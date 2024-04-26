«Ман Сити» не проигрывает в АПЛ с декабря – 14 побед, 4 ничьих

«Манчестер Сити» продлил серию без поражений в АПЛ.

Команда Пепа Гвардиолы разгромила «Брайтон» в перенесенном матче 29-го тура чемпионата Англии (4:0).

Последнее поражение «горожан» в рамках лиги было зафиксировано 6 декабря – тогда они уступили «Астон Вилле» (0:1). С тех пор «Сити» провел 18 матчей в АПЛ, одержав 14 побед и 4 раза сыграв вничью.

18 апреля клуб из Манчестера сыграет с «Ноттингем Форест» на выезде.