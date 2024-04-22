Брайтон — Манчестер Сити: прогноз на матч 25 апреля 2024, АПЛ

25 апреля 2024 года в английском городе Брайтон состоится матч 29 тура Чемпионата Англии между командами «Брайтон» и «Манчестер Сити». Матч пройдет на стадионе «Амекс». Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени.

Сможет ли команда Гвардиолы сделать очередной успешный шаг на пути к чемпионству и продолжить свою трехматчевую победную серию в чемпионате. Или же все таки клуб из Брайтона дома сможет им навязать борьбу? Все это мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: Ф2 (-1), ОЗ (да).

Брайтон

В текущем сезоне АПЛ «Брайтон» выступает очень крепким середнячком таблицы и заслуженно сейчас идет на 10 строчке в турнирной таблице. В 32 сыгранных турах им удалось положить в свою копилку 44 балла, за счет 11 побед и 11 ничейных исходов, которых у них больше всех в чемпионате. И сейчас они отстают на 3 балла от соседа сверху по таблице девятого «Челси», который имеет еще 1 игру в запасе. Шансы зацепиться за зону еврокубков остались только математические, все же отставание в 16 баллов в 6 последних турах отыграть практически нереально. Снизу таблицы все плотнячком и в радиусе 2 баллов от клуба из Брайтона расположились еще 3 команды.

«Брайтон» неплох в результативности в текущем сезоне АПЛ и отличился 52 раза и это 9 показатель в чемпионате, а лучший голеадор команды Жуан Педру отличился 8 раз. А пропущено на данный момент 50 мячей и это 7 результат в лиге.

В последних 3 матчах АПЛ клуб из Брайтона ни разу не побеждал и набрал лишь 2 балла. Сначала они разошлись миром в гостях (0:0) с неуступчивым «Брентфордом», хотя имели несколько хороших шансов для взятия ворот соперника. Но все же гости заслуживали большего в этом матче и 3 набранных очка было бы для них закономерным результатом.

Следом случился крупный проигрыш в родных стенах от одного из лидеров чемпионата «Арсенала» (0:3). Все 3 мяча команда пропустила практически с периодичностью в 30 минут. А первый мяч в 1 тайме был пропущен с пенальти в исполнении Сака.

В последнем сыгранном туре вновь был ничейный результат (1:1) в гостях с «Бернли». Пропустив первыми на 74 минуте матча, игроки Брайтона не стушевались и уже через 5 минут отыгрались в счете, благодаря автоголу Мурича. И эта ничья стала логическим завершением матча, исходя из игры команд.

Клуб из Брайтона в текущем сезоне неплохо себя проявил в Лиге Европы. Они дошли до стадии 1/8 финала и там в двухматчевом противостоянии уступили «Роме» с общим счетом (1:4), при этом выиграв второй домашний матч (1:0), благодаря победному голу Уэлбека.

Результаты «Брайтона» в 5 последних сыгранных матчах:

13.04.24 «Бернли» — «Брайтон» 1:1;

06.04.24 «Брайтон» — «Арсенал» 0: 3 ;

0: ; 03.04.24 «Брентфорд» — «Брайтон» 0:0;

31.03.24 «Ливерпуль» — «Брайтон» 2 :1;

— «Брайтон» :1; 15.03.24 «Брайтон» — «Рома» 1:0.

Интересные статические факты последних матчей «Брайтона»:

В 4 последних матчах команда без побед;

В последнеей домашней игре было поражение;

В 2 из 4 последних играх клуба забивают обе команды;

В 2 из 4 последних матчах команды пробивается тотал в 2,5 мяча;

В последних 5 встречах команда в среднем забивает чуть меньше 1 гола за игру;

Клуб отличается голом в 2 из 4 последних поединках.

Манчестер Сити

В текущем сезоне АПЛ клуб из Манчестера выглядит неплохо и сейчас всеми силами окунулась в чемпионскую гонку с «Арсеналом» и «Ливерпулем», у которых сейчас в активе на 1 балл больше. Но при этом у команды Пепа есть 1 игра в запасе и есть хорошие шансы вновь оказаться впереди всех, запрыгнув туда с 3 строчки.

Всего же в 32 сыгранных турах манчестерской команде удалось набрать 73 очка, за счет 22 побед и 7 ничейных исходов. А всего 3 матча было проиграно и это лучший результат в лиге. У команды из Манчестера есть приличный запас перед четвертой «Астон Виллой», которая в 7 очках отставания и сыграла на 2 матча больше.

«Сити» демонстрируют хорошую результативность в чемпионате и по этому показателю они вторые и лишь на 1 гол забили меньше «Арсенала». А ее лидер атак Холанд наколотил 20 мячей и идет вторым в списке лучших бомбардиров чемпионата.

И по игре в обороне все неплохо (32 пропущенных мяча) и это тоже 2 показатель в лиге.

В 3 последних сыгранных матчах АПЛ «горожане» празднуют победу. Сначала ни дома уверенно разобрались с «Астон Виллой» (4:1), где потрясающий матч провел Фоден, оформивший к 62 минуте хет-трик. А «Сити» практически ничего не дал сопернику создать у своих ворот, при этом сам очень много контролировал мяч и доводил атак до удара.

Следом была победа в гостях над «Кристал Пэлас» (4:2). Команда Гвардиолы пропустила быстрый гол уже на 4 минуте встречи, на что смогла быстро ответить точным выстрелом Де Брюйне. Первый тайм завершился вничью, а вот во втором игру взяли под свой контроль «Сити», которые забили кряду 3 мяча и уже пропустили 1 под конец встречи.

А в последнем сыгранном 33 туре была одержана уверенная домашняя виктория над «Лутон Таун» (5:1). В первом тайме немного не летело и был забит всего мяч и тот с автогола игрока соперника. А вот во втором манчестерской команде удалось сполна насладиться радостью забитых голов на любой вкус.

Недавно команда из Манчестера провела свой ответный поединок в рамках Лиги Чемпионов, где дома сыграла вничью с мадридским «Реалом» (1:1), но проиграла им в серии пенальти (3:4). Команда покинула ЛЧ в четвертьфинальной стадии и была в шаге от прохода дальше, но рулетка ударов с пенальти им не позволила это сделать.

А последний свой матч команда Гвардиолы провела в рамках Кубка Англии с «Челси», где удалось добиться волевой победы (1:0). Как ни странно, но голевых моментов чуть больше в этой встрече создала лондонская команда, но не смогла воплотить это в забитые мячи. А вот манчестерский клуб все же одну из своих атак успешно завершил дальним выстрелом в угол в исполнении Бернарду Силвы.

Результаты «Манчестер Сити» в 5 последних сыгранных матчах:

20.04.24 «Манчестер Сити» — «Челси» 1 :0;

— «Челси» :0; 17.04.24 «Манчестер Сити» — «Реал Мадрид» 1:1 (в серии пенальти 3:4);

13.04.24 «Манчестер Сити» — «Лутон Таун» 5 :1;

— «Лутон Таун» :1; 09.04.24 «Реал Мадрид» — «Манчестер Сити» 3:3;

06.04.24 «Реал Мадрид» — «Манчестер Сити» 2:4.

Интересные статические факты последних матчей «Манчестер Сити»:

В 29 последних матчах команда не проигрывает в основное время игры, при этом одерживает 22 виктории;

В последнем матче в качестве хозяев была победа;

В последних 5 матчах клуба обе команды забивали;

В 5 из 7 последних играх клуба пробивался тотал в 4,5 мяча;

В последних 5 встречах команда в среднем забивает чуть менее 3 голов за игру;

Команда отличается голом в 6 последних поединках.

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Брайтон – Манчестер Сити: история личных встреч

Команды в истории очных матчей провели между собой 31 встречу. 5 викторий из них на счету «Брайтона», 20 у «Сити». И 6 игр закончились ничейным результатом.

«Брайтон» в этих матчах забивала в среднем 1,06 голов (33 мяча), а «Манчестер Сити» 2,19 (68 мячей).

С самой большой разницей в счете была победа «Сити» (5:0), в 2020 году в рамках Премьер-Лиги. «Брайтон» победил максимально с разницей в 4 мяча (4:0), в 1983 году в матче Кубка Англии.

В 5 последних очных встречах оппоненты показали следующий результат:

21.10.23 «Манчестер Сити» – «Брайтон» ( 2 :1).

– «Брайтон» ( :1). 24.05.23 «Брайтон» – «Манчестер Сити» (1:1).

22.10.22 «Манчестер Сити» – «Брайтон» ( 3 :1).

– «Брайтон» ( :1). 20.04.22 «Манчестер Сити» – «Брайтон» ( 3 :0).

– «Брайтон» ( :0). 23.10.21 «Брайтон» – «Манчестер Сити» (1:4).

В последних 4 из 5 сыгранных очных поединках «Сити» праздновал победу и 1 раз была ничья.

В 4 из 5 последних сыгранных очных матчах обе команды забивали друг другу. И в 4 из 5 последних встречах было забито более 2 мячей за игру.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Брайтон – Манчестер Сити

Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Брайтона» — 6.51;

Ничья — 4.90;

Победа «Сити» — 1.47;

Ф1 (1,5) — 1.71;

Ф2 (-1) — 1.70;

ТБ (2,5) — 1.48;

ТМ (2,5) — 2.71;

ТБ (3) — 1.76;

ТМ (3) — 2.09;

ОЗ (да) — 1.63;

ОЗ (нет) — 2.32.

Команде из Брайтона с турнирной точки зрения сейчас особо, что-то не нужно, кроме как улучшить свою позицию. Они уже не вылетят и еврокубки не попадут и особой мотивации у них нет. Что не скажешь о клубе из Манчестера, который кровь из носа как нужна эта победа, чтобы возглавить лидерство таблицы и быть еще ближе на шаг к своему очередному чемпионству, все же любая потеря очков может их этого лишить. Да и в последних очных встречах зачастую «Сити» побеждал и много раз с разницей более чем в 1 мяч.

Поэтому хорошим вариантом здесь будет заключить пари на Ф2 (-1), за приличный кэф 1.70.

Обе команды в этом сезоне показывают неплохую результативность, и в своих последних встречах они зачастую не уходят без забитых голов. Да и 4 из 5 последних сыгранных очных матчах они забивали друг другу Тут можно заключить пари на ОЗ (да), за неплохой коэффициент 1.63.

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