихова: «Разочарование не победить такой ЦСКА. Новому руководству «Спартака» надо вернуть Бакаева. И Тихонова тренером по заветам Глушакова»

Теги Спартак ЦСКА Андрей Тихонов Леонид Федун премьер-лига Россия Денис Глушаков Зелимхан Бакаев Чемпионат.com Манфред Угальде Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова оценила ничью в матче «Спартака» и ЦСКА (0:0).

«Разочарование не победить такой ЦСКА. Думаю, новому руководству «Спартака» надо вернуть Бакаева. Угальде явно не тянет.

И Тихонова тренером по заветам Глушакова», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Спартак» занимает 6-е место в таблице РПЛ, набрав 39 очков за 25 матчей.

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24 комментария
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Как победить такой ЦСКА, если Спартак сам такой же
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Вообще игра была ровна.. о чём она? У Спартака состав то посильнее будет...
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Бакаев даже в своей Аль-как его там ничего не показывать. Вернуть его будет действительно отличным решением.
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Ответ Magic13
Вообще игра была ровна.. о чём она? У Спартака состав то посильнее будет...
А у ЦСКА есть тренер. Так что 1-1.
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Будто Спартак был чем-то лучше
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Зарема Салихова. А кто это?
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Бакаева? А чего не Ларссона?)
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Зарема это какое-то проклятье Спартака. На столько токсичный и глупый персонаж.
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Ответ Спартак сила
Цскс мёртв стоит согласиться
да, лежим рядом со Спартаком... но вам веселее, у вас Зарема есть)))
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После Ростова другое говорили. Жалкие, ничтожные люди, меняют своё мнение два раза в неделю. Это ненастоящие болельщики. Возможно, конечно, ненавистники. Тогда их ещё более жалко.
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Шла бы ты в пень
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Ответ cmorblr
Разочарование - это когда Реал отбивается весь матч и проходит в 1/2 ЛЧ. А тут всё справедливо
Реал, который за 2 матча против катка Сити уступал в счете всего 18 минут и забил 4 гола этому Сити. Разочарованием это может быть лишь для фанов Сити.
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Повезло ещё, что Обляков лопухнулся. А так то игра была г.
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Престиж и трусость не совместимы с футболом.... Касается " Спартака"...
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Тогда уж Глушакова тренером, а там глядишь и Промес по УДО выйдет))) Циклы то продолжаются....
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Взаимно
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У Ростова выиграли заслуженно. Вынудить вратаря косячить тоже надо уметь
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Думаю она троллит скорее.
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Новому руководству вместе с новым тренером надо купить 4-5 новых игроков летом и еще столько же зимой. Эти же пущай едут в Урал доигрывать.
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Ну тут можно согласиться в плане характеристики Угальде: отлетал от него как школьник от взрослого дяжьки, симулировал, валялся, открывался невпопад. Мойзес, конечно, в конце наступил ему на ногу на оранжевую карточку, но это не делает выступление Угальде лучше. А в целом унылейшая игра двух проблемных команд
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Разочарование - это когда Реал отбивается весь матч и проходит в 1/2 ЛЧ. А тут всё справедливо
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Ответ Зубы Дзюбы
И в чем глупость? ЦСКА и правда сейчас не тот
Причём тут Бакаев, Тихонов, Глушаков? А Спартак тот? Выиграли у Ростова случайно во многом. Да и, вообще, много бредятины говорит.
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