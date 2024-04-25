Макрон забил с пенальти в благотворительном матче. Вратарь остался на месте
Президент Франции забил гол в благотворительном матче.
Эммануэль Макрон принял участие в благотворительном матче – его целью был сбор средств на улучшение условий госпитализации детей и подростков в рамках инициативы «Желтые монеты».
Президент Франции сыграл за команду «Варьете» вместе с Эденом Азаром, Дидье Дрогба, Дидье Дешамом, Кристианом Карамбе и другими экс-футболистами. Они одержали победу со счетом 5:3 над командой Арсена Венгера и Самюэля Это′О.
Макрон забил пятый гол в этом матче – он реализовал пенальти. Вратарь соперника остался на месте.
Благодаря этой игре фонд, возглавляемый женой Макрона Брижит, собрал 57 500 евро.
Бездетный пидарок женатый на чучеле.
Нахрена вы сюда это говно тащите?