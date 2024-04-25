500-килограммовую бомбу времен Второй мировой нашли возле стадиона «Майнца». Ее обезвредят в пятницу, клуб перенес пресс-конференцию

Теги Майнц бундеслига Германия происшествия Мева Арена стадионы Бо Хенриксен Футбол

Возле стадиона «Майнца» нашли авиабомбу.

500-килограммовая неразорвавшаяся бомба времен Второй мировой войны была обнаружена в среду возле стадиона «Мева Арена», сообщает Sport1. Ожидается, что она будет обезврежена в пятницу.

В связи с этим клубу пришлось перенести пресс-конференцию главного тренера Бо Хенриксена с пятницы на четверг. Примерно 4600 жителей этого района будут временно эвакуированы.

28 апреля «Майнц» примет «Кельн» на «Мева Арене» в рамках 31-го тура Бундеслиги. Матч начнется в 18:30 по московскому времени.

16 комментариев
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Эхо войны (с)
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Удивительно как за столько времени её не удалось обнаружить раньше. Тем более возле такого объекта как стадион.
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Пресс-конференцию перенесли на день раньше, потому что завтра будет не до этого? Как-бы там бомба лежит, ну да ладно, подождет, столько лет лежала, 2 дня ещё полежит.
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Ответ zzakichh
если говорить вне политики то это очень смешно
Смешно только таким дегенератам как ты
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Фабы долетели
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А не. Строители нашли. Это уже 2 бомба в том месте . Две недели назад первую нашли.
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ФАБ - 500 передает привет👋🏻
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Стоит проверить стадион Герты))) там думаю по хлеще находки будут
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Во второй раз за последние две недели вблизи арены Mewa в Майнце находят бомбу, оставшуюся со времён Второй мировой войны.

Как передает Vesti.az, на этот раз подготовку к матчу с «Кёльном», который пройдёт уже в это воскресенье, нарушила 500-килограммовая неразорвавшаяся американская бомба.

Её обнаружили во время строительных работ на территории университетской пристройки рядом со стадионом. В пятницу, 26 апреля, бомбу должны обезвредить — для этого планируют эвакуировать около 4600 местных жителей.
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Fallout 3 вспомнил, где город вокруг бомбы.
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Ответ Амин Чич
Стоит проверить стадион Герты))) там думаю по хлеще находки будут
Не факт. В последнее время бомбы находят только в Западной Германии. Наши или все разорвались вовремя, или же наши хорошо всё вычистили.
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