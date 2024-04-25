Слишкович о 0:0 с ЦСКА: «Спартак» был близок к победе. У нас было больше опасных моментов»

Владимир Слишкович подвел итоги матча между ЦСКА и «Спартаком».

Московское дерби в рамках 21-го тура Мир закончилось ничьей со счетом 0:0.

«И одна, и вторая команда больше думали о том, чтобы не проиграть. Но, по моим ощущениям, опасных моментов у нас было больше. Хлусевич ошибся, дал возможность забить гол, но они не забили.

ЦСКА контролировал игру только первые пять минут, дальше матч был за нами. Момент Зиньковского, удар с 18-19 метров. Дерби есть дерби. Здесь решает одна ошибка. « » был близок к победе, – сказал исполняющий обязанности главного тренера красно-белых.