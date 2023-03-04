Гран-при Бахрейна-2023. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 18:00

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В воскресенье, 5 марта, пройдет первая гонка «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Бахрейна. Старт заезда – в 18:00 по московскому времени.

Международный автодром Бахрейна
5 марта 2023 года
Гонка
Стартовый порядок
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
2. Серхио Перес («Ред Булл»)
3. Шарль Леклер («Феррари»)
4. Карлос Сайнс («Феррари»)
5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
6. Джордж Расселл («Мерседес»)
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
8. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
9. Эстебан Окон («Альпин»)
10. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
11. Ландо Норрис («Макларен»)
12. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)
13. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)
14. Юки Цунода («Альфа Таури»)
15. Алекс Албон («Уильямс»)
16. Логан Сарджент («Уильямс»)
17. Кевин Магнуссен («Хаас»)
18. Оскар Пиастри («Макларен»)
19. Ник де Врис («Альфа Таури»)
20. Пьер Гасли («Альпин»)
 
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6 комментариев

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Илья Такой
Отец будет вторым скриньте
0
-1
-1
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Sanan1908
Ответ Kemal Gul
Пропустил начало квалы, что с Гасли случилось?
Круг отменили , поэтому на таком месте)
+2
0
+2
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Artem15
Ответ Kemal Gul
Пропустил начало квалы, что с Гасли случилось?
У него списали последний быстрый круг, но он и с ним не выходил из первого сегмента
+2
0
+2
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Kemal Gul
Ответ Niko [Ars]
ничего вроде, просто плохо проехал
Спасибо! Странно, на Альфе обычно так квалы не проваливал. Может, не привык ещё к новому болиду
0
0
0
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Niko [Ars]
Ответ Kemal Gul
Пропустил начало квалы, что с Гасли случилось?
ничего вроде, просто плохо проехал
+2
0
+2
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Kemal Gul
Пропустил начало квалы, что с Гасли случилось?
0
0
0
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