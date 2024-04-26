Гендиректор «Ахмата» о словах тренера «Сочи» про отравление: «Мы возмущены и хотим, чтобы провели расследование»

Теги премьер-лига Россия РФС Ахмат Матч ТВ Ахмед Айдамиров Сочи Роберт Морено Здоровье Футбол

В «Ахмате» прокомментировали слова Роберта Морено об отравлении игроков «Сочи».

В четверг «Ахмат» дома победил «Сочи» в матче перенесенного 21‑го тура Мир РПЛ со счетом 1:0. Перед игрой главный тренер «Сочи» Роберт Морено сообщил, что перед игрой 14 футболистов его команды отравились. По словам испанца, его команду «заставили играть».

– Очень тяжелая игра, очень тяжелая победа, крайне важная для нас. Но, честно говоря, победу омрачает эта непонятная ситуация с якобы отравлением у «Сочи». Очень неприятная ситуация.

За столько лет и за столько проведенных игр у нас дома в адрес «Ахмата» никто каких‑то подозрений никогда не высказывал. Честно говоря, мы крайне возмущены и хотим, чтобы по этому поводу провели расследование. Все‑таки президенты у наших клубов дружат.

Вроде как радоваться победе надо, а такой удар по нашему самолюбию! Мы в 18:45 узнали об этом. Для нас крайне неприятная ситуация. К нам приехала команда, в которой якобы произошло то, что никогда прежде не происходило.

– «Сочи» обращался к вам с просьбой о переносе? Или обращался в РФС или РПЛ?

– Нам в 18:45 сказали, что есть какая‑то неприятная ситуация. При этом внутри этой команды, «Сочи», мы не находимся! И мы не имеем прав переносить игру! Это не клубы и не лига решают.

Но если бы возникла реально какая‑то ситуация, то, думаю президенты наших клубов могли бы сами просить о переносе или чем‑то другом, учитывая их отношения. Для нашего клуба крайне важно разобраться в ситуации. При этом, если бы «Сочи» действительно был в таком нехорошем состоянии… Но они нас даже переигрывали!

– Правильно понял, что просьба о переносе была, но сперва толком вообще не сказали, в чем дело?

– Нам сказали, что футболисты соперника плохо себя чувствуют. Отмечу, «Сочи» прилетел в районе 13:00 в Грозный. Как можно утверждать, что команда отравилась? Все же есть врачи, их заключение... Мы им предложили сдать кровь даже.

Тут еще непонятно, когда они конкретно отравились, если отправились, – вчера, сегодня... Опять же, если отравились вообще, нам об этом неизвестно. Я могу говорить только за свою команду и не в праве говорить за соперника. Но эта ситуация крайне неприятна.

Не могу точно утверждать, готовы ли были все футболисты «Сочи» играть или нет. Но мы видели все, что они играли в футбол, – сказал Ахмед Айдамиров.

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18 комментариев
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Зная Ахмат, не верю я в эти совпадения люди по понятным причинам не любят Сочи за его босса, ну даже здесь люди готовы болеть за Сочи лишь бы Ахмат проиграл это показательно. Надеюсь вылетят, хотя Адиеву желаю удачи!
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Главное, в ходе следственных действий не выйти на самих себя.
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"К нам приехала команда, в которой якобы произошло то, что никогда прежде не происходило." - естественно, вы до этого на вылет не стояли перед игрой с принципиальным соперником
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Надо чтобы провели расследование и заставили извинятся, пока они не уехали. Как это так получается?
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Я один прочитал всë с акцентом?
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Так Сочи в день матча прилетел только и то после обеда? А какие тогда вопросы к Грозному? Где их отравить могли? Там больше вопросов к тому, что на борту самолета произошло, либо еще в Сочи. Но в любом случае, Сочи поделом за Оренбург и Ростов. Карма настигала.
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У Сочи уже был ротавирус. Это, вообще,, проблема для города Сочи и Абхазии. Тогда Оренбург согласился перенести матч. Так что, мог даже один игрок где-то зацепить и заразить других. Бредятина, что Ахмат траванул их. И Бог не Тимошка...
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Кадыров: Цакаев - самый светлый человек в мире, сотрудников ДПС надо наказать.

Расследование: Цакаев во время задержания пытался уйти от погони, оказал сопротивление сотрудникам ДПС и был пьян.
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Ответ Чебурашка от Гены
У Сочи уже был ротавирус. Это, вообще,, проблема для города Сочи и Абхазии. Тогда Оренбург согласился перенести матч. Так что, мог даже один игрок где-то зацепить и заразить других. Бредятина, что Ахмат траванул их. И Бог не Тимошка...
Не, ротавирус так не работает, чтобы за 5 часов всю команду положить. Это отравление. Причем отравление продуктами из одного места, в данном случае из ресторана в отеле. 146%
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щас еще видео-подтверждение снимут со словами: мы только шпили смотрели, никого не травили
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Жабогадюкинг.
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Дон дигидон опух
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извинятся надо?
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Какие же они ужасные люди, думают, что им все можно. Даже травить игроков чужой команды.

Уже вообще, все, что только можно и нельзя нарушают. На закон и мораль давно плевать им.

Почему мы это терпим? Жаль, что они в 90 не стали отдельным государством и не свалили от России, было бы намного лучше.
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Ответ Groznyi2024
Не, ротавирус так не работает, чтобы за 5 часов всю команду положить. Это отравление. Причем отравление продуктами из одного места, в данном случае из ресторана в отеле. 146%
Признаки ротавирусной инфекции появляются через 1–3 дня с момента заражения. Так что всё может быть. В 2020 тоже раз и 10 человек заболело. Подождем, что будет. Но то, что это Ахмат отравил, бредятина. И кто доказал, что отравление было продуктами? Раз были в ресторане, значит там и отравились? И отравились ли, вообще? Это может быть и ротавирус.
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