ЦСКА – Спартак где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 25 апреля

В четверг, 25 апреля, сыграют ЦСКА и Спартак в 21 туре РПЛ 2023/2024.

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Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч-ТВ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют ЦСКА – Спартак

Начало матча запланировано на 20:30 по московскому времени.

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