Чемпионат России. «Динамо» в гостях у «Оренбурга», «Краснодар» примет «Балтику», «Зенит» против «Рубин», ЦСКА сыграет со «Спартаком» в четверг
«Динамо» сыграет в гостях с «Оренбургом» в 21-м туре Мир РПЛ.
Также в среду «Локомотив» встретится на выезде с «Пари НН», «Краснодар» примет «Балтику», «Зенит» – «Рубин».
В четверг ЦСКА сразится в дерби со «Спартаком».
Чемпионат России
21-й тур
- Дата проведения
- 24 апреля, 16.00, «Газовик»
- Дата проведения
- 24 апреля, 18.15, «Стадион Нижний Новгород»
- Дата проведения
- 24 апреля, 20.30, «стадион Краснодар»
- Дата проведения
- 24 апреля, 20.30, «Газпром Арена»
- Дата проведения
- 25 апреля, 16.00, «Екатеринбург-Арена»
- Дата проведения
- 25 апреля, 18.15, «Центральный стадион профсоюзов»
- Дата проведения
- 25 апреля, 20.30, «ВЭБ Арена»
- Дата проведения
- 25 апреля, 20.30, «Ахмат-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Учитывая,что у Казани после возобновления сезона 1 победа в шести матчах, было бы неплохо продолжить победную серию😁
Правда, для этого играть только 1 тайм маловато будет 😛
Вперед, Зенит!