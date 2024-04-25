Экс-арбитр Федотов о фоле Мойзеса в матче ЦСКА – «Спартак»: «Чистейшая красная карточка»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия судьи Игорь Федотов Василий Казарцев Мойзес Барбоза Футбол

Экс-арбитр Игорь Федотов считает, что Мойзесу нужно было показывать красную.

Бывший арбитр прокомментировал эпизод в матче 21-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (0:0) с фолом защитника армейцев Мойзеса. Бразилец наступил шипами на икроножную мышцу форварду красно-белых Манфреду Угальде.

«Чистейшая красная карточка Мойзесу. Казарцев должен был удалять его сам, тут было все: попадание открытыми шипами в незащищенную часть ноги, плюс он вес тела туда перенес.

Я не могу понять, почему Мешков не позвал Казарцева смотреть повтор», – сказал Федотов.

Казарцев и Мешков – герои дерби. И вот почему

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27 комментариев
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Нужно обыскать сумки
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Даже интересно как это отмажут. Я еще могу понять отсутствие чистейшего пенальти в ворота Спартака - не стали внимательно смотреть эпизод, не хотели ставить особо точку, зацепились за плохой ракурс.
Но в эпизоде с Мойзесом все более чем очевидно. Первый же повтор идеально показал весь момент. Тут невозможно ошибиться, это целенаправленное решение арбитра - не давать красную за фол на красную. А вот что им двигало - вопрос.
+22
-3
+19
Ответ arspurs9
Даже интересно как это отмажут. Я еще могу понять отсутствие чистейшего пенальти в ворота Спартака - не стали внимательно смотреть эпизод, не хотели ставить особо точку, зацепились за плохой ракурс. Но в эпизоде с Мойзесом все более чем очевидно. Первый же повтор идеально показал весь момент. Тут невозможно ошибиться, это целенаправленное решение арбитра - не давать красную за фол на красную. А вот что им двигало - вопрос.
Им двигали деньги, как и раньше, в игре в Сочи и Питере.
Самый позорный, некомпетентный и продажный судья нашего чемпионата. Кстати, которого поддерживает руководство, потому что после Сочи отмыться вообще было невозможно
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Это необъяснимо просто. Для удаления надо было ногу пополам сломать или что.
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+8
тут без вариантов, мешкова надо отстранять вместе с казарцевым...
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+7
казарцев до сих пор судит исключительно потому что у него правильная прописка и его прикрывает седой подонок трюков. любого другого крота уже бы понизили до 2 лиги
+6
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+6
Хоть и болею за ЦСКА вынужден признать - красная.
+5
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+5
Неакцентированный наступ же! 🤔
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Матчи Казарцева, которые обошлись бы без его косяков или скандалов, сложно вспомнить. Но, видимо, Василий очень нужный человек в судейском корпусе для определенных вещей. Иначе его непотопляемость и регулярные назначения на матчи сложно объяснить.
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+2
Ответ arspurs9
Даже интересно как это отмажут. Я еще могу понять отсутствие чистейшего пенальти в ворота Спартака - не стали внимательно смотреть эпизод, не хотели ставить особо точку, зацепились за плохой ракурс. Но в эпизоде с Мойзесом все более чем очевидно. Первый же повтор идеально показал весь момент. Тут невозможно ошибиться, это целенаправленное решение арбитра - не давать красную за фол на красную. А вот что им двигало - вопрос.
С пенальти все тоже более чем понятно, со всех ракурсов причем
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Ответ Бюджетник
Нужно обыскать сумки
мешок Мешкова обыскать
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Казарцев, видимо, поставил на ничью.
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Я увидел повтор, мне больно стало!
Намерено хотел покалечить! Потом еще прощения просит.
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Мне вот интересно, что кто-то реально ждал от Казарцева и Мешкова адекватного судейства? Я сразу как узнал что они судят сказал друзьям что будет клоунада...
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Ответ Бюджетник
Нужно обыскать сумки
В сумка врятли что найдут, надо проктолога звать
+1
0
+1
Ответ arspurs9
Даже интересно как это отмажут. Я еще могу понять отсутствие чистейшего пенальти в ворота Спартака - не стали внимательно смотреть эпизод, не хотели ставить особо точку, зацепились за плохой ракурс. Но в эпизоде с Мойзесом все более чем очевидно. Первый же повтор идеально показал весь момент. Тут невозможно ошибиться, это целенаправленное решение арбитра - не давать красную за фол на красную. А вот что им двигало - вопрос.
Не удивлюсь, если
Скажут, что акцентированный, но не настолько
Что он шагал, ставил ногу, а там икроножная
И КДК будет норм отмазой это, шуты даж не поймут, насколько комичны
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Ответ Дмитрий Шарапов
Это необъяснимо просто. Для удаления надо было ногу пополам сломать или что.
Крови же небыло
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Ответ </c/>
тут без вариантов, мешкова надо отстранять вместе с казарцевым...
И Безбородовым.👆
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Ответ Ибн Хоттабыч
Хоть и болею за ЦСКА вынужден признать - красная.
Тут полное единодушие у всех.
Кроме судеек.
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Скажут: «ну, вот если бы сломал…., тогда красная»…
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Очень похоже на КК.
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Игорь Федотов возвращается в масс медиа
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Казарцев бегал в маске сварщика, с розовым очком...
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Ответ Shast
С пенальти все тоже более чем понятно, со всех ракурсов причем
со всех ракурсов видно,а вы заметили предвзятость комментаторов?
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