«Ман Сити» не проигрывает в АПЛ с декабря – 14 побед, 4 ничьих

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Брайтон Футбол

«Манчестер Сити» продлил серию без поражений в АПЛ.

Команда Пепа Гвардиолы разгромила «Брайтон» в перенесенном матче 29-го тура чемпионата Англии (4:0).

Последнее поражение «горожан» в рамках лиги было зафиксировано 6 декабря – тогда они уступили «Астон Вилле» (0:1). С тех пор «Сити» провел 18 матчей в АПЛ, одержав 14 побед и 4 раза сыграв вничью. 

18 апреля клуб из Манчестера сыграет с «Ноттингем Форест» на выезде. 

20 комментариев
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Типичный Гвардиола, это уже на поток поставлено, с января они такой темп набирают каждый год
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-2
+24
Пирс Морган: Брайтон как я мог в вас верить, вы позор моей юности, это было похоже на забой чаек.
+21
-1
+20
Арсенал в шоке. Наконец-то команда заиграла после 20 лет безнадëги и тут Пеп с Сити, который уже второй год им водит при губам 😂
+20
-3
+17
Ответ леннорыч-абрамович
Комментарий скрыт
Реал с игры 4 матча подряд не могут выиграть у Сити
+12
-3
+9
Ответ леннорыч-абрамович
Комментарий скрыт
Реал на мой взгляд не потянул бы с Сити тягаться в чемпионате
+9
-2
+7
Ответ леннорыч-абрамович
Комментарий скрыт
Реал ни разу не выиграл у Сити.
+8
-2
+6
Гвардиола конечно же крут.
+4
0
+4
Ответ ман сити фейк
Реал с игры 4 матча подряд не могут выиграть у Сити
Ну Сити сильнее Реала, получается.
+6
-3
+3
и не проиграет
+2
0
+2
Ответ I PAINT IN BLUE
Реал на мой взгляд не потянул бы с Сити тягаться в чемпионате
Правда. Реал более слабой Ла Лиге набрали 78, 86, 84, 87, 68 а Сити регулярно набирают 85+ очков каждом сезоне. Исключение только сезон 19-20.
+2
0
+2
Ответ ман сити фейк
Реал с игры 4 матча подряд не могут выиграть у Сити
Реал против Сити Гвардиолы играл 8 матчей.
С игры смогли выиграть только 1 раз, когда отскочили на 90 минуте, забив 2 гола.
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+2
заголовок новости точь в точь из прошлого года
+1
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+1
Ответ леннорыч-абрамович
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В АПЛ и серий пенальти нет
+2
-2
0
Ответ CHELSEA_2008
Реал ни разу не выиграл у Сити.
У Великого Сити невозможно выиграть.
+3
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