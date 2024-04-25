«Обзор матча ЦСКА – «Спартак». «Матч Премьер» выложил 8-секундное видео стартового и финального свистков дерби
«Матч Премьер» поиронизировал над ничьей ЦСКА и «Спартака».
Московские клубы встретились в 21-м туре Мир РПЛ и не выявили победителя – 0:0.
В телеграм-канале «Матч Премьер» появилось 8-секундное видео с подписью «Обзор матча ЦСКА – «Спартак». В ролике показаны моменты стартового и финального свистков.
После 25 проведенных матчей «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 39 очков. ЦСКА идет седьмым с 38 баллами.