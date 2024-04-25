Слишкович о 0:0 с ЦСКА: «Спартак» был близок к победе. У нас было больше опасных моментов»
Владимир Слишкович подвел итоги матча между ЦСКА и «Спартаком».
Московское дерби в рамках 21-го тура Мир РПЛ закончилось ничьей со счетом 0:0.
«И одна, и вторая команда больше думали о том, чтобы не проиграть. Но, по моим ощущениям, опасных моментов у нас было больше. Хлусевич ошибся, дал возможность ЦСКА забить гол, но они не забили.
ЦСКА контролировал игру только первые пять минут, дальше матч был за нами. Момент Зиньковского, удар Пруцева с 18-19 метров. Дерби есть дерби. Здесь решает одна ошибка. «Спартак» был близок к победе, – сказал исполняющий обязанности главного тренера красно-белых.
Плана Слишковичп, если честно,- я не понял. ЦСКА - то очно не ровня Зениту, что б играть на "не проигрыш"