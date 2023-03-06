Подиум Алонсо в первой гонке за «Астон Мартин», доминирование «Ред Булл», Мазепину разрешили гоняться в Европе и другие события Гран-при Бахрейна
Sports.ru представляет дайджест первого Гран-при «Формулы-1» сезона-2023 в Бахрейне и других гоночных событий за прошедшую неделю.
1. Вот это дебют Алонсо в «Астон Мартин»: Фернандо финишировал третьим, завоевал 99-й подиум в карьере и стал гонщиком дня, а команда поднялась на второе место в Кубке конструкторов.
Двукратный чемпион надеется, что в нынешнем году получится вернуться и на верхнюю ступень подиума.
2. Гонку выиграл Ферстаппен, стартовавший с поула, Перес занял второе место и обеспечил «Ред Булл» дубль.
Победа стала для Макса второй подряд и 36-й в «Ф-1», «Ред Булл» оказался сильнейшим в 11 из 12 последних гонок. Нидерландцу остался один поул до показателя Алонсо.
Расселл предсказал, что «Ред Булл» выиграет все гонки 2023 года, Леклер и Вольфф видят чемпионов «на другой планете». Тем не менее, статистика утверждает, что победа на первом Гран-при – плохой знак для Ферстаппена.
3. «Феррари» исполнила классику: Леклер сошел из-за поломки. Перед гонкой Шарлю поставили вторую батарею из двух разрешенных на сезон. Сайнс проиграл Алонсо в борьбе за подиум и финишировал четвертым.
4. «Мерседес» – четвертая команда «Ф-1» по скорости, утверждает Хэмилтон. В первой гонке сезона примерно так и вышло: Хэмилтон финишировал лишь пятым, а Расселл уступил Строллу и расположился на седьмой строчке.
Вольфф уже намекает на смену концепции, хотя ранее Льюис назвал такие предположения «чушью».
5. Впечатляющее возвращение Стролла: пилот «Астон Мартин», пропустивший предсезонные тесты, рассказал, что не только перенес операцию на запястье, но и сломал палец на ноге. Ланс страдал по ходу Гран-при, но приехал к финишу шестым.
На старте канадец чуть не вынес Алонсо (столкновение обошлось без серьезных последствий) – тем не менее, Фернандо назвал партнера по команде «своим героем».
6. Экс-напарник Алонсо Окон также отличился. Пилот «Альпин» получил три штрафа за 22 минуты (хоть и не все по своей вине), а затем сошел.
7. Мазепин выиграл иск в европейском суде и получил разрешение участвовать в соревнованиях на территории ЕС.
8. ФИА снова изменила правила участия для гонщиков из России и Беларуси – исключений для спортсменов с двойным гражданством не будет.
9. Баттон побил мировой рекорд по скорости работы на тренажере для гонщиков.
10. Экспериментальный формат квалификации должен дебютировать в Имоле: пилоты проедут каждый сегмент на своем типе шин.
11. «Астон Мартин» показал новый медицинский автомобиль «Ф-1» – быстрейший SUV в мире.
⏱️ Хроника Гран-при: Ферстаппен выиграл первую гонку «Ф-1», Алонсо – на подиуме!
🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Бахрейна
Другие серии
1. Бошунг одержал первую победу за семь сезонов в «Формуле-2», основную гонку в Бахрейне выиграл Пуршер.
2. Марти победил в спринте «Формулы-3», Бортолето стал лучшим в воскресном заезде, Бедрин показал 22-е время в квалификации и не смог завоевать очки.
3. Эрикссон выиграл первую гонку сезона «Индикара» после столкновения лидеров Грожана и Маклоклина.
🔔 Ближайшие гонки
1. Второй Гран-при «Ф-1» пройдет в Саудовской Аравии с 17 по 19 марта.
2. В эти выходные – стартовые этапы Extreme E (тоже в Саудовской Аравии) – 11 и 12 марта.
Интереснейшие цитаты
Тото Вольфф: «Мерседес» добудет Хэмилтону 8-й титул, даже если мне придется толкать его по трассе»
Берни Экклстоун: «Массу лишили заслуженного титула в 2008-м – у Хэмилтона было все везение на свете. Михаэль Шумахер – единоличный рекордсмен для меня»
«По окончании сезона я разрешил себе есть и пить все, что мне хочется, в течение месяца». К началу подготовки у Ферстаппена было 10 кг лишнего веса
Глава «КАМАЗ-мастер»: «Выступать без флага и гимна недопустимо. Чувство патриотизма и родины у спортсмена может быть развито больше, чем у кого-либо»
Льюис Хэмилтон: «Очень рад за «Астон Мартин» и Алонсо. Здорово, что Фернандо вернулся в борьбу»
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