Слишкович про Абаскаля: «Бог ему ничего не говорил, тренер сам выбирал лучших. Наверное, это реакция на какие-то моменты вокруг «Спартака»

Теги Спартак премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Владимир Слишкович Футбол

Владимир Слишкович прокомментировал слова Гильермо Абаскаля про Бога.

– Абаскаль говорил, что состав ему помогал определять Бог. А кто вам?

– Думаю, это интерпретация. Не думаю, что Бог ему что-то говорил. Наверное, это реакция на какие-то моменты вокруг «Спартака». Может, журналисты что-то написали или не написали.

Но Бог ему ничего не говорил, тренер сам выбирал лучших, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Спартака». 

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2 комментария
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Да быть того не может.
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А кто-то реально верил в то,что Гильермо не сказал это тупо,чтоб от него просто отстали?)
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