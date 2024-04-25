Георгий Тигиев: «Как-то накапало 10 млн, предложил отцу купить машину. Он отказался, а я повел себя как тупорылый – в тот же день взял новую «Ешку» за 4 млн»

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Тигиев деньги Winline Медиалига ФК Тандем Футбол

Георгий Тигиев поделился историей о своем отце.

– Мне стыдно перед отцом за многие моменты. Я как-то ему сказал: «Прилетай в Москву, купим тебе машину». У меня тогда с премок и с зарплаты накапало 10 миллионов наликом. Даже если бы машина стоила больше, я бы добавил.

Мы походили по автосалону, но в итоге он отказался – сказал, что не хочет. А маме потом признался: «Как я возьму себе машину? Это неправильно, у Георгия же ее нет».

– Благородно.

– Да. А я повел себя как тупорылый человек. В этот же день взял новую «Ешку» за четыре миллиона. Приехал к отцу: «Пап, смотри какая!» Нет чтоб самому купить отцу машину, приехать и молча положить ключи на стол… Зачем я вообще у него спрашивал? Мама ему до сих пор припоминает тот отказ, – рассказал экс-защитник «Спартака».

В апреле 28-летний футболист присоединился к «Тандему», участвующему в пятом сезоне Winline Медиалиги.

Экс-защитник «Спартака» Тигиев: «Мог 2-3 квартиры в Москве купить со своей зарплатой, но у меня их нет. Мозгов не было, никого не слушал»

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13 комментариев
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В том-то и дело, что накапало, а не заработал.
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До ужаса отвратительный персонаж, зачем вообще здесь его интервью?
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Отец Тигиева:
- Как я возьму себе машину? Это неправильно! У Георгия же мозгов нет!
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Отвратительно...
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Ответ Денис Давыдов
До ужаса отвратительный персонаж, зачем вообще здесь его интервью?
Раскаивается. Другие всю жизнь такие. Лучше поздно, чем никогда.
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чел просто сам себя закатывает под асфальт...
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Все что нужно занть о паспортистах и их зп.
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Накапало у него. Кусок фанеры)
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Так-то, в конце 80-х имел денег на 2 жигули, стоял в льготной очереди на получение машины 5 лет. Один товарищ говорит, вот купил дом на Карельском, озеро большое, рядом лес и прочее, поехали посмотрим. Съездили, понравилось. Говорит, давай тебе присмотрим. Думал, думал, а так машину хотелось. Говорю, потерплю, может сейчас машину по очереди дадут. Через год отпустили цены, на эти деньги я смог купить через пол года кг колбасы. Сейчас такой дом в таком месте 10 млн.
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Ответ Денис Давыдов
До ужаса отвратительный персонаж, зачем вообще здесь его интервью?
Что б не делать, как он
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Ответ Феоктист
Так-то, в конце 80-х имел денег на 2 жигули, стоял в льготной очереди на получение машины 5 лет. Один товарищ говорит, вот купил дом на Карельском, озеро большое, рядом лес и прочее, поехали посмотрим. Съездили, понравилось. Говорит, давай тебе присмотрим. Думал, думал, а так машину хотелось. Говорю, потерплю, может сейчас машину по очереди дадут. Через год отпустили цены, на эти деньги я смог купить через пол года кг колбасы. Сейчас такой дом в таком месте 10 млн.
Исходя из этой истории, кого больше не любишь - коммунистов или демократов?
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