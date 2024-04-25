Зарема Салихова: «Разочарование не победить такой ЦСКА. Новому руководству «Спартака» надо вернуть Бакаева. И Тихонова тренером по заветам Глушакова»

Зарема Салихова оценила ничью в матче «Спартака» и ЦСКА (0:0).

«Разочарование не победить такой ЦСКА. Думаю, новому руководству «Спартака» надо вернуть Бакаева. Угальде явно не тянет.

И Тихонова тренером по заветам Глушакова», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Спартак» занимает 6-е место в таблице РПЛ, набрав 39 очков за 25 матчей.