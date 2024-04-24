Чемпионат России. «Динамо» в гостях у «Оренбурга», «Краснодар» примет «Балтику», «Зенит» против «Рубин», ЦСКА сыграет со «Спартаком» в четверг

«Динамо» сыграет в гостях с «Оренбургом» в 21-м туре Мир РПЛ.

Также в среду « » встретится на выезде с « », « » примет «Балтику», « » – «Рубин».

В четверг сразится в дерби со «Спартаком».

Чемпионат России

21-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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