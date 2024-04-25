500-килограммовую бомбу времен Второй мировой нашли возле стадиона «Майнца». Ее обезвредят в пятницу, клуб перенес пресс-конференцию

Возле стадиона «Майнца» нашли авиабомбу.

500-килограммовая неразорвавшаяся бомба времен Второй мировой войны была обнаружена в среду возле стадиона «Мева Арена», сообщает Sport1. Ожидается, что она будет обезврежена в пятницу.

В связи с этим клубу пришлось перенести пресс-конференцию главного тренера Бо Хенриксена с пятницы на четверг. Примерно 4600 жителей этого района будут временно эвакуированы.

28 апреля « » примет «Кельн» на «Мева Арене» в рамках 31-го тура Бундеслиги. Матч начнется в 18:30 по московскому времени.