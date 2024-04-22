ЦСКА – Спартак где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 25 апреля
В четверг, 25 апреля, сыграют ЦСКА и Спартак в 21 туре РПЛ 2023/2024.
➡ Угадывайте результаты матчей 💰💰💰
- Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют ЦСКА – Спартак
- Начало матча запланировано на 20:30 по московскому времени.
Последние матчи ЦСКА
- ЦСКА – Ахмат : 1 – 2
- ЦСКА – Балтика : 2 – 0
- Локомотив – ЦСКА : 3 – 3
- ЦСКА – Факел : 4 – 1
- Балтика – ЦСКА : 0 – 1
Последние матчи Спартак
- Ростов – Спартак : 1 – 5
- Зенит – Спартак : 0 – 0
- Сочи – Спартак : 1 – 0
- Динамо – Спартак : 1 – 2
- Спартак – Зенит : 1 – 2
Прогноз на матч ЦСКА – Спартак
🎁 Оставляйте свои прогнозы на матчи 💰💰💰