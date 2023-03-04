Ферстаппен обогнал Боттаса по поул-позициям, до показателя Алонсо – один поул

Теги Дэймон Хилл Гран-при Бахрейна Фернандо Алонсо Ред Булл Формула-1 Валттери Боттас Астон Мартин Макс Ферстаппен Альфа Ромео Авто

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал быстрейшим в квалификации к Гран-при Бахрейна.

Поул стал для Ферстаппена вторым подряд и 21-м в карьере. Двукратный чемпион «Формулы-1» обогнал по данному показателю пилота «Альфа Ромео» Валттери Боттаса и чемпиона мира 1996 года Дэймона Хилла.

Максу осталось выиграть один поул, чтобы сравняться с другим двукратным чемпионом – Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».

Гран-при Бахрейна-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Перес – 2-й, Леклер – 3-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Grigpar
Ответ 9f99s5s6fr
Валера неплохо гонялся: 2 раза второй в чемпионате, 2 раза третий. Вы так говорите, как будто Боттас это какой то Мазепин. Вместо того, чтобы говорить о том, что Фернандо много раз ошибался с выбором команды, лучше на Валеру набросить🙈
Валера был абсолютным вторриком. Собирал у лидера команды, что было и даже так набил статистику как у легендарных гонщиков, которые добывали боевые титулы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
9f99s5s6fr
Ответ Grigpar
Только вдумайтесь, что это был за болид у Мерса, если Боттас наклепал там 20 поул, всего 1-го до Фернандо не хватило за всю его карьеру. И за что боролся Боттас? За чемпионство боролся хоть раз? У Фернандо 21 поул в разных командах при том, что у него 2 титула, 2 вице-чемпионства, ну и 2007 можно засчитать как сезон в полной борьбе за титул.
Валера неплохо гонялся: 2 раза второй в чемпионате, 2 раза третий. Вы так говорите, как будто Боттас это какой то Мазепин. Вместо того, чтобы говорить о том, что Фернандо много раз ошибался с выбором команды, лучше на Валеру набросить🙈
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Be_Fun
Ответ Grigpar
Только вдумайтесь, что это был за болид у Мерса, если Боттас наклепал там 20 поул, всего 1-го до Фернандо не хватило за всю его карьеру. И за что боролся Боттас? За чемпионство боролся хоть раз? У Фернандо 21 поул в разных командах при том, что у него 2 титула, 2 вице-чемпионства, ну и 2007 можно засчитать как сезон в полной борьбе за титул.
80 1-2 мест в квалах двумя машинами за 8 лет. Но левайсоподсосы всегда блеют что у редбула невероятный ракеовоз
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Grigpar
Только вдумайтесь, что это был за болид у Мерса, если Боттас наклепал там 20 поул, всего 1-го до Фернандо не хватило за всю его карьеру. И за что боролся Боттас? За чемпионство боролся хоть раз?
У Фернандо 21 поул в разных командах при том, что у него 2 титула, 2 вице-чемпионства, ну и 2007 можно засчитать как сезон в полной борьбе за титул.
+19
-2
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alesha_451
Ответ Мадина Уйгурова
Валера красава, на самовозке Мерсовской набил стату))
Все набивают на самовозках, кто-то лучше кто-то хуже
+2
-7
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ALMANAC
Отличный первый ряд. У ферок не всех психов поймали. Миды, обломки, отказ от последней попытки.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lenkoran33
Ответ Мадина Уйгурова
Валера красава, на самовозке Мерсовской набил стату))
Комментарий скрыт
+2
-17
-15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мадина Уйгурова
Валера красава, на самовозке Мерсовской набил стату))
+20
-1
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий