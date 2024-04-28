Динамо — Зенит: прогноз на матч 28.04.2024, Премьер-лига

Какое-то безобразие получается в российском футбольном хозяйстве. Остается сыграть пять туров в чемпионате, а на первое место претендуют сразу три команды. К тому же в зависимости от нашего матча и некоторых других встреч 26 тура их может стать даже больше. Виновника определить легко. «Зенит», который в прошлые годы к этому времени уже не оставлял сомнений в своей победе, вдруг возьми, да и проиграй дома казанскому «Рубину», где Рашид Рахимов создал очень симпатичную команду. Получается, что теперь ехать в Москву, играть с «Динамо», которое отстает на шесть очков, а в случае победы хозяев их останется всего три. Правда, у команды из Санкт-Петербурга календарь попроще, а «Динамо» в последнем туре играет еще с одним претендентом на титул «Краснодаром».

Сейчас можно начать подсчет возможных вариантов, чем и занимаются некоторые аналитики. Но команды нас приучили к тому, что любой очередной тур может отправить все эти расчеты в урну. Радует, что сохраняется интрига. На фоне отсутствия международных поединков, хоть свой чемпионат в какой-то степени заполнит образовавшуюся пустоту. Интересно теперь будет посмотреть на «Зенит» и решения Сергея Семака. Команда оказалась в стрессовой ситуации. Хватит ли ей психологической устойчивости, чтобы одержать пять побед в чемпионате и спокойно забрать очередной трофей. «Динамо», которое здорово критикуют в последнее время, получило очередной раз возможность побороться за титул. Тоже ведь проверка. «Зенит», конечно, может убить интригу одним махом, но до конца недели она жива. Поединок состоится на стадионе ВТБ Арена, начало в 19:15 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (0), ТМ 3

Динамо

В конце марта «Динамо» полностью проваливает матч с «Ростовом» на своем поле, затем в поединке со «Спартаком» владеет подавляющим преимуществом, но получает в свои ворота два гола имени голкипера Игоря Лещука. После следует еще один удар в матче с «Уралом» в Екатеринбурге, когда решающий мяч был пропущен на пятой компенсированной минуте. На этом все, три поражения подряд с общим счетом 3 : 8, и о каком чемпионском титуле можно вести речь? Но затем преображение.

Москвичи поехали в Нижний Новгород, где уже, в свою очередь, разгромили команду Сергея Юрана, а после добыли три очка в Оренбурге. Болельщики «бело-голубых» в нынешнем сезоне как на американских горках. Вместе с командой вверх-вниз и снова вверх. Сейчас актуальным становится вопрос, — а почему бы и нет? Пусть отставание от первого места все равно сохранится, но тут, главное, выигрывать оставшиеся матчи, а там как получится. Оптимизм будет актуален до воскресного матча.

Вообще, смотришь на состав москвичей и понимаешь, что эти футболисты должны бороться за первое место. Еще пару лет назад в отношении «Динамо» говорили про перспективную молодежь. Но теперь на первый план должен выходить опыт, который в равных матчах или в матчах с преимуществом должен приносить победы и очки. Поединок против «Спартака» в этом плане характерен. Можно сколько угодно обвинять Лещука, но почему после гола в самом начале матча не забить еще. Тем более соперник позволяет играть. Впереди еще одна проверка на зрелость. Перед вами результаты пяти последних поединков с участием «Динамо».

Премьер-лига. 24.04.2024, «Оренбург» — «Динамо» — 1 : 2

— 1 : Премьер-лига. 21.04.2024, «Пари Нижний Новгород» — «Динамо» — 1 : 4

— 1 : Кубок России. 17.04.2024, «Оренбург» — «Динамо» — 2 : 4

— 2 : Премьер-лига. 14.04.2024, «Урал» — «Динамо» — 2 : 1

— «Динамо» — : 1 Премьер-лига. 07.04.2024, «Динамо» — «Спартак» — 1 : 2

Факты и цифры

Команда «Динамо» 11 раз выигрывала чемпионат СССР, последний раз в 1976 году, с тех пор первая строчка остается мечтой

В прошлом сезоне «бело-голубые» закончили чемпионат на 9 месте, набрав 45 очков, сейчас в 25 матчах у команды 44 очка и 3 место

Лучший бомбардир «Динамо» Константин Тюкавин, на его счету 12 забитых мячей, он же лидирует в списке ассистентов — 8 результативных передач

Самый недисциплинированный уругвайский защитник Николас Маричаль, он заработал 1 удаление и 3 предупреждения

Зенит

Может быть, футболистам «Зенита» становится просто скучно. Нет, правда, где искать мотивацию тем же Коаудиньо, Венделу, Барриосу и иже с ними? Выиграть очередной по счету чемпионат России? При таком составе невелика заслуга. Большой разницы нет, вернешься ты в Бразилию с тремя или пятью медалями золотого отлива. Можно было бы выступать в Европе, тогда другой вопрос. На поверку выходит, что руководству «Зенита» нужно раз в три-четыре года менять колонию южноамериканских футболистов, у новых точно будет больше желания проявить себя за новый клуб.

Впрочем, в Санкт-Петербурге так и делают. В межсезонье пришли Артур, Педро, Нино, на троих они потянули на 30 миллионов евро, но деньги, разумеется, для самого богатого клуба страны вообще не вопрос. Вроде, теперь должны побеждать всех и вся. «Зенит» после возобновления чемпионата смог обойти «Краснодар» и устремился к чемпионству, но тут вмешался «Рубин». Конечно, никакой катастрофы не произошло. Но складывается впечатление, что футболисты выходит на поле с мыслью, — все равно мы сильнее и можем обыграть всех на одной ноге. Рано или поздно все равно забьем. Да даже если и ничья, значит выиграем следующий матч.

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Но тут казанцы в середине второго тайма «выстреливают» дуплетом, и попробуй догони. Возникла какая-то суета, начиная с тренерских решений и заканчивая действиями игроков на поле. Все по-прежнему в руках «Зенита», и очередной титул, скорее всего, никуда не денется, но команду нужно выводить из летаргического сна. Возможно, уже в следующем сезоне. Тот, кто долго почивает на лаврах, бывает, падает очень больно. Перед вами результаты пяти последних матчей «Зенита».

Премьер-лига. 24.04.2024, «Зенит» — «Рубин» — 0 : 2

— 0 : Премьер-лига. 21.04.2024, «Зенит» — «Оренбург» — 1 : 0

— «Оренбург» — : 0 Кубок России. 17.04.2024, «Зенит» — «Спартак» — 0 : 0

Премьер-лига. 13.04.2024, «Краснодар» — «Зенит» — 1 : 2

— 1 : Премьер-лига. 07.04.2024, «Зенит» — «Балтика» — 1 : 0

Факты и цифры

«Зенит» один раз выигрывал чемпионат СССР и 9 раз становился победителем чемпионата России, причем 5 раз подряд

В прошлом сезоне команда заняла 1 место досрочно, набрав 70 очков и опередив ближайшего преследователя ЦСКА на 12 баллов

Лучший бомбардир команды и всего чемпионата Матео Кассьерра, на его счету 16 забитых мячей

Клаудиньо лучший ассистент «Зенита», на счету бразильца 6 голевых передач

История личных встреч Динамо и Зенита

Первый матч команд состоялся в рамках высшей лиги чемпионата СССР в 1938 году. в Ленинграде хозяева уступили «Динамо» со счетом 1 : 2. С тех пор в различных турнирах соперники сыграли 167 поединков. На протяжении всей советской истории футбола преимущество по победам было у москвичей, но в новом веке «Зенит» постепенно приближается. На сегодня цифры выглядят следующим образом.

Победы «Динамо» — 68

Победы «Зенита» — 55

Ничьи — 44

Самая крупная победа «Динамо» — 8 : 0

Самая крупная победа «Зенита» — 9 : 3

Благодаря новому формату Кубка России каждый последний сезон команды проводят друг с другом по четыре матча. Встречи проходят с переменным успехом. Если взять длительный отрезок в пять лет, то «Зенит» во всех турнирах побеждал чаще. В последний раз «динамовцы» брали верх над «Зенитом» дважды подряд более двадцати лет назад, а три раза подряд еще в тот самый советский период. Нулевая ничья в последний раз была зафиксирована в 2017 году. Результаты пяти предыдущих матчей команд друг с другом перед вами.

Кубок России. 13.03.2024, «Зенит» —«Динамо» — 2 : 0

—«Динамо» — : 0 Кубок России. 29.11.2023, «Динамо» — «Зенит» — 1 : 0

— «Зенит» — : 0 Премьер-лига. 06.08.2023, «Зенит» — «Динамо» — 2 : 3

— 2 : Премьер-лига. 22.04.2023, «Зенит» — «Динамо» — 3 : 1

— «Динамо» — : 1 Кубок России. 15.03.2023, «Зенит» — «Динамо» — 1 : 1 (пен. 4 : 5)

Коэффициенты букмекеров на матч Зенит — Динамо

В прошлом году «бело-голубые» выиграли у «Зенита» в Кубке России, причем встречались команды в «Пути регионов», когда права на ошибку не было. Поражение для лидера отечественного футбола оказалось болезненным, но он взял реванш в чемпионате. Матч первого круга в нынешнем сезоне получился очень интересным. Победный мяч на шестой компенсированной минуте забил Вячеслав Грулев. Но затем «Зенит» вновь взял реванш, отправив «Динамо» в «Путь регионов» в Кубке страны. Теперь ход за москвичами. Букмекеры отдают преимущество гостям. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа «Динамо» — 3,46

Ничья — 3,71

Победа «Зенита» — 2,06

Значение предстоящего поединка переоценить сложно. Понимают это представители обеих команд. У «Динамо» есть возможность закрутить интригу до предела. Но все же «Зенит» может в нужные моменты собраться, поэтому команда Сергея Семака возьмет три очка и продолжит свой путь к чемпионству. Болельщикам «бело-голубых» придется и дальше мечтать и думать о том самом проклятии.

Где смотреть матч Динамо – Зенит

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