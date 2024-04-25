ЦСКА и «Спартак» сыграли 0:0 впервые с 2003 года. Это было 41 матч назад

«Спартак» и ЦСКА сыграли вничью 0:0.

Впервые с октября 2003 года команды не забили голов друг другу. Было это 41 матч назад.

Команды ни разу не пробили в створ ворот в первом тайме. Первый точный удар нанес Антон Зиньковский на 80-й минуте.