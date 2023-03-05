Фернандо Алонсо о шансе выиграть Гран-при в сезоне-2023: «Я бы сказал, что это возможно, ведь впереди 22 гонки»

Пилот « » признал, что считает возможным победу в Гран-при в нынешнем сезоне.

«Я бы сказал, что да, это возможно. Ведь в первой гонке ты стал третьим, а впереди еще 22 Гран-при. Даже в прошлом году – я помню, как на дождевом Гран-при Канады мы были на первом ряду стартовой решетки. За 22 гонки всякое может случиться, разные погодные условия и так далее.

Я сделаю все возможное, чтобы получить такой шанс. Может, нам понадобится помощь со стороны. В прошлом году нам требовалась «помощь» от лидирующих команд, чтобы просто попасть на подиум. Может быть, если в этом году у лидеров возникнут какие-то проблемы и они нам «помогут», это будет уже что-то большее, чем просто подиум. Посмотрим.

Понятное дело, что старт для нашего проекта вышел превосходным. Мы не ожидали, что окажемся настолько конкурентоспособными. Целью на сезон-2023 было побороться в середине, возглавить среднюю группу, сократить отставание от команд из топ-3. Возможно, даже единичный подиум не был в планах на сезон-2023, а сегодня мы обнаружили свою машину на втором месте по скорости в пелотоне, уступив лишь « ». Так что да, это приятный сюрприз, огромное поздравление всем в команде, всем ребятам на базе. Давайте наслаждаться моментом, и, будем надеяться продолжать прогрессировать в сезоне-2023 и продолжить приближаться к лидерам.

Что до инцидента на старте, то в четвертом повороте произошел контакт – и сначала я подумал, что это был Джордж Расселл. Но потом я посмотрел повтор и увидел, что это был Ланс. Знаете, он очень хорошо стартовал, раз догнал меня к четвертому повороту. Но нам повезло, обе машины не пострадали, и мы смогли продолжить гонку. Так что, во многих смыслах это был наш счастливый день», – рассказал Алонсо.

Алонсо украл первый Гран-при года: разделал Хэмилтона и «Феррари» в сложнейшем повороте трассы. Забрал подиум!