«Магнитка» с 10-м бюджетом в лиге стала лучшей! Все, что нужно знать о ее чемпионстве

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Магнитогорский «Металлург» – лучшая команда КХЛ!

С этим осознанием остальным клубам лиги теперь жить как минимум год, причем первые четыре месяца у них не будет даже возможности возразить. Уральцы по делу выиграли все серии плей-офф, а самой короткой при этом стала финальная – с «Локомотивом» они уложились всего в четыре матча. И почти без овертаймов – был один, но продлился всего 3:39.

Никто в истории Кубка Гагарина так быстро не разбирался в финале с соперником, как это сделала «Магнитка».

При этом в истории клуба финальных серий было предостаточно – вообще в российскую эпоху это уже 11-я такая битва для «Металлурга». Баланс положительный: 7 побед, 4 поражения. Правда, не всегда финал плей-офф подразумевал чемпионство для команд: были времена, когда титулы шли отдельно, а кубки – отдельно.

В рамках КХЛ побед в финалах теперь тоже больше, чем поражений – 3-2. И если предыдущий Кубок Гагарина был аж в 2016-м, то последняя битва за него – всего два года назад.

Можно было бы предположить, что костяк нынешней чемпионской команды состоит как раз из хоккеистов, которые проиграли ЦСКА в 2022-м, но это не так. В том финале играли сразу 8 человек из нынешнего состава «Магнитки» (довольно прилично для лиги, где игроки могут сменить три клуба за год) – важные в плане игры (и тогда, и сейчас), но вряд ли ключевые.

Первые Кубки Гагарина, завоеванные «Магниткой», навсегда связаны с супертройкой, где были Мозякин, Коварж и Зарипов – они не только тащили команду к титулу, но и переписывали статистику плей-офф.

Нынешний «Металлург» – другая история. Состав здесь значительно ровнее и без ярко выраженных звезд (масштабов Мозякина, во всяком случае). Игроки так и не смогли выйти на первое место в списке бомбардиров, хотя у них было на одну серию больше, чем у Голышева из «Автомобилиста».

Зато во вратарских рейтингах все четко. Илья Набоков успешно продолжает дело Василия Кошечкина. 21-летний голкипер по делу забрал титул MVP Кубка Гагарина – временами он самостоятельно тащил свою команду к чашке. Свой приз Набоков – в отличие от Кошечкина – взял в чемпионский сезон, но самое здесь главное, что это его дебютный (!) во взрослом хоккее.

Что касается личной статистики полевых, то хоть до Голышева никто и не дотянул, зато почти все в «Магнитке» – с очками. Командный топ-10 выглядит так, но в этой таблице куда интереснее последний пункт – из нынешних бомбардиров в прошлом сезоне тут были только Зернов и Юров.

Да, по факту чемпионская «Магнитка» собрана за год – не совсем с нуля, но с учетом нового тренерского штаба получился абсолютно другой конструктор. Заметно отличающийся от того, что был при Илье Воробьеве.

Андрей Разин пришел из «Северстали» и в итоге привел с собой солидный десант – сразу 5 игроков. В топ-10 клубных бомбардиров плей-офф-2024 не попал только защитник Макар Хабаров. Тренер удачно объединил новичков и местных игроков, плюс доверился молодым – и в первом же сезоне на новом месте получил Кубок Гагарина.

А если б все игроки «Металлурга» выдали игру, соответствующую контрактам, то команда могла бы пройти этот плей-офф еще быстрее. Михайлиса и Карпова, вообще выпадавшего из заявки по ходу некоторых серий, в таблице выше просто нет.

Кстати, в этом приятная уникальность победы «Магнитки»: клуб не стал участвовать в конкурсе «Кто забьет платежку по-максимуму». У уральцев еще много места под потолком (правда, контракты молодых не учитываются тут – но они там и не особо большие).

Более того, «Металлург» только 10-й в рейтинге зарплатных бюджетов сезона. Делит одну строчку с «Амуром», если верить «СЭ».

Отсюда приятный вывод: необязательно сорить контрактами налево и направо, чтобы писать историю. К слову, «Магнитка» свою уже переписала: это шестое чемпионство команды – в российскую эпоху столько же только у московского «Динамо», у остальных меньше.

Если же говорить только о КХЛ, то «Металлург» наравне с «Ак Барсом» самый продуктивный клуб: по три Кубка Гагарина за 5 финалов.

Фото: РИА Новости /Григорий Сысоев