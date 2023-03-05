Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Бахрейна-2023

Теги результаты Гран-при Бахрейна Феррари Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Уильямс Альфа Таури Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Астон Мартин Кевин Магнуссен Эстебан Окон Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Ник де Врис Чжоу Гуаньюй Шарль Леклер Ланс Стролл Джордж Расселл Александр Албон Ландо Норрис Альфа Ромео Логан Сарджент Юки Цунода Оскар Пиастри Альпин Авто
Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Бахрейна
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 25 очков
2. Серхио Перес («Ред Булл») – 18
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 15
4. Карлос Сайнс («Феррари») – 12
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 10
6. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 8
7. Джордж Расселл («Мерседес») – 6
8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 4
9. Пьер Гасли («Альпин») – 2
10. Алекс Албон («Уильямс») – 1
11. Юки Цунода («Альфа Таури») – 0
12. Логан Сарджент («Уильямс») – 0
13. Кевин Магнуссен («Хаас») – 0
14. Ник де Врис («Альфа Таури») – 0
15. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 0
16. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 0
17. Ландо Норрис («Макларен») – 0
18. Эстебан Окон («Альпин») – 0
19. Шарль Леклер («Феррари») – 0
20. Оскар Пиастри («Макларен») – 0
 
Положение команд в Кубке конструкторов
 
1. «Ред Булл» – 43 очка
2. «Астон Мартин» – 23
3. «Мерседес» – 16
4. «Феррари» – 12
5. «Альфа Ромео» – 4
6. «Альпин» – 2
7. «Уильямс» – 1
8. «Альфа Таури» – 0
9. «Хаас» – 0
10. «Макларен» – 0
 

Гран-при Бахрейна-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Перес – 2-й, Алонсо – 3-й

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26 комментариев

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Алексей
Ответ Бехруз Каримов
сейчас за лучший круг не даёт очки? До последнего круга у Гасли было.
Джоу на финише перебил, но т.к. он не в 10ке, то очко не дали никому
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Бехруз Каримов
сейчас за лучший круг не даёт очки? До последнего круга у Гасли было.
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Совесть Черданцева
Ответ DelNord
Кто мы? - Болельщики Мерседеса. Что мы хотим? - Уже не знаем. :) Остается только надеяться на способность команды доводить машину по сезону. Темп кусками был, особенно, перед вторым пит-стопом. Ну как, темп - сравнимый с АМ и Феррари Сайнса. Не очень все радостно, но посмотришь на Макларен и просто стыдно кручиниться из-за 5 и 7 места. Очень жалко Маки было сегодня. :(
Я тебя очень хорошо понимаю
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Luca di Montezemolo
Ответ DelNord
Кто мы? - Болельщики Мерседеса. Что мы хотим? - Уже не знаем. :) Остается только надеяться на способность команды доводить машину по сезону. Темп кусками был, особенно, перед вторым пит-стопом. Ну как, темп - сравнимый с АМ и Феррари Сайнса. Не очень все радостно, но посмотришь на Макларен и просто стыдно кручиниться из-за 5 и 7 места. Очень жалко Маки было сегодня. :(
Нет у этого мерса никакого темпа, сливают во всех высоко и среднескоростных поворотах, и перспектив у концепта нет, уже сам мерс все понял про это корыто, слишком мало прижима, в СА этому короту понравится . А вообще какая разница, про ф1 можно забывать на год , и надеяться что через год кто то догонит ньюивоз, а потом опять забывать, короче ждать пенсии ньюи. лол. Ладно пойду гляну когда там мотогп начнется, там есть свой космовоз, но хоть борьба напарников будет, а не вот это всё.
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Luca di Montezemolo
Ответ varankin.andrew
Тут надо менять регламент. Ну или хотя бы вместо переса садить Леклера или Рассела)))))
Никто ничего менять не будет, надеяться на это не стоит
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Рнпрл Аари
Ответ ibra207
Гасли с 20го места Окона конечно макнул с головой
Ну тут скорее раздолбайство Окона и команды
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DelNord
Кто мы? - Болельщики Мерседеса. Что мы хотим? - Уже не знаем. :)
Остается только надеяться на способность команды доводить машину по сезону. Темп кусками был, особенно, перед вторым пит-стопом.
Ну как, темп - сравнимый с АМ и Феррари Сайнса.
Не очень все радостно, но посмотришь на Макларен и просто стыдно кручиниться из-за 5 и 7 места. Очень жалко Маки было сегодня. :(
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ibra207
Гасли с 20го места Окона конечно макнул с головой
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Yury Sin
Что ж, с обоими чемпионатами все понятно после первой гонки. Ждем интересной борьбы между Феррари, Мерсами и возможно Астон Мартином (хотя вряд ли, несмотря на сегодняшний результат Алонсо).
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Рнпрл Аари
Даа. Отличная гонка. РБ с дублем. Алонсо красавчик хорошо отжарил Мерс и Сайнса и повезло со сходом Леклера. Жаль что Леклер сошел , хотя в тот момент даже на 2 место не было шансов. Окон и ко что исполнили вообще сверх непрофессионально. Ну и Маки совсем плохо((
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artembabich666
Быстрые выводы после гонки:
Астон Мартин - не ровня РБ, но сильны как никогда
Фернандо - всё ещё лев
Lans Stroll makes sense (скороговорка)
Пиастри сейчас грызёт ногти где-то в боксах Макларен, потому что теперь аутсайдеры - это Маки, Альфа Таури и Хаас.
Альпинисты не сильны в квалификационном темпе, но в гонке могут вскарабкиваться наверх.
Если Магомед не идёт к Халку, Халк идёт к Магомеду. Халк слабее Леклера и Сайнса, но в цирке не выступает. АУФ
Вильямс пошаманили с аэродинамикой и теперь вполне конкурентоспособны. К тому же, теперь у них 2 машины не только в дождевых гонках.
Мерседес опять сделали беспонтоновую машину.
Альфа Ромео держат марку и должны регулярно заезжать в очки в первой половине сезона.
Феррари... Клоуны ушли, а цирк остался. На самом деле, всё не так плохо. Темп есть и, что самое главное, есть пространство для прогресса. А надёжность - это дело поправимое (прошлогодний Ред Булл -тому подтверждение).
Ред Булл слишком стабильны и скучны.
Ну и конечно же... МАКС МАКС СУПЕР МАКС МАКС МАКС СУПЕР СУПЕР МАКС
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varankin.andrew
Ответ Luca di Montezemolo
Это просто смешно, пишешь прогноз что зря мерс не копирует ньюивозку и вцепились зубами в своё корыто, и потом видишь как они сливают больше 2 секунд с круга на софте. Делаешь прогноз что Ньюи поставит 2 ступень в ракету, а в реальности он ставит 3 с 4, и везет секунду даже феррари, а недокопия ньюивозки у астана лучшая из остальных, это же насколько хорош оригинал. Т.е прогнозы сбываются в гипертрофированном виде. Странное чувство, сезон только начался, и ведь ждешь его начала, и уже окончен, ну какая собственно разница кто будет подбирать крошки за звездолётом, алонсо, феррари или мерс допилят до их уровня.........до звездолёта ньюи световые годы, а тут всерьез обсуждают шансы эклера на свежем софте, хотя алонсо вообще не должен был бороться с фурами и мерсом, у них разница в темпе огромная была, видимо сломалась тачка от контакта. Нет смысла наверно вообще следить за новостями ф1, какой в этом смысл если интриги нет и не будет еще долго.
Тут надо менять регламент. Ну или хотя бы вместо переса садить Леклера или Рассела)))))
+1
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Luca di Montezemolo
Это просто смешно, пишешь прогноз что зря мерс не копирует ньюивозку и вцепились зубами в своё корыто, и потом видишь как они сливают больше 2 секунд с круга на софте. Делаешь прогноз что Ньюи поставит 2 ступень в ракету, а в реальности он ставит 3 с 4, и везет секунду даже феррари, а недокопия ньюивозки у астана лучшая из остальных, это же насколько хорош оригинал. Т.е прогнозы сбываются в гипертрофированном виде. Странное чувство, сезон только начался, и ведь ждешь его начала, и уже окончен, ну какая собственно разница кто будет подбирать крошки за звездолётом, алонсо, феррари или мерс допилят до их уровня.........до звездолёта ньюи световые годы, а тут всерьез обсуждают шансы эклера на свежем софте, хотя алонсо вообще не должен был бороться с фурами и мерсом, у них разница в темпе огромная была, видимо сломалась тачка от контакта. Нет смысла наверно вообще следить за новостями ф1, какой в этом смысл если интриги нет и не будет еще долго.
+7
-4
+3
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うちはイタチ
Ответ ALMANAC
Леклер и Норрис пытаются найти номер Хорнера
Норрис, думаю, уже не раз пожалел что отказал Быкам.
жаль парня, гоняет он суперски, но машина...
+4
0
+4
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Gonshic
отлично для РБ, АМ будет отнимать очки у Мерсов и Ферров и может даже возьмет 2 место в КК
0
0
0
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ffmp
Официально признаю что был не прав в отношении Астонов, приношу извинения перед Великим Алонсо
+3
-2
+1
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never-ending
Макларен днище ещё то...Жаль Ландо и Оскара в этой ситуации
0
0
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pan_admiral
Ответ LetTong
Вроде Чжоу забрал
Строллу просто 9 очков дали а не 8
0
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ALMANAC
Ответ Алексей Гусев
интересно, кто же выиграет чемп и КК?)
Цунода может побороться
+4
0
+4
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LetTong
Ответ pan_admiral
Стролл ЛК?
Вроде Чжоу забрал
0
0
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ALMANAC
Леклер и Норрис пытаются найти номер Хорнера
+12
0
+12
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Анатолий Зубков
Болельщикам Феррари команда облегчила жизнь в этом сезоне. Сразу же с первой гонки понятно, что ни о какой борьбе за титул речь не идёт.
+8
0
+8
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pan_admiral
Стролл ЛК?
0
0
0
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Алексей Гусев
интересно, кто же выиграет чемп и КК?)
0
0
0
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V3ttel
Феррари поможет только чудо
+10
0
+10
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