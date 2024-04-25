«Обзор матча ЦСКА – «Спартак». «Матч Премьер» выложил 8-секундное видео стартового и финального свистков дерби

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Матч ТВ ахахаха Футбол

«Матч Премьер» поиронизировал над ничьей ЦСКА и «Спартака».

Московские клубы встретились в 21-м туре Мир РПЛ и не выявили победителя – 0:0.

В телеграм-канале «Матч Премьер» появилось 8-секундное видео с подписью «Обзор матча ЦСКА – «Спартак». В ролике показаны моменты стартового и финального свистков. 

После 25 проведенных матчей «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 39 очков. ЦСКА идет седьмым с 38 баллами. 

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7 комментариев
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Хороший и содержательный обзор) Все лучшие моменты игры показали)
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Ну это они зря. Могли бы ещё включить золотой удар Зиньковского в створ, после которого игра каааак закипела, каааак понеслась (нет)
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В общем и целом полностью отражает ход матча.😅
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Хоть горько от игры, но стёб зачёт!
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Годнота)
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Ахха! Молодцы! 🤣
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Надо было добавить смех Генича в конце)))
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