«Обзор матча ЦСКА – «Спартак». «Матч Премьер» выложил 8-секундное видео стартового и финального свистков дерби

«Матч Премьер» поиронизировал над ничьей ЦСКА и «Спартака».

Московские клубы встретились в 21-м туре Мир РПЛ и не выявили победителя – 0:0.

В телеграм-канале «Матч Премьер» появилось 8-секундное видео с подписью «Обзор матча – « ». В ролике показаны моменты стартового и финального свистков.

После 25 проведенных матчей «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице Мир , набрав 39 очков. ЦСКА идет седьмым с 38 баллами.