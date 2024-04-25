500-килограммовую бомбу времен Второй мировой нашли возле стадиона «Майнца». Ее обезвредят в пятницу, клуб перенес пресс-конференцию
Возле стадиона «Майнца» нашли авиабомбу.
500-килограммовая неразорвавшаяся бомба времен Второй мировой войны была обнаружена в среду возле стадиона «Мева Арена», сообщает Sport1. Ожидается, что она будет обезврежена в пятницу.
В связи с этим клубу пришлось перенести пресс-конференцию главного тренера Бо Хенриксена с пятницы на четверг. Примерно 4600 жителей этого района будут временно эвакуированы.
28 апреля «Майнц» примет «Кельн» на «Мева Арене» в рамках 31-го тура Бундеслиги. Матч начнется в 18:30 по московскому времени.
Как передает Vesti.az, на этот раз подготовку к матчу с «Кёльном», который пройдёт уже в это воскресенье, нарушила 500-килограммовая неразорвавшаяся американская бомба.
Её обнаружили во время строительных работ на территории университетской пристройки рядом со стадионом. В пятницу, 26 апреля, бомбу должны обезвредить — для этого планируют эвакуировать около 4600 местных жителей.