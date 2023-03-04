Гран-при Бахрейна-2023. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 18:00

В воскресенье, 5 марта, пройдет первая гонка «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Бахрейна. Старт заезда – в 18:00 по московскому времени.

Международный автодром Бахрейна

5 марта 2023 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Серхио Перес («Ред Булл»)

3. Шарль Леклер («Феррари»)

4. Карлос Сайнс («Феррари»)

5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

6. Джордж Расселл («Мерседес»)

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

8. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

9. Эстебан Окон («Альпин»)

10. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

11. Ландо Норрис («Макларен»)

12. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

13. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

14. Юки Цунода («Альфа Таури»)

15. Алекс Албон («Уильямс»)

16. Логан Сарджент («Уильямс»)

17. Кевин Магнуссен («Хаас»)

18. Оскар Пиастри («Макларен»)

19. Ник де Врис («Альфа Таури»)

20. Пьер Гасли («Альпин»)

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