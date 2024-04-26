Слишкович про Абаскаля: «Бог ему ничего не говорил, тренер сам выбирал лучших. Наверное, это реакция на какие-то моменты вокруг «Спартака»

Владимир Слишкович прокомментировал слова Гильермо Абаскаля про Бога.

– говорил, что состав ему помогал определять Бог. А кто вам?

– Думаю, это интерпретация. Не думаю, что Бог ему что-то говорил. Наверное, это реакция на какие-то моменты вокруг «Спартака». Может, журналисты что-то написали или не написали.

Но Бог ему ничего не говорил, тренер сам выбирал лучших, – сказал исполняющий обязанности главного тренера « ».