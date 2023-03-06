Подиум Алонсо в первой гонке за «Астон Мартин», доминирование «Ред Булл», Мазепину разрешили гоняться в Европе и другие события Гран-при Бахрейна

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Sports.ru представляет дайджест первого Гран-при «Формулы-1» сезона-2023 в Бахрейне и других гоночных событий за прошедшую неделю.

1. Вот это дебют Алонсо в «Астон Мартин»: Фернандо финишировал третьим, завоевал 99-й подиум в карьере и стал гонщиком дня, а команда поднялась на второе место в Кубке конструкторов.

Двукратный чемпион надеется, что в нынешнем году получится вернуться и на верхнюю ступень подиума.

2. Гонку выиграл Ферстаппен, стартовавший с поула, Перес занял второе место и обеспечил «Ред Булл» дубль.

Победа стала для Макса второй подряд и 36-й в «Ф-1», «Ред Булл» оказался сильнейшим в 11 из 12 последних гонок. Нидерландцу остался один поул до показателя Алонсо.

Расселл предсказал, что «Ред Булл» выиграет все гонки 2023 года, Леклер и Вольфф видят чемпионов «на другой планете». Тем не менее, статистика утверждает, что победа на первом Гран-при – плохой знак для Ферстаппена.

3. «Феррари» исполнила классику: Леклер сошел из-за поломки. Перед гонкой Шарлю поставили вторую батарею из двух разрешенных на сезон. Сайнс проиграл Алонсо в борьбе за подиум и финишировал четвертым.

4. «Мерседес» – четвертая команда «Ф-1» по скорости, утверждает Хэмилтон. В первой гонке сезона примерно так и вышло: Хэмилтон финишировал лишь пятым, а Расселл уступил Строллу и расположился на седьмой строчке.

Вольфф уже намекает на смену концепции, хотя ранее Льюис назвал такие предположения «чушью».

5. Впечатляющее возвращение Стролла: пилот «Астон Мартин», пропустивший предсезонные тесты, рассказал, что не только перенес операцию на запястье, но и сломал палец на ноге. Ланс страдал по ходу Гран-при, но приехал к финишу шестым.

На старте канадец чуть не вынес Алонсо (столкновение обошлось без серьезных последствий) – тем не менее, Фернандо назвал партнера по команде «своим героем».

6. Экс-напарник Алонсо Окон также отличился. Пилот «Альпин» получил три штрафа за 22 минуты (хоть и не все по своей вине), а затем сошел.

7. Мазепин выиграл иск в европейском суде и получил разрешение участвовать в соревнованиях на территории ЕС.

8. ФИА снова изменила правила участия для гонщиков из России и Беларуси – исключений для спортсменов с двойным гражданством не будет.

9. Баттон побил мировой рекорд по скорости работы на тренажере для гонщиков.

10. Экспериментальный формат квалификации должен дебютировать в Имоле: пилоты проедут каждый сегмент на своем типе шин.

11. «Астон Мартин» показал новый медицинский автомобиль «Ф-1» – быстрейший SUV в мире.

⏱️ Хроника Гран-при: Ферстаппен выиграл первую гонку «Ф-1», Алонсо – на подиуме!

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Бахрейна

Другие серии

1. Бошунг одержал первую победу за семь сезонов в «Формуле-2», основную гонку в Бахрейне выиграл Пуршер.

2. Марти победил в спринте «Формулы-3», Бортолето стал лучшим в воскресном заезде, Бедрин показал 22-е время в квалификации и не смог завоевать очки.

3. Эрикссон выиграл первую гонку сезона «Индикара» после столкновения лидеров Грожана и Маклоклина.

🔔 Ближайшие гонки

1. Второй Гран-при «Ф-1» пройдет в Саудовской Аравии с 17 по 19 марта.

2. В эти выходные – стартовые этапы Extreme E (тоже в Саудовской Аравии) – 11 и 12 марта.

Интереснейшие цитаты

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«По окончании сезона я разрешил себе есть и пить все, что мне хочется, в течение месяца». К началу подготовки у Ферстаппена было 10 кг лишнего веса

Глава «КАМАЗ-мастер»: «Выступать без флага и гимна недопустимо. Чувство патриотизма и родины у спортсмена может быть развито больше, чем у кого-либо»

Льюис Хэмилтон: «Очень рад за «Астон Мартин» и Алонсо. Здорово, что Фернандо вернулся в борьбу»

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1 комментарий

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Великий Алонсо
Главная и единственная новость в мире автоспорта прошедшего уикэнда - это подиум Алонсо, красивый обгон на классе Хамильтона и Сайнса на более быстрых болидах, все это Фернандо сделал очень красиво и по мастерски. 99 подиум в карьере, следующий должен быть юбилейный. Очень ждём 🙏
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