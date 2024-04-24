Чемпионат России. «Динамо» в гостях у «Оренбурга», «Краснодар» примет «Балтику», «Зенит» против «Рубин», ЦСКА сыграет со «Спартаком» в четверг

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«Динамо» сыграет в гостях с «Оренбургом» в 21-м туре Мир РПЛ.

Также в среду «Локомотив» встретится на выезде с «Пари НН», «Краснодар» примет «Балтику», «Зенит» – «Рубин».

В четверг ЦСКА сразится в дерби со «Спартаком».

Чемпионат России

21-й тур

Оренбург – Динамо
Дата проведения
24 апреля, 16.00, «Газовик»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Пари НН – Локомотив
Дата проведения
24 апреля, 18.15, «Стадион Нижний Новгород»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Краснодар – Балтика
Дата проведения
24 апреля, 20.30, «стадион Краснодар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Зенит – Рубин
Дата проведения
24 апреля, 20.30, «Газпром Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Урал – Ростов
Дата проведения
25 апреля, 16.00, «Екатеринбург-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Факел – Крылья Советов
Дата проведения
25 апреля, 18.15, «Центральный стадион профсоюзов»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ЦСКА – Спартак
Дата проведения
25 апреля, 20.30, «ВЭБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ахмат – Сочи
Дата проведения
25 апреля, 20.30, «Ахмат-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

38 комментариев
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всем хороших матчей, Спартаку победы, футболистам сыграть без травм
+10
-6
+4
Последние три игры против Рубина Зенит выиграл забивая по три мяча.
Учитывая,что у Казани после возобновления сезона 1 победа в шести матчах, было бы неплохо продолжить победную серию😁
Правда, для этого играть только 1 тайм маловато будет 😛

Вперед, Зенит!
+7
-5
+2
Ответ Иван Новиков
Вся страна за Рубин и Спартак!
Вся? И даже те 95% населения, которым футбол вообще не интересен?
+2
-1
+1
Даже не знаю кому нужнее? Наверное за Урал. Извините ростовские пацаны. 😄
+1
0
+1
Ростов, надо отмазаться за домашний провал.
+2
-1
+1
Чемпионство очередное надо оформлять.
+2
-1
+1
Ответ Чебурашка от Гены
Всего одну игру покажет Матч ТВ. ЦСКА - Спартак. Ну и ещё одна халява Зенит- Рубин на Матч.Страна.
Игорь, такие дела. Как сам, бро?
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
И это после наших матчей с Краснодаром и Динамо? Неожиданно. Просто нож в спину😪😪😪
Лексеич, что не так, друже?
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Ответ Verhovn
Даже не знаю кому нужнее? Наверное за Урал. Извините ростовские пацаны. 😄
И это после наших матчей с Краснодаром и Динамо? Неожиданно. Просто нож в спину😪😪😪
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Ответ Сергей48
Зенит чемпион. И это объективный факт, как и то, что Сочи вылетел… эти обстоятельства не изменить уже.
А Ахмат вылетел?)
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Ответ Verhovn
В пердив!
Аналогично!
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Сегодня две игры показывают на Матче.
В ВК Матч Премьер только Зенит - Рубин. И то на Матч.Страна. А у тебя какие? Может, что поменяли.
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Ответ Чебурашка от Гены
Я Кот. Всё хорошо. Жду начала матчей . И реабилитацию Ростова.
Ясно. Ты - кот)
+1
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0
Ответ Verhovn
Игорь, такие дела. Как сам, бро?
Я Кот. Всё хорошо. Жду начала матчей . И реабилитацию Ростова.
+2
-2
0
Ответ Чебурашка от Гены
Всего одну игру покажет Матч ТВ. ЦСКА - Спартак. Ну и ещё одна халява Зенит- Рубин на Матч.Страна.
Сегодня две игры показывают на Матче.
+1
-1
0
Зенит чемпион. И это объективный факт, как и то, что Сочи вылетел… эти обстоятельства не изменить уже.
+1
-1
0
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Вся? И даже те 95% населения, которым футбол вообще не интересен?
Иван Новиков по комментам вообще непонятно из какой страны)
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Ответ Onion
Болельщики Спартака хотят оставить Слишковича?)))
А чё.. вроде нормальный коуч.
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Ответ vayka
всем хороших матчей, Спартаку победы, футболистам сыграть без травм
Болельщики Спартака хотят оставить Слишковича?)))
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Вперёд Спартак. Важнейшая игра, чего греха то таить 🙃
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А это, что за команда? Не знаю? Не слышал о такой?!
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Зенит против Рубин. Профессионалы!
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