Слишкович о работе Казарцева в дерби: «Судья честно старается делать работу. Если он ошибся – у РФС есть люди, которые разберутся, они получают зарплату»

Теги Спартак ЦСКА РФС судьи Василий Казарцев Алексис Дуарте Спорт-Экспресс Владимир Слишкович Футбол

Владимир Слишкович прокомментировал работу арбитра Василия Казарцева.

«Спартак» и ЦСКА в четверг сыграли вничью 0:0 в матче 21-го тура Мир РПЛ.

– Как вам работа арбитра?

– Судья сделал свою работу. Никогда не смотрел повторы во время игры. В раздевалке были разговоры, что там пенальти. Может, и был. ВАР включился, принял решение. Все.

Желтая карточка Дуарте? Судья может ошибиться, давление дерби не только на игроках. Судья честно старается делать свою работу. Если он ошибся – у РФС есть люди, которые разберутся в моменте. Они получают зарплату за это, они разбираются, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Спартака».

Казарцев и Мешков – герои дерби. И вот почему
 

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11 комментариев
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Очень деликатно высказанная позиция, респект. У большенства видивших этот матч, причём, болел обеих команд, оценка работы пары Казарцев-Мешков одназначная и матерно-нецензурная.
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-1
+21
Адекватно
+11
-3
+8
В рфс люди сами не знают, когда за игру рукой ставить пенку, а когда не ставить.
+4
0
+4
надо подавать протест на судейство и конкретно на красную в конце...это же просто натуральное убийство футболиста и пропуск момента с красной...
+3
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+3
Ответ ОттоДракула
В рфс люди сами не знают, когда за игру рукой ставить пенку, а когда не ставить.
Там просто порой не знаю где именно рука
+2
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+2
Уберите его из спартака, он слишком адекватный. И по-русски пытается говорить. Не подходит!
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Честно,это не про этого судью и ВАР Мешкова,они не по этой части....
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Когда же уже уберут этого казарцева и мешкова??
Их надо пожизненно отстранить от судейства за ихние косяки...
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Эти мрази до сих пор судят
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