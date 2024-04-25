Экс-арбитр Федотов о фоле Мойзеса в матче ЦСКА – «Спартак»: «Чистейшая красная карточка»

Экс-арбитр Игорь Федотов считает, что Мойзесу нужно было показывать красную.

Бывший арбитр прокомментировал эпизод в матче 21-го тура Мир между и « » (0:0) с фолом защитника армейцев . Бразилец наступил шипами на икроножную мышцу форварду красно-белых Манфреду Угальде.

«Чистейшая красная карточка Мойзесу. Казарцев должен был удалять его сам, тут было все: попадание открытыми шипами в незащищенную часть ноги, плюс он вес тела туда перенес.

Я не могу понять, почему Мешков не позвал смотреть повтор», – сказал Федотов.

Казарцев и Мешков – герои дерби. И вот почему