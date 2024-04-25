«Скукотища, а не футбол. Все боялись проиграть». Бушманов о дерби ЦСКА – «Спартак»

Евгений Бушманов поделился мнением о матче ЦСКА – «Спартак».

Московское дерби в рамках 21-го тура Мир закончилось ничьей со счетом 0:0.

«Сегодня была скукотища, а не футбол. Разговоров было много, но футбол получился слишком будничным. Но это можно понять, на команды давит результат, никто не хочет терять очки.

Особого желания победить я не увидел ни у одной команды. Сегодня все боялись проиграть», – сказал бывший игрок и тренер « ».