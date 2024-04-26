Гвардиола о 4:0: «Брайтон» потерял многих игроков, но все равно играет мужественно и никогда не сдается. Очень хороший результат для «Сити»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Брайтон Кевин де Брюйне Футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подвел итоги игры с «Брайтоном».

«Горожане» одержали победу со счетом 4:0 в 29-м туре АПЛ.

«Я отдаю должное команде, потому что знаю, какому сопернику мы противостояли. В этом сезоне «Брайтон» потерял многих игроков. И даже несмотря на это, они играют мужественно и никогда не сдаются, они будут продолжать это делать.

Но это хороший результат для нас, очень хороший. Мы забили четыре гола, это главное. Мы сказали как команда, что если у нас не будет мяча, то мы будем терпеть. Игроки сделали это очень хорошо.

Осталось пять игр, мы знаем, что команды идут очень плотно. Мы должны выиграть каждый из этих матчей. С каждой игрой мы становимся все ближе [к чемпионству]».

О голе Кевина де Брюйне

«Это был отличный удар головой. Мы будем рады, если он захочет попробовать это снова», – сказал Гвардиола

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12 комментариев
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Пеп пожалуйста ещё 5 побед. Это было бы легендарно
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+13
Брайтон играл не мужественно, а тупо)) могли бы исходя из реалий попытаться вмешаться в гонку, играть низким блоком на контратаках, но решили поиграть в пас и выходить из под дикого прессинга перепасовками)) как итог уже в середине тайма матч был закончен)) хотя с их тренером изначально знал что так и будет)) не завидую тем, кто хочет распаренного глупца Де Дзерби))
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У Кевина первый гол головой в АПЛ. И сразу такой шикарный гол!
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Ответ I PAINT IN BLUE
У Кевина первый гол головой в АПЛ. И сразу такой шикарный гол!
четвёртый же
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Ответ Александр Рабонов
Учитывая как де дзерби любит пепа то я думаю он специально так сыграл)
Вообще не исключаю)) потому что против Арсенала он как раз начинал низким блоком на контратаках, но не прокатило)) а тут прям в открытую с первых минут)) ну такой себе слив конечно))
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Брайтон потерял игроков а Сити приобрёл помощь судьи даже против полудубля Брайтона
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смелости им точно не занимать
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Ответ ман сити фейк
Пеп пожалуйста ещё 5 побед. Это было бы легендарно
хорошо, только потому, что ты попросил, с уважением Пеп Гвардиола)
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Ответ Абдул Абакаев
четвёртый же
Блин, хотел написать, что первый гол головой за все время игры в АПЛ)
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Ответ Король Предголевых
Брайтон играл не мужественно, а тупо)) могли бы исходя из реалий попытаться вмешаться в гонку, играть низким блоком на контратаках, но решили поиграть в пас и выходить из под дикого прессинга перепасовками)) как итог уже в середине тайма матч был закончен)) хотя с их тренером изначально знал что так и будет)) не завидую тем, кто хочет распаренного глупца Де Дзерби))
Учитывая как де дзерби любит пепа то я думаю он специально так сыграл)
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Ответ Король Предголевых
Брайтон играл не мужественно, а тупо)) могли бы исходя из реалий попытаться вмешаться в гонку, играть низким блоком на контратаках, но решили поиграть в пас и выходить из под дикого прессинга перепасовками)) как итог уже в середине тайма матч был закончен)) хотя с их тренером изначально знал что так и будет)) не завидую тем, кто хочет распаренного глупца Де Дзерби))
Де Дзерби обычный тренер для среднего клуба, Ди Франческо тоже оды пели, в итоге ни в какой топ клуб он не пошёл.
А такие как Тухель, Пеп, Клопп, Семионе это тренеры высшего эшелона, они могут дать результат за короткое время или хотя бы рисунок примерный будет, в какой футбол будет играть команда, а такие как Тен Хаг, Рангник, Нагельсман это топ менеджеры но не топ тренеры, они могут знать какие упражнения делать лучше всего, а Пеп и Клопп могут создать банду которая будет за каждый сантиметр поля рвать и метать, пока Тен Хаг будет заниматься тренингом команды о каких то надеждах
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