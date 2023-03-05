Льюис Хэмилтон: «Мерседес» – четвертая команда по скорости»

Пилот «Мерседеса» поделился мыслями после Гран-при Бахрейна, в котором он финишировал пятым.

«Нам нужно продолжать работать. Мы знаем, что сейчас находимся не там, где нам нужно, и что у нас неправильная машина. Это сложно, но я должен стараться и оставаться позитивным, не вешать нос и подбадривать ребят, быть для них лучом света и набрать как можно больше очков за уик-энд», – сказал Льюис.

Хэмилтон также высказался о конкурентах из «Феррари». Напомним, пилот Скудерии Шарль Леклер сошел из-за проблем с мотором.

«Впереди нас должна была ехать еще одна «Феррари», так что мы вообще могли финишировать шестыми. Подиума и близко не было. Они [«Феррари»] просто были быстрее нас. Мы четвертая команда по скорости.

Я был в секунде от Сайнса, но не смог удержаться за ним. Он просто уехал. Я же сделал все что смог».

Пилот « » также рассказал немного о работе своей команды:

«Когда мы обсуждали стратегию в понедельник, я сказал ребятам, что будет не очень хорошо проводить такой длинный отрезок, какой они предложили. И это действительно было так. В общем, нас ждет много работы.

Нам просто нужно добавить прижимную силу – нам ее не хватает. Вот тогда и появятся хорошие времена. Как только мы сильнее нагрузим заднюю и переднюю часть болида, у нас появится темп».

Кроме того, Хэмилтон отметил результат « »: Ланс Стролл стал шестым, а – третьим.

«Он [Алонсо] отлично поработал. Здорово это видеть. Да и весь «Астон Мартин» в целом хорошо постарался. Так что у нас много работы, потому что половина их машины – от нас. И они пользуются нашей аэротрубой. Так что нам нужно работать».

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