Динамо Москва – Зенит где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 28 апреля
В воскресенье, 28 апреля, сыграют Динамо Москва и Зенит в 26 туре РПЛ 2023/2024.
- Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Динамо Москва – Зенит
- Начало матча запланировано на 19:15 по московскому времени.
Последние матчи Динамо Москва
- Оренбург – Динамо : 1 – 2
- Пари НН – Динамо : 1 – 4
- Оренбург – Динамо : 2 – 4
- Урал – Динамо : 2 – 1
- Динамо – Спартак : 1 – 2
Последние матчи Зенит
- Зенит – Рубин : 0 – 2
- Зенит – Оренбург : 1 – 0
- Зенит – Спартак : 0 – 0
- Краснодар – Зенит : 1 – 2
- Зенит – Балтика : 1 – 0
Прогноз на матч Динамо – Зенит
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