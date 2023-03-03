Формула-3. Бахрейн. Мини выиграл дебютную квалификацию, Бедрин – 22-й

Гонщик «Хайтека» Габриэле Мини показал лучшее время в первой квалификации сезона-2023 «Формулы-3» в Бахрейне.

Мини – пилот Академии « » и дебютант «Ф-3». Второе место занял Габриэль Бортолето (« »), третье – Грегуар Соси из «АРТ». Российский гонщик «Йенцера» Никита Бедрин завершил сессию 22-м с отставанием в 1,1 секунды от лидера.

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Гран-при Бахрейна-2023. Расписание трансляций

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