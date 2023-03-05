Льюис Хэмилтон: «Мерседес» – четвертая команда по скорости»

Теги Гран-при Бахрейна Феррари Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Астон Мартин Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мыслями после Гран-при Бахрейна, в котором он финишировал пятым.

«Нам нужно продолжать работать. Мы знаем, что сейчас находимся не там, где нам нужно, и что у нас неправильная машина. Это сложно, но я должен стараться и оставаться позитивным, не вешать нос и подбадривать ребят, быть для них лучом света и набрать как можно больше очков за уик-энд», – сказал Льюис.

Хэмилтон также высказался о конкурентах из «Феррари». Напомним, пилот Скудерии Шарль Леклер сошел из-за проблем с мотором.

«Впереди нас должна была ехать еще одна «Феррари», так что мы вообще могли финишировать шестыми. Подиума и близко не было. Они [«Феррари»] просто были быстрее нас. Мы четвертая команда по скорости.

Я был в секунде от Сайнса, но не смог удержаться за ним. Он просто уехал. Я же сделал все что смог».

Пилот «Мерседеса» также рассказал немного о работе своей команды:

«Когда мы обсуждали стратегию в понедельник, я сказал ребятам, что будет не очень хорошо проводить такой длинный отрезок, какой они предложили. И это действительно было так. В общем, нас ждет много работы.

Нам просто нужно добавить прижимную силу – нам ее не хватает. Вот тогда и появятся хорошие времена. Как только мы сильнее нагрузим заднюю и переднюю часть болида, у нас появится темп».

Кроме того, Хэмилтон отметил результат «Астон Мартин»: Ланс Стролл стал шестым, а Фернандо Алонсо – третьим.

«Он [Алонсо] отлично поработал. Здорово это видеть. Да и весь «Астон Мартин» в целом хорошо постарался. Так что у нас много работы, потому что половина их машины – от нас. И они пользуются нашей аэротрубой. Так что нам нужно работать».

Что случилось на Гран-при Бахрейна: Леклер опять сломался, Алонсо порвал «Мерседесы» и «Феррари», Ферстаппен уничтожил всех  

18 комментариев

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Grigpar
Ответ Ihor Soldatkin
Это не связано, то не связано. А что связано, просвети? Спрашиваю еще раз: Как умудрился Стролл на более медленной машине ехать по темпу более быстрее чем Расселл?
Очень просто. У Мерседеса деградировала резина, пишу в какой раз. По всем радиопереговорам, и Мерседеса, и АМ, это говорилось не раз. Да сам Алонсо говорил, что они страдают, в виду чего нужно разработать чуть другую тактику, что бы получить преимущество.
Это сложно понять?
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Ihor Soldatkin
Ответ Grigpar
Так ошибки у Стролла были связаны с выездами за пределы трассы, где нет никакой гравийки и влет в Алонсо на старте. Загонятель ты в угол наш. :) Т.е. они не связаны с темпом.
Это не связано, то не связано. А что связано, просвети?

Спрашиваю еще раз:
Как умудрился Стролл на более медленной машине ехать по темпу более быстрее чем Расселл?
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Grigpar
Ответ Ihor Soldatkin
Ну молодец, загнал себя в угол. Выходит, несмотря на ошибки, Стролл все равно держит более быстрый темп чем Расселл, который ехал вообще без ошибок. И это на более медленной машине по твоей версии. Неплохо Стролл за зиму скилл прокачал
Так ошибки у Стролла были связаны с выездами за пределы трассы, где нет никакой гравийки и влет в Алонсо на старте. Загонятель ты в угол наш. :) Т.е. они не связаны с темпом.
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Ihor Soldatkin
Ответ Grigpar
Очень просто. Он испытывал физическую боль, но от этого не страдал темп. Иногда только он ошибки делал, ты это видел в трансляции, если смотрел гонку. В позапрошлом году Алонсо с протезами в челюстях ездил например. На темп болида такие вещи могут и не повлиять.
Ну молодец, загнал себя в угол.
Выходит, несмотря на ошибки, Стролл все равно держит более быстрый темп чем Расселл, который ехал вообще без ошибок. И это на более медленной машине по твоей версии. Неплохо Стролл за зиму скилл прокачал
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Антон Якимцев
Так он всегда на таких четвёртых брал титулы вопреки технике, так что вперёд за восьмым, Лью.
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Grigpar
Ответ Paninaro
На пит первым зовут впередиидущего в большинстве случаев. Жоре надо стартовать лучше, стоял-то впереди. То, что Жора валил на все и убил шины, отнюдь не значит, что он был быстрее. Был бы быстрее - финишировал бы впереди, в Мерсе его не задвигают. В отличие от Переса в РБ.)
Надо было экономить как Льюис шины?? Когда Астон на хвосте атаки проводил? :))) Угар просто, что пишите. Он же и обратился к команде по причине угрозы потери позиции и того, что его тормозил Хэмильтон. На, что ему сообщили, что у Льюиса действительно проблемы с деградацией софта.
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Grigpar
Ответ Ihor Soldatkin
Если Мерседес быстрее Астона, то каким образом однорукий без наката Стролл в гонке без проблем приезжает выше Расселла?
Очень просто. Он испытывал физическую боль, но от этого не страдал темп. Иногда только он ошибки делал, ты это видел в трансляции, если смотрел гонку.
В позапрошлом году Алонсо с протезами в челюстях ездил например. На темп болида такие вещи могут и не повлиять.
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Ihor Soldatkin
Ответ Grigpar
Да конечно Мерсы опять взялись за свои рассказы про худший болид. По скорости Мерседес быстрее Астона, но существенную роль играет деградация. Вот симуляции квалификации Алонсо vs Рассел vs Хэмильтон: https://www.youtube.com/watch?v=vcSJPkt9IBw&t=3s&ab_channel=RacingTelemetry
Если Мерседес быстрее Астона, то каким образом однорукий без наката Стролл в гонке без проблем приезжает выше Расселла?
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dw4xbhdgb8
Ответ Paninaro
На пит первым зовут впередиидущего в большинстве случаев. Жоре надо стартовать лучше, стоял-то впереди. То, что Жора валил на все и убил шины, отнюдь не значит, что он был быстрее. Был бы быстрее - финишировал бы впереди, в Мерсе его не задвигают. В отличие от Переса в РБ.)
Самый адекватный комментарий
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Paninaro
Ответ Fonbaron
Не факт. В самом начале Рассел был быстрее и хотел поменять шины, но Мерседес примой держит Льюиса и пожертвовали пит стоп в сторону Рассела, который откатился сразу. Ну а АМ хорошо провели стратегию и Оказались выше мерсов. Чистое поражение мерса по стратегии
На пит первым зовут впередиидущего в большинстве случаев. Жоре надо стартовать лучше, стоял-то впереди. То, что Жора валил на все и убил шины, отнюдь не значит, что он был быстрее. Был бы быстрее - финишировал бы впереди, в Мерсе его не задвигают. В отличие от Переса в РБ.)
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Grigpar
Ответ Алексей
Кому нужны стимуляции, когда уже есть боевая гонка? Нандо как щенков уделал Жорика и люсю с тотошкой. Вот и все. Мерс сдулся
Это квала в их исполнении. И Феррари и Мерседес быстрее. Но и шины деградируют быстрее, чем и надо пользоваться Алонсо.
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Орбит Орбит
думаю десятая)
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Алексей
Ответ Grigpar
Да конечно Мерсы опять взялись за свои рассказы про худший болид. По скорости Мерседес быстрее Астона, но существенную роль играет деградация. Вот симуляции квалификации Алонсо vs Рассел vs Хэмильтон: https://www.youtube.com/watch?v=vcSJPkt9IBw&t=3s&ab_channel=RacingTelemetry
Кому нужны стимуляции, когда уже есть боевая гонка? Нандо как щенков уделал Жорика и люсю с тотошкой. Вот и все. Мерс сдулся
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Grigpar
Ответ Fonbaron
Не факт. В самом начале Рассел был быстрее и хотел поменять шины, но Мерседес примой держит Льюиса и пожертвовали пит стоп в сторону Рассела, который откатился сразу. Ну а АМ хорошо провели стратегию и Оказались выше мерсов. Чистое поражение мерса по стратегии
Да конечно Мерсы опять взялись за свои рассказы про худший болид.
По скорости Мерседес быстрее Астона, но существенную роль играет деградация.
Вот симуляции квалификации Алонсо vs Рассел vs Хэмильтон:
https://www.youtube.com/watch?v=vcSJPkt9IBw&t=3s&ab_channel=RacingTelemetry
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ibra207
Пора начинать искать место в топ команде
+2
-2
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ffmp
Адекватная самокритика, надеюсь найдут эту прижимную силу за будущие две гонки и почти месячный перерыв. Впреди у них почти что два месяца +- свободного календаря, дальше уже все будет плотнее и намного сложнее дорабатывать болид
+6
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Fonbaron
Не факт. В самом начале Рассел был быстрее и хотел поменять шины, но Мерседес примой держит Льюиса и пожертвовали пит стоп в сторону Рассела, который откатился сразу. Ну а АМ хорошо провели стратегию и
Оказались выше мерсов. Чистое поражение мерса по стратегии
+5
-5
0
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9f99s5s6fr
Не далеко от истины, учитывая, что поломанный Стролл, который и в полном здравии не считался равным Расселу, приехал выше)
+12
-1
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