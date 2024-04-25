Федотов про 0:0 со «Спартаком»: «Настоящее дерби, никто не хотел уступать. Эта наэлектризованность не дала показать атакующих действий»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги игры со «Спартаком».

Московское дерби в рамках 21-го тура Мир закончилось ничьей со счетом 0:0.

– Настоящее дерби, никто не хотел уступать. Эта наэлектризованность не дала показать атакующих действий, результативный футбол.

Было много моментов, комбинаций, и мы рвались на легких потерях, не доводили атаки до ума. Надо отдать должное сопротивлению со стороны « ». Всегда планируешь доминировать до финального свистка, но определенный темп все 90 минут держать не в состоянии, поэтому инициатива уходит сопернику.

Хорошее начало, потом мы сбились на сумбур. Но старание было запредельное, самоотдача тоже. Знаете, когда перевозбудишься, не все складывается.

– Что было в эпизоде с ?

– Нормальный эпизод. Кто‑то должен повышать градус, чтобы команда осталась в игровом тонусе. Это нормальные взаимоотношения. Может, где‑то и был перехлест, но структуру характера порой сложно переделать. Но он быстро вернулся и это было направлено на то, чтобы команду немного взбодрить. После этого мы и провели очень хороший отрезок, – сказал .