Федотов про 0:0 со «Спартаком»: «Настоящее дерби, никто не хотел уступать. Эта наэлектризованность не дала показать атакующих действий»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Владимир Федотов Мойзес Барбоза Матч ТВ Футбол

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги игры со «Спартаком».

Московское дерби в рамках 21-го тура Мир РПЛ закончилось ничьей со счетом 0:0. 

– Настоящее дерби, никто не хотел уступать. Эта наэлектризованность не дала показать атакующих действий, результативный футбол.

Было много моментов, комбинаций, и мы рвались на легких потерях, не доводили атаки до ума. Надо отдать должное сопротивлению со стороны «Спартака». Всегда планируешь доминировать до финального свистка, но определенный темп все 90 минут держать не в состоянии, поэтому инициатива уходит сопернику.

Хорошее начало, потом мы сбились на сумбур. Но старание было запредельное, самоотдача тоже. Знаете, когда перевозбудишься, не все складывается.

– Что было в эпизоде с Мойзесом?

– Нормальный эпизод. Кто‑то должен повышать градус, чтобы команда осталась в игровом тонусе. Это нормальные взаимоотношения. Может, где‑то и был перехлест, но структуру характера порой сложно переделать. Но он быстро вернулся и это было направлено на то, чтобы команду немного взбодрить. После этого мы и провели очень хороший отрезок, – сказал Федотов.

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17 комментариев
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Как он витиевато и образно описал слово "говно"
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Битва говна и мочи
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Очень унылый и скучный матч!
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Что игра, что судья. Отстой полный. Не должны так дерби играться. А таких судей гнать из футбола надо
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Федотов, если это .овно ты считаешь настоящим дерби, изыди из ЦСКА
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+3
Даже древесина может быть наэлектризованной. Но только вспотевшая.
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+2
Странные конечно, никому чемпионат не светит, еврокубков нет, в чем проблема сыграть в атакующий футбол?
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Ответ Ебздрогыч
Как он витиевато и образно описал слово "говно"
Пора ему давать статус русский Хави или русский Тен Хааг, у того вон ПСЖ отскочило,у второго после отскока от Ковентри воодушевление.
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Самое ущербное дерби, что я видел за много лет.
Футбола - минимум.
Обеим командам желаю на новый сезон более серьёзных тренеров.
("Серьёзных" = качественных)
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Это самое ужасное дерби что я видел, два лысых физрука и куча футбольных импотентов на поле, даже выделить некого
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Давилу надо было выпускать гораздо раньше вместо кривоногого Облякова.
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Хочется процитировать Слуцкого : Ну так нельзя б#### ! Во что превратилось дерби - просто кровь из глаз . Ноль идей в атаке на двоих , просто ноль . Лучше бы посмотрел полтора часа как сохнет краска
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Короче говоря , что-то типа Сити Реал было !
И тоже без обилия голов !
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Лучший момент матча,это выступление Пелагеи
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"наэлектризованнасть" не дала сыграть хоть во что-то, похожее на футбол (
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Самое слабое дерби в истории России
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