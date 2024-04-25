ЦСКА и «Спартак» сыграли 0:0 впервые с 2003 года. Это было 41 матч назад

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Футбол

«Спартак» и ЦСКА сыграли вничью 0:0.

Впервые с октября 2003 года команды не забили голов друг другу. Было это 41 матч назад.

Команды ни разу не пробили в створ ворот в первом тайме. Первый точный удар нанес Антон Зиньковский на 80-й минуте.

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38 комментариев
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Несколько раз переключал на этот матч !
Картинка одна и та же :
Два игрока разбегаются и со всей дури бьются головами )))
Правда один раз игрок ЦСКА выходил на замену и по-быстренькому сделал мини-намаз !
Наверно главное я пропустил …
+39
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+37
Ответ Kent88
Ужасная игра. С обоих сторон.
С обеих
+20
0
+20
Казарцев сегодня в обе стороны судил очень плохо: вроде бы давал бороться в обе стороны, но так же пропускал жесткие фолы в обе стороны.
Зачем было его ставить на такой принципиальный матч - вообще не понятно.

А ЦСКА и Спартак наиграли на эту нулевую ничью…
+19
-1
+18
Сегодняшний матч, конечно, уныние для всех. Казарцев не тянет судить даже первенство двора. Ну и отдельный привет ВАРью, Мойзес чистую красную заслуживал.
+17
-4
+13
Ужасная игра. С обоих сторон.
+7
-1
+6
Господи, какой же убогий уровень нашего чемпа... Как фанат ЦСКА, констатирую, 1 удар в створ дома в дерби-это позор. Спартак не далеко ушел... Эх... Какие дерби были в 2000х!!!! А это... это просто возня какая-то....
+6
0
+6
Это не футбол, это беготня. Обычно тренеры на прессухе говорят в таких случаях:"Ребята боролись..."
+5
0
+5
Там Казарцев ставку видимо сделал чтобы без голов, пендалей и удалений, и победил
+4
0
+4
Игра была равна , играли два г……а
+4
0
+4
Футбол заключается в забитии голов, что ли? (с)
+3
0
+3
Ответ Танович
Если бы наши игроки, а конкретно Обляков умели попадать по воротам, у ваших шансов бы не было. Но чего нет, того нет, Локомотив подтвердит. .
А если бы наши игроки умели в последний пас как Де Брейне, отбирали как Каннаваро и бегали как Мбаппе, у ваших тоже шансов было бы не много
+2
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+2
Ответ OldRedWhite
Понял ! Если бы Ваши , как ПСВ сегодня , то было бы 8:0 !
Не, было бы 1:0 или 1:1, если бы ваши рассердились, проигрывая, то наши бы легко бы дали сравнять, а на большее и ваших бы не хватило сегодня. .
А вообще у нас, вроде, только Гайич попал в ворота на 89й, и Максименко взял. А ваши целых раза 3 попали, и Акинфей взял.
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надеюсь уволят Федотова. нам уже всё равно,а на следующий сезон нам нужен новый и более строгий что ли тренер.
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Ответ tostao
Это не футбол, это беготня. Обычно тренеры на прессухе говорят в таких случаях:"Ребята боролись..."
Федотовщина)
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Ответ Танович
Не, было бы 1:0 или 1:1, если бы ваши рассердились, проигрывая, то наши бы легко бы дали сравнять, а на большее и ваших бы не хватило сегодня. . А вообще у нас, вроде, только Гайич попал в ворота на 89й, и Максименко взял. А ваши целых раза 3 попали, и Акинфей взял.
А матч то выходит был огонь 🔥
Надо будет ночью в записи посмотреть !
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Ответ OldRedWhite
А матч то выходит был огонь 🔥 Надо будет ночью в записи посмотреть !
Ага. На Премьер выложили уже обзор)
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Никто не хотел победить, все боялись проиграть. Вот и получилась не пойми что за игра.
+1
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Ответ Артём Никулин
А если бы наши игроки умели в последний пас как Де Брейне, отбирали как Каннаваро и бегали как Мбаппе, у ваших тоже шансов было бы не много
Скажи проще - если бы у вас не было Хлусевича, у ЦСКА не было бы шансов вообще. А то мбаппе какое-то... Достаточно одного посадить на лавку, и соперник ничего не сможет. А то де брёйне... Это для буржуев, а в России секрет успеха всегда проще.
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Ответ tostao
Это не футбол, это беготня. Обычно тренеры на прессухе говорят в таких случаях:"Ребята боролись..."
Биться-бороться лига по отрабатыванию на поле.
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Я помню тот матч! Какой я старый.(
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Ответ Танович
Если бы наши игроки, а конкретно Обляков умели попадать по воротам, у ваших шансов бы не было. Но чего нет, того нет, Локомотив подтвердит. .
Понял !
Если бы Ваши , как ПСВ сегодня , то было бы 8:0 !
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Ответ OldRedWhite
Спасибо ! Максименко небось отразил разящий удар ?
Если бы наши игроки, а конкретно Обляков умели попадать по воротам, у ваших шансов бы не было. Но чего нет, того нет, Локомотив подтвердит. .
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Ответ artpal
Хлусевич чуть не привёз, ЦСКА мог выиграть 1-0. На этом все
Спасибо !
Максименко небось отразил разящий удар ?
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Ответ Direct free kick
Комментарий скрыт
Судил небось по лекалам АПЛ !
Высоко поднял планку )
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Как же так, комментатор несколько раз повторил, что Акинфеев проводит 400й матч со Спартаком. Наврал что ли
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вата с кучей ошибок от судей и пропущенной красной для цска...
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тогда тоже без тренера Федотова не обошлось)
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Надеюсь ЦСКА обыграет Зенит, а мы Динамо. Было бы неплохо сыграть в финале кубка за трофей 🏆
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Не удивительно, у ЦСКА в этом году больше всего ничейных результатов
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Вот тут прям подходит про игра была равна
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