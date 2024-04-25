ЦСКА — Спартак: прогноз на матч 25.04.2024, Премьер-лига

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Без всяких оговорок главный матч 21 тура. ЦСКА будет принимать на своем поле «Спартак», причем команды ведут борьбу за третью позицию. Понятно, что в отсутствие еврокубков не важно, второе ты место займешь или восьмое, все это будет просто хорошим воспоминанием. Но нужно все равно придумывать какие-то стимулы. Третье место и бронзовые медали чемпионата один из таких. В последние годы в российском футболе единолично правит «Зенит», и будет править еще долго, если те же московские команды не станут брать с гегемона пример. Там все четко, отлажено, начиная с работы руководства и всего менеджмента, заканчивая действиями игроков на поле. В этом сезоне к «Зениту» немного подтянулся «Краснодар». Там тоже всегда был виден почерк. Красивый или не очень, дело вкуса, но на этот раз южане долгое время создавали конкуренцию лидеру.

У всех московских команд, которые занимают места с третьего по шестое проблемы разные. Где-то провал тренерского штаба, где-то провал с трансферной кампанией, где-то не дорабатывает тот самый менеджмент. Взять ЦСКА. С приходом Владимира Федотова и приобретения ряда футболистов несколько лет назад, казалось, есть четкий вектор на то, что скоро армейцы будут претендовать на лидерство. Но вот прошел год, затем другой, тут еще один сезон подходит к концу, а ЦСКА будто топчется на месте. Яркие игры чередуются с откровенно слабыми. Заранее не знаешь, чего ожидать от «красно-синих» в каждом поединке. О «Спартаке» вообще можно снимать сериал на несколько сезонов и сотнями эпизодов. Вот теперь очередное московское дерби. Матч состоится на ВЭБ Арене, начало в 20:30 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П1, Ф1 (0), ТБ 2,5

ЦСКА

 

В самом первом матче после зимнего перерыва ЦСКА принимал на своем поле «Оренбург». Все шло хорошо, а стало еще лучше, когда за десять минут до конца матча Тамерлан Мусаев открыл счет. Однако в компенсированное время южноуральцы отыгрались, и это стало фишкой армейцев. Они не раз в этом сезоне упускали преимущество по ходу матчей. Впрочем, затем в чемпионате последовали две победы и две ничьи. В гостях с «Сочи» команда Федотова выигрывала 2 : 0, но завершила матч вничью. С «Локомотивом», напротив, пришлось спасаться, проигрывая по ходу матча 1 : 3.

 

Параллельно были успехи в Кубке России, сначала ЦСКА смог пройти «Ростов», а совсем недавно вышел в финал «Пути РПЛ», обыграв по сумме двух встреч «Балтику». Итого ни одного поражения, начиная с марта. Но в предыдущем туре в Москву пожаловал «Ахмат», которого мысленно уже все провожают в ФНЛ. Грозненцы выиграли, причем армейцы сильно облегчили гостям задачу, когда на 19-й минуте прямую красную карточку получил Виллиан да Силва Роша. Команде пришлось перестраиваться на игру вдесятером, что у нее вполне получилось.

Более того, «Ахмат» сейчас в таком состоянии, что прозевал атаку армейцев, которая привела к фолу в своей штрафной. ЦСКА повел в счете, нужно было только удержать преимущество, но не удалось. За десять минут до конца матча Мохамед Конате сравнял счет, а Бернард Бериша забил победный матч. В концовке красную получил еще и Игорь Дивеев. Со «Спартаком» не сыграют два важных игрока основы. Перед вами результаты пяти последних матчей ЦСКА.

  • Премьер-лига. 20.04.2024, ЦСКА — «Ахмат» — 1 : 2
  • Кубок России. 16.04.2024, ЦСКА — «Балтика» — 2 : 0
  • Премьер-лига. 13.04.2024, «Локомотив» — ЦСКА — 3 : 3
  • Премьер-лига. 07.04.2024, ЦСКА — «Факел» — 4 : 1
  • Кубок России. 03.04.2024, «Балтика» — ЦСКА — 0 : 1

Факты и цифры

  • ЦСКА 6 раз становился чемпионом России и 7 раз выигрывал чемпионат СССР, в 1991 году команда стала последним его победителем
  • Прошлый сезон армейцы стали вице-чемпионами и выиграли Кубок России
  • Лучший бомбардир команды в чемпионате нападающий Федор Чалов, на его счету 10 забитых мячей, 6 из них с пенальти
  • Лучший ассистенты полузащитники Иван Обляков и Аббосбек Файзуллаев, на счету обоих по 5 результативных передач

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Спартак

 

Болельщикам «Спартака» можно включить песню Виктора Цоя «Перемен» и слушать ее вечно. Перемены это перманентное состояние клуба, им не видно ни конца, ни края. Очередная громкая случилась неделю назад, когда в отставку все же был отправлен Гильермо Абаскаль. Прогнозы насчет того, что руководство дождется окончания сезона не оправдались. Как у больного наступает рецессия, так и «Спартак» после этого кадрового решения стал показывать вполне приличный футбол.

 

Тут пока сложно сказать, то ли это действие эффекта, желания игроков показать себя с лучшей стороны, или же это уже работа исполняющего обязанности боснийского специалиста Владимира Слишковича. Нельзя воскликнуть — «откуда что взялось?». Все это у команды было, в наличии набор квалифицированных исполнителей, по возможностям «Спартак» уступает разве что «Зениту». В оставшихся турах нужно просто показать, какими могут быть «красно-белые» в следующем чемпионате. В Ростове москвичам многие прочили поражение, а они возьми и разгроми хозяев. При этом команда Валерия Карпина была лучшей на весеннем отрезке чемпионата. Можно, конечно, сказать, что победу подарил сам «Ростов», количество ошибок у игроков зашкаливало, но ведь они допускали оплошности не сами по себе, а под давлением.

Далекоидущие выводы по одной игре делать рано. Правда, был до этого матч в Санкт-Петербурге на Кубок, там тоже Слишкович экспериментировал, но «Зенит» контролировал ход матча от и до. Тем интереснее будет посмотреть на то, что придумает тренерский штаб в матче с ЦСКА. «Спартак» славится подъемами и резкими спадами. Глядишь, и боснийца начнут рассматривать в качестве основного тренера. Перед вами результаты пяти последних матчей «красно-белых».

  • Премьер-лига. 21.04.2024, «Ростов» — «Спартак» — 1 : 5
  • Кубок России. 17.04.2024, «Зенит» — «Спартак» — 0 : 0
  • Премьер-лига. 13.04.2024, «Сочи» — «Спартак» — 1 : 0
  • Премьер-лига. 07.04.2024, «Динамо» — «Спартак» — 1 : 2
  • Кубок России. 03.04.2024, «Спартак» — «Зенит» — 1 : 2

Факты и цифры

  • «Спартаку» принадлежит рекорд по числу выигранных чемпионатов России — 10, в СССР команда выигрывала чемпионат 12 раз
  • Лучший бомбардир «Спартака» в текущем чемпионате Квинси Промес, на его счету 6 забитых мячей
  • Он же вместе с нападающим Александром Соболевым лидирует среди ассистентов, на счету обоих по 6 результативных передачами
  • Самый недисциплинированный игрок красно-белых Даниил Хлусевич, на его счету 6 желтых карточек и 1 красная

История личных встреч ЦСКА и Спартака

 

Предстоящий матч станет юбилейным двухсотым. Впервые команды сыграли друг с другом в 1922 году в рамках Кубка КФС Коломяги. ЦСКА выиграл на своем поле со счетом 4 : 2. Кроме этого команды пересекались еще в десяти различных турнирах. Большинство матчей сыграно в рамках советской высшей лиги. По победам ведет «Спартак», в то же время в российской Премьер-лиге больше выигрывал ЦСКА.

  • Победы ЦСКА — 74
  • Победы «Спартака» — 85
  • Ничьи — 40
  • Самая крупная победа ЦСКА — 10 : 1
  • Самая крупная победа «Спартака» — 8 : 0

Матчи команд в последние годы проходят с переменным успехом. С преимуществом в два мяча одна из команд победила в последний раз четыре года назад. У ЦСКА серия без побед насчитывает четыре матча. Точно можно предсказать, что встреча будет результативной. Последний раз нулевая ничья была зафиксирована в 2003 году. Результаты пяти последних поединков команд друг с другом перед вами.

  • Премьер-лига. 08.10.2023, «Спартак» — ЦСКА — 2 : 2
  • Премьер-лига. 21.05.2023, «Спартак» — ЦСКА — 2 : 1
  • Премьер-лига. 06.10.2022, ЦСКА — «Спартак» — 2 : 2
  • Кубок России. 20.04.2022, ЦСКА — «Спартак» — 0 : 1
  • Премьер-лига. 26.02.2022, «Спартак» — ЦСКА — 0 : 2

Коэффициенты букмекеров на матч ЦСКА — Спартак

 

Матч первого круга прошел с заметным преимуществом армейцев. В их составе дважды отличился Милан Гайич и оба раза с передач Ивана Облякова. «Спартак» отыгрался в первый раз и смог во второй, причем в компенсированное арбитром время. У ЦСКА в этом сезоне это «фирменный» знак, команда потеряла больше всех очков в чемпионате пропуская голы начиная с 75-й минуты матча. Настроение у команд сейчас тоже разное. Армейцы делают работу над ошибками, при этом не стоит забывать, что у них будут отсутствовать Роша и Дивеев. «Спартак» вдохновлен уверенной победой в Ростове, где команде впервые за много матчей приходилось не мучиться на поле, а играть и созидать. Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

  • Победа ЦСКА — 2,58
  • Ничья — 3,50
  • Победа «Спартака» — 2,71

Велик соблазн поставить на ничью, но она не устроит ни одну из команд. Матч наверняка пройдет в обоюдоострых атаках, и нужно ждать голов от тех и от других. Еще месяц назад можно было ставить на победу ЦСКА, но «Спартак» сейчас на подъеме, команда, скорее всего, не проиграет.

Где смотреть матч ЦСКА — Спартак

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