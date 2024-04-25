Георгий Тигиев: «Как-то накапало 10 млн, предложил отцу купить машину. Он отказался, а я повел себя как тупорылый – в тот же день взял новую «Ешку» за 4 млн»

Георгий Тигиев поделился историей о своем отце.

– Мне стыдно перед отцом за многие моменты. Я как-то ему сказал: «Прилетай в Москву, купим тебе машину». У меня тогда с премок и с зарплаты накапало 10 миллионов наликом. Даже если бы машина стоила больше, я бы добавил.

Мы походили по автосалону, но в итоге он отказался – сказал, что не хочет. А маме потом признался: «Как я возьму себе машину? Это неправильно, у же ее нет».



– Благородно.

– Да. А я повел себя как тупорылый человек. В этот же день взял новую «Ешку» за четыре миллиона. Приехал к отцу: «Пап, смотри какая!» Нет чтоб самому купить отцу машину, приехать и молча положить ключи на стол… Зачем я вообще у него спрашивал? Мама ему до сих пор припоминает тот отказ, – рассказал экс-защитник «Спартака».

В апреле 28-летний футболист присоединился к «Тандему», участвующему в пятом сезоне .

Экс-защитник «Спартака» Тигиев: «Мог 2-3 квартиры в Москве купить со своей зарплатой, но у меня их нет. Мозгов не было, никого не слушал»