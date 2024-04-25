Слишкович о работе Казарцева в дерби: «Судья честно старается делать работу. Если он ошибся – у РФС есть люди, которые разберутся, они получают зарплату»

Владимир Слишкович прокомментировал работу арбитра Василия Казарцева.

«Спартак» и ЦСКА в четверг сыграли вничью 0:0 в матче 21-го тура Мир РПЛ.

– Как вам работа арбитра?

– Судья сделал свою работу. Никогда не смотрел повторы во время игры. В раздевалке были разговоры, что там пенальти. Может, и был. ВАР включился, принял решение. Все.

Желтая карточка Дуарте? Судья может ошибиться, давление дерби не только на игроках. Судья честно старается делать свою работу. Если он ошибся – у РФС есть люди, которые разберутся в моменте. Они получают зарплату за это, они разбираются, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Спартака».

Казарцев и Мешков – герои дерби. И вот почему

