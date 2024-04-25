Слишкович о 0:0 с ЦСКА: «Спартак» был близок к победе. У нас было больше опасных моментов»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Антон Зиньковский Чемпионат.com Даниил Хлусевич Данил Пруцев Владимир Слишкович Футбол

Владимир Слишкович подвел итоги матча между ЦСКА и «Спартаком».

Московское дерби в рамках 21-го тура Мир РПЛ закончилось ничьей со счетом 0:0.

«И одна, и вторая команда больше думали о том, чтобы не проиграть. Но, по моим ощущениям, опасных моментов у нас было больше. Хлусевич ошибся, дал возможность ЦСКА забить гол, но они не забили.

ЦСКА контролировал игру только первые пять минут, дальше матч был за нами. Момент Зиньковского, удар Пруцева с 18-19 метров. Дерби есть дерби. Здесь решает одна ошибка. «Спартак» был близок к победе, – сказал исполняющий обязанности главного тренера красно-белых.

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28 комментариев
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Ответ владимир семенов
Смешно,два удара в створ за весь матч
Мне кажется, Акинфеев за 400 матчей со Спартаком в первый раз с таким столкнулся
+35
-2
+33
Смешно,два удара в створ за весь матч
+29
-5
+24
Так-то самый опасный момент был у Облякова. Но игра нечейная в целом.
+10
-2
+8
Каких моментов? Ближе всего к голу был Обляков но простил, Хлусевич все сделал а он запорол...
+6
0
+6
Игра соответствовала состоянию команд. Очень сильно помог судья - футбольное противостояние окончательно превратилось в регбийное
+3
-1
+2
Никто ближе к победе не был. Убойный момент был один, к Облякова. Но если бы он забил, это было бы не справедливо. Это я, как болельщик ЦСКА говорю. Ни одна из команд на победу не наиграла.
+1
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Для Федотова - идеальное течение игры. Его план отлично сработал.
Плана Слишковичп, если честно,- я не понял. ЦСКА - то очно не ровня Зениту, что б играть на "не проигрыш"
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Пара- тройка ЖК в начале игры для обеих команд, с последующими КК очень бы вскрыли и оживили бы игру. А так - кто/кого перебычит..
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Ответ SGS55
Игра соответствовала состоянию команд. Очень сильно помог судья - футбольное противостояние окончательно превратилось в регбийное
... бодалово.
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Ответ Natan Pilkin
Да глупости. Никто не был ближе к победе, кроме костолома Заболотного, уемамшего четверых без единой жёлтой. А обе команды играли как ммно.
А Чернов прям одуванчик, постоянно грязно играл, прям была видна что для него принципиальный матч из-за обиды видимо на бывшую команду
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Ответ владимир семенов
Смешно,два удара в створ за весь матч
Да там обе команды вышли с мыслью не проиграть бы, в таких играх обычно ошибка решает Хлусевич её и допустил а Обляков простил в остальном на сегодня все, ну или пенальти который мог бы изменить игру был ли пенальти? Мне кажется нет
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Ответ Jimmifloyd
Мне кажется, Акинфеев за 400 матчей со Спартаком в первый раз с таким столкнулся
💯%
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Очень похоже на слова Абаскаля
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Игра была равна...
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Здесь хочется процитировать Валерия Георгиевича
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Этот тоже дурной, давайте нового
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Володя то фартовый
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У Спартака из опасных моментов были не назначенный пенальти за руку Чалова и не удаления Мозеса . У ЦСКА момент Облякова. Вот и все опасные моменты за игру на двоих.
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Зря 6 косарей потратил на эту ерунду,во дворе футбол смотреть и то интереснее,сплошное бей беги и толкание,и никакой мысли в игре ни у кого
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как ноль может быть больше ноля?
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спорно, моментов было туда-сюда ровно по одному...всё остальное подходы без конкретики...
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Не неси ерунды. Игра была мертвой. Слишкович, конечно, пусть до лета досидит если нужно, но летом нужно назначать другого тренера. Он прям откровенно ставит оборонительный футбол. В атаке идей меньше, чем у критикуемого всеми Абаскаля. Просто выпускает трех атакующих игроков, отрезает от команды и ждёт нулей.
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