ЦСКА и «Спартак» сыграли 0:0 впервые с 2003 года. Это было 41 матч назад
«Спартак» и ЦСКА сыграли вничью 0:0.
Впервые с октября 2003 года команды не забили голов друг другу. Было это 41 матч назад.
Команды ни разу не пробили в створ ворот в первом тайме. Первый точный удар нанес Антон Зиньковский на 80-й минуте.
Картинка одна и та же :
Два игрока разбегаются и со всей дури бьются головами )))
Правда один раз игрок ЦСКА выходил на замену и по-быстренькому сделал мини-намаз !
Наверно главное я пропустил …
Зачем было его ставить на такой принципиальный матч - вообще не понятно.
А ЦСКА и Спартак наиграли на эту нулевую ничью…
А вообще у нас, вроде, только Гайич попал в ворота на 89й, и Максименко взял. А ваши целых раза 3 попали, и Акинфей взял.
Надо будет ночью в записи посмотреть !
Если бы Ваши , как ПСВ сегодня , то было бы 8:0 !
Максименко небось отразил разящий удар ?
Высоко поднял планку )