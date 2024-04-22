Брайтон – Манчестер Сити где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 25 апреля
В четверг, 25 апреля, сыграют Брайтон и Манчестер Сити в 29 туре АПЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «Фалмер Стэдиум».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Брайтон – Манчестер Сити
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
Последние матчи Брайтон
- Бернли – Брайтон : 1 – 1
- Брайтон – Арсенал : 0 – 3
- Брентфорд – Брайтон : 0 – 0
- Ливерпуль – Брайтон : 2 – 1
- Брайтон – Рома : 1 – 0
Последние матчи Манчестер Сити
- Манчестер Сити – Челси : 1 – 0
- Манчестер Сити – Реал Мадрид : 1 – 1
- Манчестер Сити – Лутон : 5 – 1
- Реал Мадрид – Манчестер Сити : 3 – 3
- Кристал Пэлас – Манчестер Сити : 2 – 4
Прогноз на матч Брайтон – Манчестер Сити
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