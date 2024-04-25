Макрон забил с пенальти в благотворительном матче. Вратарь остался на месте

Теги Дидье Дрогба Арсен Венгер Дидье Дешам Самюэль Это′О лига 1 Франция Кристиан Карамбе Эден Азар Политика Эммануэль Макрон Благотворительность Футбол

Президент Франции забил гол в благотворительном матче.

Эммануэль Макрон принял участие в благотворительном матче – его целью был сбор средств на улучшение условий госпитализации детей и подростков в рамках инициативы «Желтые монеты».

Президент Франции сыграл за команду «Варьете» вместе с Эденом АзаромДидье ДрогбаДидье Дешамом, Кристианом Карамбе и другими экс-футболистами. Они одержали победу со счетом 5:3 над командой Арсена Венгера и Самюэля Это′О.

Макрон забил пятый гол в этом матче – он реализовал пенальти. Вратарь соперника остался на месте.

Благодаря этой игре фонд, возглавляемый женой Макрона Брижит, собрал 57 500 евро.

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19 комментариев
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Разве это удар? Вот у Токаева был удар, мяч даже дизайн поменял в полете.
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Ну все. Теперь будет названивать коллегам и хвастаться
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Ну не то что у нас, всё как-то демократичнее
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Ответ Дурачок
Сегодня придёт вечером домой и забьёт своей пенсионерке ещё один гол. Низом, по центру.
Как бы она ему не забила. И не пенсионерка, а пенсионер.))
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Столько звезд и президент, а играют во дворе каком-то… приехали бы в лужники ))
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Вот вам и Ночная лига.))) Только футбола, а не хоккея.)
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Ответ Чебурашка от Гены
Думаешь, всё же Панин? 😊
Не знаю кто точно, но однозначно там садомия.))
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Сегодня придёт вечером домой и забьёт своей пенсионерке ещё один гол. Низом, по центру.
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Опять на спорце футбола полные штаны.
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Макарон даже бабе ни одной забить не смог.
Бездетный пидарок женатый на чучеле.

Нахрена вы сюда это говно тащите?
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Азар нашёл свой клуб :)
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Ответ Дурачок
Сегодня придёт вечером домой и забьёт своей пенсионерке ещё один гол. Низом, по центру.
Комментарий удален пользователем
Ответ Дурачок
Сегодня придёт вечером домой и забьёт своей пенсионерке ещё один гол. Низом, по центру.
скорее его отстрапонят
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Ответ Amalfitano
Как бы она ему не забила. И не пенсионерка, а пенсионер.))
Думаешь, всё же Панин? 😊
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Ответ Фут.Боль
Разве это удар? Вот у Токаева был удар, мяч даже дизайн поменял в полете.
Реально было такое?)
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Ответ Nerazzurri-88
Реально было такое?)
Реально)
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