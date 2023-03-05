Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Бахрейна-2023
Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Бахрейна
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 25 очков
2. Серхио Перес («Ред Булл») – 18
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 15
4. Карлос Сайнс («Феррари») – 12
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 10
6. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 8
7. Джордж Расселл («Мерседес») – 6
8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 4
9. Пьер Гасли («Альпин») – 2
10. Алекс Албон («Уильямс») – 1
11. Юки Цунода («Альфа Таури») – 0
12. Логан Сарджент («Уильямс») – 0
13. Кевин Магнуссен («Хаас») – 0
14. Ник де Врис («Альфа Таури») – 0
15. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 0
16. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 0
17. Ландо Норрис («Макларен») – 0
18. Эстебан Окон («Альпин») – 0
19. Шарль Леклер («Феррари») – 0
20. Оскар Пиастри («Макларен») – 0
Положение команд в Кубке конструкторов
1. «Ред Булл» – 43 очка
2. «Астон Мартин» – 23
3. «Мерседес» – 16
4. «Феррари» – 12
5. «Альфа Ромео» – 4
6. «Альпин» – 2
7. «Уильямс» – 1
8. «Альфа Таури» – 0
9. «Хаас» – 0
10. «Макларен» – 0
Гран-при Бахрейна-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Перес – 2-й, Алонсо – 3-й
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Остается только надеяться на способность команды доводить машину по сезону. Темп кусками был, особенно, перед вторым пит-стопом.
Ну как, темп - сравнимый с АМ и Феррари Сайнса.
Не очень все радостно, но посмотришь на Макларен и просто стыдно кручиниться из-за 5 и 7 места. Очень жалко Маки было сегодня. :(
Астон Мартин - не ровня РБ, но сильны как никогда
Фернандо - всё ещё лев
Lans Stroll makes sense (скороговорка)
Пиастри сейчас грызёт ногти где-то в боксах Макларен, потому что теперь аутсайдеры - это Маки, Альфа Таури и Хаас.
Альпинисты не сильны в квалификационном темпе, но в гонке могут вскарабкиваться наверх.
Если Магомед не идёт к Халку, Халк идёт к Магомеду. Халк слабее Леклера и Сайнса, но в цирке не выступает. АУФ
Вильямс пошаманили с аэродинамикой и теперь вполне конкурентоспособны. К тому же, теперь у них 2 машины не только в дождевых гонках.
Мерседес опять сделали беспонтоновую машину.
Альфа Ромео держат марку и должны регулярно заезжать в очки в первой половине сезона.
Феррари... Клоуны ушли, а цирк остался. На самом деле, всё не так плохо. Темп есть и, что самое главное, есть пространство для прогресса. А надёжность - это дело поправимое (прошлогодний Ред Булл -тому подтверждение).
Ред Булл слишком стабильны и скучны.
Ну и конечно же... МАКС МАКС СУПЕР МАКС МАКС МАКС СУПЕР СУПЕР МАКС
жаль парня, гоняет он суперски, но машина...