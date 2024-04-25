Экс-арбитр Федотов о фоле Мойзеса в матче ЦСКА – «Спартак»: «Чистейшая красная карточка»
Экс-арбитр Игорь Федотов считает, что Мойзесу нужно было показывать красную.
Бывший арбитр прокомментировал эпизод в матче 21-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (0:0) с фолом защитника армейцев Мойзеса. Бразилец наступил шипами на икроножную мышцу форварду красно-белых Манфреду Угальде.
«Чистейшая красная карточка Мойзесу. Казарцев должен был удалять его сам, тут было все: попадание открытыми шипами в незащищенную часть ноги, плюс он вес тела туда перенес.
Я не могу понять, почему Мешков не позвал Казарцева смотреть повтор», – сказал Федотов.
Но в эпизоде с Мойзесом все более чем очевидно. Первый же повтор идеально показал весь момент. Тут невозможно ошибиться, это целенаправленное решение арбитра - не давать красную за фол на красную. А вот что им двигало - вопрос.
Самый позорный, некомпетентный и продажный судья нашего чемпионата. Кстати, которого поддерживает руководство, потому что после Сочи отмыться вообще было невозможно
Намерено хотел покалечить! Потом еще прощения просит.
Скажут, что акцентированный, но не настолько
Что он шагал, ставил ногу, а там икроножная
И КДК будет норм отмазой это, шуты даж не поймут, насколько комичны
Кроме судеек.