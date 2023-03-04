Ферстаппен обогнал Боттаса по поул-позициям, до показателя Алонсо – один поул
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал быстрейшим в квалификации к Гран-при Бахрейна.
Поул стал для Ферстаппена вторым подряд и 21-м в карьере. Двукратный чемпион «Формулы-1» обогнал по данному показателю пилота «Альфа Ромео» Валттери Боттаса и чемпиона мира 1996 года Дэймона Хилла.
Максу осталось выиграть один поул, чтобы сравняться с другим двукратным чемпионом – Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».
Гран-при Бахрейна-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Перес – 2-й, Леклер – 3-й
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У Фернандо 21 поул в разных командах при том, что у него 2 титула, 2 вице-чемпионства, ну и 2007 можно засчитать как сезон в полной борьбе за титул.