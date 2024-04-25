Чернов про 0:0 с ЦСКА: «Ничейная игра. Мяч попал в руку Чалову, но нельзя таким пенальти убивать игру»

Теги Спартак ЦСКА судьи Василий Казарцев Никита Чернов Матч ТВ Федор Чалов Футбол

Никита Чернов подвел итоги матча с ЦСКА (0:0).

Матч перенесенного 21‑го тура Мир РПЛ прошел в четверг на поле ЦСКА и завершился вничью 0:0. На 28‑й минуте главный арбитр Василий Казарцев после ВАРне назначил пенальти в пользу красно-белых за попадание мяча в руку форварда армейцев Федора Чалова.

«В таких играх важно не поиграть борьбу. Главное не ошибаться, мы один раз грубо ошиблись, но благо, нас простили. В целом игра ничейная была. Мы тоже пытались владеть мячом, иногда отдавали инициативу. Может быть, не так много было футбола, но было много борьбы. Думаю, на это было приятно посмотреть.

Мяч попал в руку Чалову, это точно. Я не знаю, в каком положении у него была рука. Он говорит, что ему ничего не попало или там от ноги отлетело, я не понял. Короче, он сам ничего не понял. Но мяч в руку попал, а там уже пускай судьи разбираются. Я думал, что будет пенальти. Но на повторе не так все очевидно. Я думаю, что нельзя таким пенальти убивать игру.

В матче с «Ростовом» мы пропустили один гол, сегодня не пропустили. Думаю, оборона выполнила свою задачу. Дальше надо с нападающих спрашивать. По‑моему, мы всего один удар нанесли по воротам ЦСКА. И то в руки Акинфееву. Если такому вратарю бить один раз, вряд ли что‑то получится», – сказал защитник «Спартака».

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5 комментариев
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Нельзя убить то, что уже мертво
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Если бы назначил и забили гол, то игра ожила бы, надо было отыгрываться, а так никто не хотел забивать...
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Ну, кстати, довольно адекватная позиция
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То, что мертво - умереть не может
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А таким как умяров с Динамо можно?
+1
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