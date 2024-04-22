ЦСКА – Спартак где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 25 апреля

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Футбол

В четверг, 25 апреля, сыграют ЦСКА и Спартак в 21 туре РПЛ 2023/2024.

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Во сколько играют ЦСКА – Спартак

  • Начало матча запланировано на 20:30 по московскому времени.

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Прогноз на матч ЦСКА – Спартак

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