Ферстаппен обогнал Боттаса по поул-позициям, до показателя Алонсо – один поул

Гонщик « » стал быстрейшим в квалификации к Гран-при Бахрейна.

Поул стал для Ферстаппена вторым подряд и 21-м в карьере. Двукратный чемпион «Формулы-1» обогнал по данному показателю пилота « » и чемпиона мира 1996 года Дэймона Хилла.

Максу осталось выиграть один поул, чтобы сравняться с другим двукратным чемпионом – из «Астон Мартин».

Гран-при Бахрейна-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Перес – 2-й, Леклер – 3-й

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