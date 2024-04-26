Гвардиола о 4:0: «Брайтон» потерял многих игроков, но все равно играет мужественно и никогда не сдается. Очень хороший результат для «Сити»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подвел итоги игры с «Брайтоном».
«Горожане» одержали победу со счетом 4:0 в 29-м туре АПЛ.
«Я отдаю должное команде, потому что знаю, какому сопернику мы противостояли. В этом сезоне «Брайтон» потерял многих игроков. И даже несмотря на это, они играют мужественно и никогда не сдаются, они будут продолжать это делать.
Но это хороший результат для нас, очень хороший. Мы забили четыре гола, это главное. Мы сказали как команда, что если у нас не будет мяча, то мы будем терпеть. Игроки сделали это очень хорошо.
Осталось пять игр, мы знаем, что команды идут очень плотно. Мы должны выиграть каждый из этих матчей. С каждой игрой мы становимся все ближе [к чемпионству]».
О голе Кевина де Брюйне
«Это был отличный удар головой. Мы будем рады, если он захочет попробовать это снова», – сказал Гвардиола.
А такие как Тухель, Пеп, Клопп, Семионе это тренеры высшего эшелона, они могут дать результат за короткое время или хотя бы рисунок примерный будет, в какой футбол будет играть команда, а такие как Тен Хаг, Рангник, Нагельсман это топ менеджеры но не топ тренеры, они могут знать какие упражнения делать лучше всего, а Пеп и Клопп могут создать банду которая будет за каждый сантиметр поля рвать и метать, пока Тен Хаг будет заниматься тренингом команды о каких то надеждах