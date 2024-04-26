Гвардиола о 4:0: «Брайтон» потерял многих игроков, но все равно играет мужественно и никогда не сдается. Очень хороший результат для «Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подвел итоги игры с «Брайтоном».

«Горожане» одержали победу со счетом 4:0 в 29-м туре .

«Я отдаю должное команде, потому что знаю, какому сопернику мы противостояли. В этом сезоне « » потерял многих игроков. И даже несмотря на это, они играют мужественно и никогда не сдаются, они будут продолжать это делать.

Но это хороший результат для нас, очень хороший. Мы забили четыре гола, это главное. Мы сказали как команда, что если у нас не будет мяча, то мы будем терпеть. Игроки сделали это очень хорошо.

Осталось пять игр, мы знаем, что команды идут очень плотно. Мы должны выиграть каждый из этих матчей. С каждой игрой мы становимся все ближе [к чемпионству]».

О голе де Брюйне

«Это был отличный удар головой. Мы будем рады, если он захочет попробовать это снова», – сказал .