«Скукотища, а не футбол. Все боялись проиграть». Бушманов о дерби ЦСКА – «Спартак»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Евгений Бушманов Футбол

Евгений Бушманов поделился мнением о матче ЦСКА – «Спартак».

Московское дерби в рамках 21-го тура Мир РПЛ закончилось ничьей со счетом 0:0.

«Сегодня была скукотища, а не футбол. Разговоров было много, но футбол получился слишком будничным. Но это можно понять, на команды давит результат, никто не хочет терять очки.

Особого желания победить я не увидел ни у одной команды. Сегодня все боялись проиграть», – сказал бывший игрок и тренер «Спартака».

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15 комментариев
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После таких матчей, РПЛ вообще смотреть больше не хочется (
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На самом деле по игре и схеме Слишковича есть ощущение, что он либо не знает что делать впереди, либо не сильно хочет, считая, что 0-0 это лучший счет. Даже несмотря на разгром Ростова, Спартак всё равно вначале готов был на ничью. Буквально все матчи почти у него сейчас играются от обороны. Ясно одно, с таким футболом на следующий сезон его точно не оставят. Он выпускает мертвейшего с нулевым потенциалом и в атаке и в обороне Денисова, чистых центральных полузащитников Пруцева и Мартинса, выстраивая схему «все в защите, трое атакуют, Хлусевич помогает». Отвратная игра, надеюсь нового тренера уже активно ищут на след сезон, не дай бог захотят этот футбол сохранить.
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Моментов у команд как волос на голове у их главных тренеров
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Наш футбол в полной Ж. Даже где 3-3 играют, это не мастерство а просто отсутствие уровня. Кто матч премьер подписку берет - безумцы
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Даешь отмучившимся зрителям со стадиона в виде компенсации по выходе назад деньги за билеты с зарплат игруль,а тем кто посапывал у теликов в виде компенсации на ночь на шару по всем матчканалам крутейшую эротику для подьема духа!
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Бушман, хорош, боялись кони, вернее, мясники и одновременно артисты-девочки. Позор команде ЦСКА. Надеюсь, нормальные болелы коней меня поймут, о чем я.
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Это не только в этом матче. Если вот этот вот Зенит лидер в настоящее время, являясь абсолютно серой командой, то что говорить об остальных. Смотришь ЛЧ и вот это го-но и диву даёшься.
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Да и в комментариях скукотища. Нужно немного взбодриться. Абаскаль, Абаскаль, Абаскаль, Абаскаль, Абаскаль, Абаскаль, Абаскаль, Абаскаль, Абаскаль, Абаскаль, Абаскаль, Абаскаль, Абаскаль, Абаскаль. Так то лучше, по бодрее будет.
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Ответ IlyaGrain
После таких матчей, РПЛ вообще смотреть больше не хочется (
Там и не на что смотреть
В атаку максимум играет 3 команды
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Ответ arspurs9
На самом деле по игре и схеме Слишковича есть ощущение, что он либо не знает что делать впереди, либо не сильно хочет, считая, что 0-0 это лучший счет. Даже несмотря на разгром Ростова, Спартак всё равно вначале готов был на ничью. Буквально все матчи почти у него сейчас играются от обороны. Ясно одно, с таким футболом на следующий сезон его точно не оставят. Он выпускает мертвейшего с нулевым потенциалом и в атаке и в обороне Денисова, чистых центральных полузащитников Пруцева и Мартинса, выстраивая схему «все в защите, трое атакуют, Хлусевич помогает». Отвратная игра, надеюсь нового тренера уже активно ищут на след сезон, не дай бог захотят этот футбол сохранить.
Ну он же сказал после Зенита, что: увидел, что команда не хочет проигрывать, это позитивно.
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Ответ Peter Parker
Ну он же сказал после Зенита, что: увидел, что команда не хочет проигрывать, это позитивно.
Выигрывать тоже не хочет. Не вижу ничего позитивного.
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Ответ arspurs9
Выигрывать тоже не хочет. Не вижу ничего позитивного.
Про позитив это слова Слишковича, так что все вопросы туда)
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Ответ arspurs9
На самом деле по игре и схеме Слишковича есть ощущение, что он либо не знает что делать впереди, либо не сильно хочет, считая, что 0-0 это лучший счет. Даже несмотря на разгром Ростова, Спартак всё равно вначале готов был на ничью. Буквально все матчи почти у него сейчас играются от обороны. Ясно одно, с таким футболом на следующий сезон его точно не оставят. Он выпускает мертвейшего с нулевым потенциалом и в атаке и в обороне Денисова, чистых центральных полузащитников Пруцева и Мартинса, выстраивая схему «все в защите, трое атакуют, Хлусевич помогает». Отвратная игра, надеюсь нового тренера уже активно ищут на след сезон, не дай бог захотят этот футбол сохранить.
По конспектам Вадика Евсеева.
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Ответ 2rmw28c6y6
Бушман, хорош, боялись кони, вернее, мясники и одновременно артисты-девочки. Позор команде ЦСКА. Надеюсь, нормальные болелы коней меня поймут, о чем я.
Оно, конечно, Спартак рвал и метал и только из-за того, что ЦСКА боялся проиграть, практически не создал ни одного опасного момента.
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