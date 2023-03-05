Льюис Хэмилтон: «Мерседес» – четвертая команда по скорости»
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мыслями после Гран-при Бахрейна, в котором он финишировал пятым.
«Нам нужно продолжать работать. Мы знаем, что сейчас находимся не там, где нам нужно, и что у нас неправильная машина. Это сложно, но я должен стараться и оставаться позитивным, не вешать нос и подбадривать ребят, быть для них лучом света и набрать как можно больше очков за уик-энд», – сказал Льюис.
Хэмилтон также высказался о конкурентах из «Феррари». Напомним, пилот Скудерии Шарль Леклер сошел из-за проблем с мотором.
«Впереди нас должна была ехать еще одна «Феррари», так что мы вообще могли финишировать шестыми. Подиума и близко не было. Они [«Феррари»] просто были быстрее нас. Мы четвертая команда по скорости.
Я был в секунде от Сайнса, но не смог удержаться за ним. Он просто уехал. Я же сделал все что смог».
Пилот «Мерседеса» также рассказал немного о работе своей команды:
«Когда мы обсуждали стратегию в понедельник, я сказал ребятам, что будет не очень хорошо проводить такой длинный отрезок, какой они предложили. И это действительно было так. В общем, нас ждет много работы.
Нам просто нужно добавить прижимную силу – нам ее не хватает. Вот тогда и появятся хорошие времена. Как только мы сильнее нагрузим заднюю и переднюю часть болида, у нас появится темп».
Кроме того, Хэмилтон отметил результат «Астон Мартин»: Ланс Стролл стал шестым, а Фернандо Алонсо – третьим.
«Он [Алонсо] отлично поработал. Здорово это видеть. Да и весь «Астон Мартин» в целом хорошо постарался. Так что у нас много работы, потому что половина их машины – от нас. И они пользуются нашей аэротрубой. Так что нам нужно работать».
Что случилось на Гран-при Бахрейна: Леклер опять сломался, Алонсо порвал «Мерседесы» и «Феррари», Ферстаппен уничтожил всех
Это сложно понять?
Спрашиваю еще раз:
Как умудрился Стролл на более медленной машине ехать по темпу более быстрее чем Расселл?
Выходит, несмотря на ошибки, Стролл все равно держит более быстрый темп чем Расселл, который ехал вообще без ошибок. И это на более медленной машине по твоей версии. Неплохо Стролл за зиму скилл прокачал
В позапрошлом году Алонсо с протезами в челюстях ездил например. На темп болида такие вещи могут и не повлиять.
По скорости Мерседес быстрее Астона, но существенную роль играет деградация.
Вот симуляции квалификации Алонсо vs Рассел vs Хэмильтон:
https://www.youtube.com/watch?v=vcSJPkt9IBw&t=3s&ab_channel=RacingTelemetry
Оказались выше мерсов. Чистое поражение мерса по стратегии